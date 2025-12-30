PARIS BAGUETTE SE ASOCIA CON EL CLUB DE MAJOR LEAGUE SOCCER LAFC

El productor alimentario con sede en Corea lanzará el pan «Heung-Bu Duo» en homenaje al famoso dúo del LAFC, Son Heung-Min y Denis Bouanga

La asociación incluirá lanzamientos de productos y merchandising en el mercado nacional, además de campañas de marketing centradas en Estados Unidos

LOS ÁNGELES y SEÚL, Corea del Sur, 30 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- A partir de 2026, los aficionados de Paris Baguette y del Los Angeles Football Club (LAFC) podrán encontrar en Paris Baguette productos inspirados en el «Heung-Bu Duo» (Son Heung-Min y Denis Bouanga).

Paris Baguette and Los Angeles Football Club hold an official partnership ceremony at BMO Stadium in Los Angeles, California. From left: Yeon Jeong Kim, CMO, Paris Baguette HQ; Jin Soo Hur, Vice Chairman, Paris Baguette; Larry Freedman, Co-President, LAFC; and Cathy Chavenet, CMO, Paris Baguette U.S. Paris Baguette and Los Angeles Football Club hold an official partnership ceremony at BMO Stadium in Los Angeles, California. From right: Yeon Jeong Kim, CMO, Paris Baguette HQ; Jin Soo Hur, Vice Chairman, Paris Baguette; Larry Freedman, Co-President, LAFC; and Cathy Chavenet, CMO, Paris Baguette U.S.

La colaboración entre Paris Baguette y el LAFC de la Major League Soccer (MLS) marca la primera alianza de este tipo entre una empresa del sector alimentario y de restauración de Corea y un equipo deportivo con sede en Estados Unidos. Se trata además de la tercera colaboración deportiva global de Paris Baguette, tras sus acuerdos con el Paris Saint-Germain (PSG) en 2023-2024 y con el Tottenham Hotspur de la Premier League inglesa en 2025.

Como parte de esta asociación, Paris Baguette lanzará a partir de 2026 productos de panadería y artículos de merchandising con temática del LAFC, junto con diversos programas de participación de los clientes, como eventos de Meet & Greet y sorteos de entradas.

«El deporte es un contenido poderoso que conecta a los aficionados de todo el mundo y permite una relación más cercana», afirmó Jin Soo Hur, vicepresidente de Paris Baguette. «A través de nuestra asociación con el LAFC, ofreceremos una variedad de actividades que permitirán a los clientes compartir momentos de alegría y experiencias especiales en torno a nuestro pan».

«Estamos encantados de asociarnos con Paris Baguette, una marca global de panadería apreciada por los consumidores en Estados Unidos y en todo el mundo por la calidad y el sabor de sus productos», señaló Larry Freedman, copresidente del LAFC. «Esta alianza elevará a ambas marcas al reunir a las personas a través de la experiencia compartida del fútbol y la buena gastronomía».

Con sede en Los Ángeles, el LAFC debutó en 2018 y cuenta actualmente con jugadores de renombre como Son Heung-Min, Denis Bouanga y Hugo Lloris. Con la reciente incorporación de Son, el club ha captado la atención mundial y ha ampliado rápidamente su base de aficionados en Corea y a nivel internacional.

Al combinar de forma innovadora la panadería y el deporte, Paris Baguette continúa ampliando sus puntos de contacto con aficionados y clientes de todo el mundo mediante el lanzamiento de productos y merchandising temáticos de clubes y jugadores, promociones para clientes y publicidad en estadios. La marca ha llamado la atención con campañas innovadoras, como la exhibición de un mensaje LED en coreano con el texto «Hello! Paris Baguette» en partidos en casa del PSG y la producción de vídeos protagonizados por jugadores del PSG disfrutando del pan de Paris Baguette. Estas iniciativas le valieron a la empresa el premio «Marketer of the Year Award», otorgado por la Asociación Coreana de Anunciantes. Paris Baguette también sirve su café en el estadio del Tottenham Hotspur.

Paris Baguette continúa expandiendo su presencia global, con aproximadamente 3.400 tiendas en Corea y cerca de 700 establecimientos en 15 países de Estados Unidos, Europa y Asia, superando las 4.100 tiendas en todo el mundo. En Norteamérica, incluido Estados Unidos, la compañía aspira a operar 1.000 tiendas para 2030 y recientemente ha reforzado sus operaciones con el inicio de la construcción de una planta de producción local en Texas.

