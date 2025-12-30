PARIS BAGUETTE S'ASSOCIE AU CLUB DE MAJOR LEAGUE SOCCER LAFC

Le groupe alimentaire coréen lancera le pain « Heung-Bu Duo » en hommage au célèbre duo du LAFC, Son Heung-Min et Denis Bouanga

Le partenariat comprend des lancements de produits et de produits dérivés sur le marché domestique, ainsi que des campagnes marketing axées sur les États-Unis

LOS ANGELES et SÉOUL, Corée du Sud, 30 déc. 2025 /PRNewswire/ -- À partir de 2026, les fans de Paris Baguette et du Los Angeles Football Club (LAFC) pourront découvrir dans les boutiques Paris Baguette des produits inspirés du « Heung-Bu Duo » (Son Heung-Min et Denis Bouanga).

Paris Baguette and Los Angeles Football Club hold an official partnership ceremony at BMO Stadium in Los Angeles, California. From left: Yeon Jeong Kim, CMO, Paris Baguette HQ; Jin Soo Hur, Vice Chairman, Paris Baguette; Larry Freedman, Co-President, LAFC; and Cathy Chavenet, CMO, Paris Baguette U.S. Paris Baguette and Los Angeles Football Club hold an official partnership ceremony at BMO Stadium in Los Angeles, California. From right: Yeon Jeong Kim, CMO, Paris Baguette HQ; Jin Soo Hur, Vice Chairman, Paris Baguette; Larry Freedman, Co-President, LAFC; and Cathy Chavenet, CMO, Paris Baguette U.S.

Le partenariat entre Paris Baguette et le LAFC, club de la Major League Soccer (MLS), marque une première pour une entreprise coréenne du secteur de l'alimentation et de la restauration s'associant à une équipe sportive basée aux États-Unis. Il s'agit également de la troisième collaboration sportive mondiale de Paris Baguette, après celles avec le Paris Saint-Germain (PSG) en 2023-2024 et Tottenham Hotspur de la Premier League anglaise en 2025.

Dans le cadre de ce partenariat, Paris Baguette lancera à partir de 2026 des produits de boulangerie et des articles de merchandising aux couleurs du LAFC, accompagnés de divers programmes d'engagement client, tels que des événements Meet & Greet et des tirages au sort de billets.

« Le sport est un contenu puissant qui relie les fans du monde entier et favorise un engagement plus étroit », a déclaré Jin Soo Hur, vice-président de Paris Baguette. « Grâce à notre partenariat avec le LAFC, nous proposerons une variété d'activités permettant à nos clients de partager des moments de joie et des expériences uniques autour de nos produits. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Paris Baguette, une marque mondiale de boulangerie appréciée pour la qualité et la saveur de ses produits », a déclaré Larry Freedman, co-président du LAFC. « Ce partenariat renforcera nos deux marques en réunissant les gens autour du football et de la gastronomie. »

Fondé à Los Angeles en 2018, le LAFC compte actuellement dans son effectif des joueurs de renom tels que Son Heung-Min, Denis Bouanga et Hugo Lloris. Avec l'arrivée récente de Son, le club a suscité une attention mondiale et connaît une croissance rapide de sa base de supporters, notamment en Corée et à l'international.

En combinant de manière innovante la boulangerie et le sport, Paris Baguette continue d'élargir ses points de contact avec les fans de sport à travers le monde, notamment via le lancement de produits et de produits dérivés à l'effigie des clubs et des joueurs, des promotions clients et des actions publicitaires dans les stades. La marque s'est illustrée par des campagnes innovantes, comme l'affichage d'un message LED en coréen « Hello! Paris Baguette » lors des matchs à domicile du PSG, ou la production de vidéos mettant en scène des joueurs du PSG dégustant des produits Paris Baguette. Ces initiatives ont valu à l'entreprise le prix « Marketer of the Year Award », décerné par l'Association coréenne des annonceurs. Paris Baguette sert également son café au stade de Tottenham Hotspur.

Paris Baguette poursuit son expansion mondiale avec environ 3 400 magasins en Corée et près de 700 points de vente dans 15 pays aux États-Unis, en Europe et en Asie, pour un total de plus de 4 100 magasins dans le monde. En Amérique du Nord, y compris aux États-Unis, l'entreprise vise l'exploitation de 1 000 magasins d'ici 2030 et a récemment renforcé ses capacités en lançant la construction d'une usine de production locale au Texas.

