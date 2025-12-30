PARIS BAGUETTE SE ASOCIA CON EL CLUB DE LA MLS LAFC

El productor de alimentos con sede en Corea lanzará el pan «Heung-Bu Duo» para celebrar al reconocido dúo del LAFC, Son Heung-Min y Denis Bouanga

La asociación incluirá lanzamientos de productos y artículos promocionales, además de campañas de marketing enfocadas en Estados Unidos

LOS ÁNGELES y SEÚL, Corea del Sur, 30 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- A partir de 2026, los fanáticos de Paris Baguette y del Los Angeles Football Club (LAFC) podrán encontrar en las tiendas Paris Baguette productos inspirados en el «Heung-Bu Duo» (Son Heung-Min y Denis Bouanga).

Paris Baguette y Los Angeles Football Club celebran una ceremonia oficial de colaboración en el estadio BMO de Los Ángeles, California. Desde la izquierda: Yeon Jung Kim, directora de Marketing de la sede central de Paris Baguette; Jin Soo Hur, vicepresidente de Paris Baguette; Larry Freedman, copresidente de LAFC; y Cathy Chavenet, directora de Marketing de Paris Baguette EE. UU.

Este acuerdo entre Paris Baguette y el LAFC de la Major League Soccer (MLS) representa la primera alianza de este tipo entre una empresa coreana del sector de alimentos y servicios de comida y un equipo deportivo con sede en Estados Unidos. Asimismo, es la tercera colaboración deportiva global de Paris Baguette, tras sus asociaciones con el Paris Saint-Germain (PSG) en 2023-2024 y con el Tottenham Hotspur de la Premier League inglesa en 2025.

Como parte de esta alianza, Paris Baguette lanzará a partir de 2026 productos de panadería y artículos promocionales con la imagen del LAFC, además de implementar diversos programas de participación para los consumidores, como eventos de Meet & Greet y sorteos de boletos.

«El deporte es una poderosa plataforma que conecta a los fanáticos de todo el mundo y fortalece el vínculo con las marcas», señaló Jin Soo Hur, vicepresidente de Paris Baguette. «A través de nuestra asociación con el LAFC, ofreceremos actividades que permitirán a los consumidores compartir momentos felices y experiencias memorables junto a nuestros productos».

«Nos entusiasma asociarnos con Paris Baguette, una marca global de panadería apreciada por los consumidores en Estados Unidos y en todo el mundo por la calidad de sus productos», afirmó Larry Freedman, copresidente del LAFC. «Esta alianza impulsará a ambas marcas al reunir a las personas mediante la pasión por el fútbol y la buena comida».

Con sede en Los Ángeles, el LAFC debutó en 2018 y cuenta actualmente con jugadores destacados como Son Heung-Min, Denis Bouanga y Hugo Lloris. La reciente incorporación de Son ha generado una gran atención a nivel mundial y ha contribuido a la rápida expansión de la base de seguidores del club en Corea y en otros mercados internacionales.

Al combinar de manera innovadora la panadería y el deporte, Paris Baguette continúa ampliando su presencia entre los fanáticos del deporte a nivel global mediante el lanzamiento de productos y artículos promocionales temáticos, promociones para consumidores y campañas publicitarias en estadios. La marca ha sido reconocida por campañas innovadoras, como la exhibición de un mensaje LED en coreano con el texto «Hello! Paris Baguette» durante partidos del PSG y la producción de videos con jugadores del PSG disfrutando productos de Paris Baguette. Estas iniciativas le valieron a la empresa el reconocimiento «Marketer of the Year Award», otorgado por la Asociación Coreana de Anunciantes. Paris Baguette también sirve su café en el estadio del Tottenham Hotspur.

Paris Baguette continúa fortaleciendo su expansión internacional, operando aproximadamente 3.400 tiendas en Corea y cerca de 700 establecimientos en 15 países de Estados Unidos, Europa y Asia, superando las 4.100 tiendas a nivel mundial. En Norteamérica, incluida Estados Unidos, la compañía tiene como objetivo operar 1.000 tiendas para 2030 y recientemente reforzó sus operaciones al iniciar la construcción de una planta de producción local en Texas.

