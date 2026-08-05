CoinGecko Research: Perjalanan KuCoin Selama Sembilan Tahun Terakhir Mencerminkan Transformasi dari Bursa Kripto Menjadi Infrastruktur Aset Digital yang Tepercaya

Di tengah perubahan tersebut, CoinGecko Research merilis KuCoin Exchange Report, laporan independen yang mengulas perjalanan KuCoin selama sembilan tahun dan menilai kinerjanya sepanjang Semester I-2026. Bertepatan dengan peringatan hari jadi KuCoin kesembilan, laporan ini mengungkap transformasi KuCoin dari bursa kripto yang semula berfokus menyediakan akses terhadap berbagai token menjadi penyedia infrastruktur aset digital yang tepercaya bagi lebih dari 45 juta pengguna di seluruh dunia. Temuan tersebut juga mencerminkan perubahan yang tengah berlangsung di industri aset digital secara global.

Laporan tersebut menyoroti peran KuCoin yang semakin luas, tidak lagi hanya berfokus pada aktivitas jual beli aset kripto, namun juga memperkuat ekosistem pembayaran dan pemanfaatan aset digital. Sepanjang Semester I-2026, volume pembayaran off-chain melalui KuCoin meningkat 300%, jumlah transaksi pembayaran melonjak sekitar 25 kali lipat, sementara jumlah merchant dan mitra layanan bertambah 60%. Aktivitas pembayaran on-chain juga tumbuh pesat, mencerminkan semakin besarnya kebutuhan pemanfaatan aset digital untuk berbagai aktivitas di luar trading.

Berdasarkan hasil analisis CoinGecko Research, terdapat tiga tren utama yang mewarnai aktivitas KuCoin sepanjang Semester I-2026, yakni tetap kuatnya transaksi derivatif, semakin beragamnya aktivitas trading, serta meningkatnya minat terhadap aset bertokenisasi (tokenized market).

Pertama, aktivitas trading instrumen derivatif tetap solid meski pelaku pasar cenderung lebih berhati-hati. Sepanjang periode tersebut, KuCoin mencatat rata-rata volume transaksi harian sebesar US$1,99 miliar di pasar spot dan US$3,07 miliar untuk perpetual futures. Perbedaan volume transaksi perpetual antara hari kerja dan akhir pekan pun hanya 9,4%, mencerminkan tingginya partisipasi pengguna di pasar yang beroperasi selama 24 jam sehingga menegaskan pentingnya infrastruktur trading yang stabil dan selalu aktif.

Kedua, aktivitas trading di KuCoin semakin beragam. Hingga akhir Juni 2026, porsi transaksi BTC dan ETH dalam 18 trading pair terbesar di pasar spot turun dari 74,3% menjadi 45,2%. Menurut CoinGecko Research, perubahan tersebut mencerminkan semakin cepatnya perputaran minat investor ke berbagai altcoin dan tema investasi baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa bursa kripto tidak hanya dituntut menyediakan likuiditas yang kuat untuk aset-aset utama, melainkan juga harus mampu merespons perubahan preferensi pengguna yang berlangsung sangat cepat.

Ketiga, aset bertokenisasi (tokenized market) mulai menjadi salah satu fokus pengembangan produk KuCoin. Pada periode 1 Januari hingga 29 Juli 2026, sekitar 61% kontrak perpetual baru yang diluncurkan KuCoin berasal dari saham atau indeks yang telah ditokenisasi. Temuan tersebut menunjukkan minat pengguna yang kian meningkat untuk instrumen pasar keuangan konvensional yang dapat diperdagangkan selama 24 jam melalui infrastruktur aset digital.

Secara keseluruhan, laporan ini menunjukkan bahwa daya saing sebuah bursa kripto kini tidak lagi ditentukan semata-mata oleh besarnya volume transaksi. Sejalan dengan perkembangan industri aset digital, sejumlah faktor seperti kedalaman likuiditas, keandalan infrastruktur, kesiapan menghadapi regulasi, transparansi, relevansi produk, serta manfaat nyata bagi pengguna menjadi indikator utama yang menentukan daya saing jangka panjang.

CoinGecko Research menyimpulkan bahwa perjalanan KuCoin selama sembilan tahun terakhir mencerminkan transformasi yang tengah berlangsung di industri aset digital. Bursa kripto kini tidak lagi sekadar menjadi tempat memperdagangkan aset digital, namun berkembang menjadi infrastruktur tepercaya yang mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi aset digital dalam jangka panjang.

Baca KuCoin Exchange Report.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang mengutamakan kepercayaan dan keamanan. KuCoin melayani lebih dari 45 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

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