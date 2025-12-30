PARIS BAGUETTE GEHT PARTNERSCHAFT MIT MLS-SPITZENCLUB LAFC EIN

In Korea ansässiger Lebensmittelhersteller bringt das „Heung-Bu Duo"-Brot zu Ehren des berühmten LAFC-Duos Son Heung-Min und Denis Bouanga auf den Markt

Partnerschaft umfasst Produkteinführungen und Merchandising im Heimatmarkt sowie US-fokussierte Marketingkampagnen

LOS ANGELES und SEOUL, Südkorea, 30. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Ab 2026 können Fans von Paris Baguette und dem Los Angeles Football Club (LAFC) Produkte entdecken, die vom „Heung-Bu Duo" (Son Heung-Min und Denis Bouanga) inspiriert sind.

Paris Baguette and Los Angeles Football Club hold an official partnership ceremony at BMO Stadium in Los Angeles, California. From left: Yeon Jeong Kim, CMO, Paris Baguette HQ; Jin Soo Hur, Vice Chairman, Paris Baguette; Larry Freedman, Co-President, LAFC; and Cathy Chavenet, CMO, Paris Baguette U.S. Paris Baguette and Los Angeles Football Club hold an official partnership ceremony at BMO Stadium in Los Angeles, California. From right: Yeon Jeong Kim, CMO, Paris Baguette HQ; Jin Soo Hur, Vice Chairman, Paris Baguette; Larry Freedman, Co-President, LAFC; and Cathy Chavenet, CMO, Paris Baguette U.S.

Die Partnerschaft zwischen Paris Baguette und dem MLS-Club LAFC ist die erste ihrer Art zwischen einem koreanischen Unternehmen aus der Lebensmittel- und Gastronomiebranche und einem US-amerikanischen Sportteam. Es ist zudem die dritte globale Sportkooperation von Paris Baguette nach den Partnerschaften mit Paris Saint-Germain (2023–2024) und Tottenham Hotspur (2025).

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Paris Baguette ab 2026 LAFC-thematisierte Backwaren und Merchandising-Artikel einführen sowie verschiedene Kundenaktionen wie Meet-and-Greet-Events und Ticketverlosungen durchführen.

„Sport ist ein kraftvolles Medium, das Fans weltweit verbindet und Nähe schafft", sagte Jin Soo Hur, Vice Chairman von Paris Baguette. „Durch die Partnerschaft mit LAFC möchten wir unseren Kundinnen und Kunden besondere Momente und freudige Erlebnisse rund um unser Brot bieten."

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Paris Baguette, einer globalen Bäckereimarke, die für ihre hochwertigen und köstlichen Produkte weltweit geschätzt wird", sagte Larry Freedman, Co-President von LAFC. „Gemeinsam bringen wir Menschen durch die Schönheit des Fußballs und großartiges Essen zusammen."

LAFC wurde 2018 in Los Angeles gegründet und verfügt über Starspieler wie Son Heung-Min, Denis Bouanga und Hugo Lloris. Mit dem jüngsten Neuzugang Son hat der Club weltweit Aufmerksamkeit erlangt und seine Fangemeinde in Korea und international stark erweitert.

Durch die einzigartige Verbindung von Backwaren und Sport baut Paris Baguette seine Berührungspunkte mit globalen Sportfans weiter aus. Dazu zählen vereins- und spielerbezogene Produkte, Kundenaktionen sowie Stadionwerbung. Innovative Kampagnen – darunter koreanischsprachige LED-Botschaften bei PSG-Heimspielen – brachten dem Unternehmen die Auszeichnung „Marketer of the Year Award" der Korea Advertisers Association ein. Zudem wird Paris-Baguette-Kaffee im Stadion von Tottenham Hotspur serviert.

Paris Baguette betreibt weltweit über 4.100 Filialen, darunter rund 3.400 in Korea und etwa 700 in 15 Ländern. In Nordamerika plant das Unternehmen bis 2030 den Ausbau auf 1.000 Standorte und errichtet derzeit eine lokale Produktionsstätte in Texas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852464/1st_photo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852465/2nd_photo.jpg