Cognizant 研究顯示即插即用 AI 純屬迷思

新聞提供者

Cognizant

12 3月, 2026, 23:26 CST

新澤西州蒂內克2026年3月12日 /美通社/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) 發佈最新研究，指出正積極引入人工智能 (AI) 的企業，大多傾向於選擇資訊科技服務公司，例如「AI 構建商」(AI Builder)，這種新型服務公司專門設計和構建客製化的全棧 AI 解決方案，以助企業從 AI 中獲取實際價值。

透過對 600 位 AI 決策者的定量研究及對 38 位高層主管的定性訪談，研究結果發現，企業在挑選 AI 合作夥伴時，企業將客製化解決方案及靈活的合作模式列為最重要因素，這比定價和見效時間更為重要。 定價和成功的 AI 案例依然重要，但企業更看重合作夥伴能否將 AI 直接融入其業務營運及價值鏈。

Continue Reading
Cognizant 的新研究顯示，即插即用 AI 純屬迷思。
Cognizant 的新研究顯示，即插即用 AI 純屬迷思。

與此同時，企業拒絕 AI 供應商的主因，包括對方提供千篇一律的現成 AI 解決方案，欠缺行業專門知識，無法與現有技術架構整合，以及支援和維護不足。 研究指出，企業在引入 AI 時面對的三大挑戰，分別是監管合規問題、難以量化投資回報率，以及 AI 策略與願景不明朗。

Cognizant 行政總裁 Ravi Kumar S 表示：「AI 的成功，並非依靠部署零散的模型，而是要透過度身訂造的解決方案，將智能有系統地融入企業營運之中。 邁向 AI 未來的可靠路徑，莫過於與 AI 構建商同行——其兼具深入行業知識與系統工程專長，亦能對營運成果負責。 Cognizant 致力搭建橋樑，引領 AI 從實驗走向企業價值兌現。」

研究的主要結果包括：

企業擴展 AI 規模時會面臨「混亂的中期階段」：AI 構建商可化身橋樑，帶領企業跨越難關，創造價值，解決複雜的實際營運困難：

  • 調查顯示，63% 企業對 AI 的期望與其現有的能力存在中度至顯著的差距。
  • 擴展 AI 的最大障礙，來自營運及組織層面：
    • 33% 企業指出面對監管與合規挑戰
    • 31% 企業難以證明其投資回報
    • 27% 企業表示人才短缺
    • 27% 的企業表示其數據準備程度不足。

AI 投資乃長遠之計，非一時實驗：企業持續投放資源，標誌著 AI 已成為長期基建，而非投機之選：

  • 84% 企業設有正式的 AI 預算
  • 91% 企業預計未來兩年 AI 預算將會增加
  • 50% 企業預計未來兩年 AI 預算會有雙位數增長
  • 52% 企業已在 AI 項目上每年投資 1,000 萬美元或以上

AI 增強人類能力，而非取而代之：企業領袖認為，未來不是人力被淘汰，而是要重新設計工作流程，實現人類與 AI 的協作。

  • 在 13 個企業職能中，預計完全自動化的最高比例也只有 20%（發生在銷售部門）
  • 即使在客戶服務領域，雖有 76% 的領袖預計工作流程將由 AI 主導，但相信會完全自動化的也只有 9%。

研究的定性訪談環節中，企業領袖坦言「即用」AI 難以滿足所需，所渴求的其實是 AI 構建商能度身打造、持續調整的解決方案。

一位英國銀行業副總裁分享道：「很多供應商一開始總以為其現成解決方案適合我們，但結果往往發現根本行不通。 最後要花上好幾年，遠超原定時間，更投入我們雙方的巨額資金，才能讓那些軟件順利運作， 而且，這並不僅限於 AI 軟件。」

一位美國保險公司的資訊總監說：「這要視乎我打算將 AI 這個新元素，應用到價值鏈的哪個環節。 我有時需要構建者和工程師，有時需要整合者，有時則需要啟發價值的夥伴。 因為他們發揮的，更多是協調作用，像編織般縫合不同元素。」

綜合而言，這些研究結果清楚顯示，企業的期望已出現根本轉變：由以往小規模試用 AI 工具，轉為尋求與 AI 構建商建立合作夥伴關係。這些構建商能大規模設計、構建、整合和營運 AI 系統，在符合客戶管治、安全和風險管理框架的前提下，創造持續的業務價值。

研究結果與 Cognizant AI 總監 Babak Hodjat 最近的觀點一致，他認為企業距離能夠完全信賴「現成」AI 還很遙遠。 Hodjat 接受 Fortune 及 Reuters 訪問時強調，即使代理式 AI 及生成式 AI 發展一日千里，企業在錯綜複雜的營運環境中，要將這些系統工程化、整合、管治和營運，同時滿足客戶對安全、可靠和合規的要求，仍很需要外界協助。

AI 決策者認為，IT 服務公司（例如 AI 構建商）在協助企業採用 AI 方面的能力最強，排名領先於軟件即服務 (SaaS) 供應商、雲端服務商、AI 模型公司、AI 初創企業及管理顧問公司。 研究也發現，IT 服務公司在 AI 應用的整個生命週期中都備受企業信賴，尤其是在 AI 系統的持續管理方面，此外在 AI 策略制定、開發客製化 AI 解決方案、提升生產力，以至將 AI 擴展至整個企業等範疇，其優勢同樣獲得肯定。 在 AI 採用方面，IT 服務公司比管理顧問公司享有 23% 的信任優勢。 縱然管理顧問公司品牌知名度高，但在 AI 的實際落地執行上，其可信度卻相形見絀。

關於本研究
Cognizant 的研究結果基於 2025 年 11 月對 600 位 AI 決策者進行的定量研究，以及 2025 年 10 月對美國、德國、新加坡和澳洲 38 位負有 AI 決策責任的商業及科技領袖進行的定性訪談。 完整報告載於：《AI 如何重塑企業、賦能人才》(How ai is reshaping business & empowering workforces) | Cognizant

關於 Cognizant
Cognizant (NASDAQ: CTSH) 是 AI 構建商和技術服務供應商，透過為客戶構建全棧 AI 解決方案，將 AI 投資轉化為企業價值。 我們發揮深層次的行業、流程和工程專長，將機構的獨特背景融入技術系統之中，從而釋放人類潛能，帶來實質回報，協助全球企業在急速變化的環境中保持領先。 歡迎瀏覽 www.cognizant.com 或追蹤 @cognizant，見證我們如何實現願景。

如需更多資訊，請聯絡:

美國
姓名：Gabrielle Gugliocciello
電郵：[email protected] 

歐洲 / 亞太區
姓名：Sarah Douglas
電郵：[email protected] 

印度
姓名：Vipin Nair
電郵：[email protected]

SOURCE Cognizant

來自同一來源

人工智能如今可解鎖 4.5 萬億美元的美國勞動力生產力，根據 Cognizant 最新的《New Work, New World 2026》（新工作，新世界 2026）報告

人工智能如今可解鎖 4.5 萬億美元的美國勞動力生產力，根據 Cognizant 最新的《New Work, New World 2026》（新工作，新世界 2026）報告

Cognizant 宣佈發佈《New Work, New World 2026》(新工作，新世界 2026)，提供有關人工智能 (AI) 將如何影響工作和職位的新分析。 基於 2024 年發佈的原初報告，這項新研究顯示人工智能改變勞動力的速度正在比先前報導的更快：它目前能處理美國 4.5...
Cognizant 加倍投入 Synapse 計劃，訂立 2030 年惠及 200 萬人新目標

Cognizant 加倍投入 Synapse 計劃，訂立 2030 年惠及 200 萬人新目標

Cognizant 宣佈擴展其 Synapse 計劃，制定新目標於 2030 年底前為合共 200 萬人提升技能。由於已提前超越原定於 2026 年底前惠及 100 萬人的目標，Cognizant 正加倍履行承諾，賦能個人獲得所需培訓，以參與未來的數碼驅動勞動力市場。...
此來源更多新聞稿

探索

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

銀行與金融服務

銀行與金融服務

人工智能

人工智能

相關題材的新聞稿