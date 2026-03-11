Cognizant Research laat zien dat kant-en-klare AI een mythe is

TEANECK, New Jersey, 11 maart 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) heeft nieuw onderzoek uitgebracht waaruit blijkt dat bedrijven die de invoering van AI nastreven overweldigend de voorkeur geven aan IT-dienstenbedrijven - zoals "AI Builder"-bedrijven, een nieuw servicemodel dat wordt gedefinieerd door het ontwerpen en bouwen van aangepaste, full-stack AI-oplossingen - om echte bedrijfswaarde uit AI te leveren.

In het onderzoek, gebaseerd op een kwantitatieve studie van zeshonderd AI-beslissers en kwalitatieve interviews met 38 senior executives, wordt vastgesteld dat organisaties aangepaste oplossingen en flexibele samenwerkingsmodellen beschouwen als de belangrijkste factor bij het selecteren van een AI-partner, vóór prijsstelling en terugverdientijd. Prijsstelling en bewezen AI-casestudy's blijven belangrijk, maar komen na de mogelijkheden waarmee AI rechtstreeks kan worden ingebed in bedrijfsactiviteiten en waardeketens.

Tegelijkertijd noemen bedrijven generieke, standaard AI-oplossingen als een belangrijke reden om een AI-aanbieder te weigeren, samen met een gebrek aan branchespecifieke expertise, het onvermogen om te integreren in bestaande technologiestacks en onvoldoende ondersteuning en onderhoud. Volgens het onderzoek zijn de drie belangrijkste uitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd bij de invoering van AI in de bedrijfsomgeving, regelgevings- en nalevingsproblemen, moeite om het rendement op investeringen aan te tonen en een gebrek aan een duidelijke AI-strategie en -visie.

"Het succes van AI draait niet om het inzetten van geïsoleerde modellen - het gaat over technische intelligentie in het bedrijf met speciaal gebouwde oplossingen", aldus Ravi Kumar S, CEO van Cognizant. "De meest betrouwbare weg naar een AI-toekomst is het werken met een AI-bouwer, die over diepgaande kennis van de sectorbeschikten expertise op het gebied van systeemtechniek en operationele verantwoordelijkheid biedt. Bij Cognizant richten we ons op het bouwen van de brug van AI-experimenten naar meetbare bedrijfswaarde."

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn onder andere:

Bedrijven worden geconfronteerd met een "rommelig midden" bij het opschalen van AI: AI-bouwers kunnen de brug naar bedrijfswaarde creëren en complexe, reële problemen oplossen:

63% van de bedrijven meldt gematigde tot grote verschillen tussen hun AI-ambities en de huidige mogelijkheden.

De grootste belemmeringen voor het opschalen van AI zijn operationeel en organisatorisch:

33% noemt uitdagingen op het gebied van regelgeving en naleving



31% worstelt om ROI aan te tonen



27% meldt tekorten aan talent



27% meldt onvoldoende gereedheid van gegevens

AI-investeringen zijn voor de lange termijn, niet voor experimentele doeleinden: Bedrijven zetten duurzaam kapitaal in voor AI, wat wijst op de opbouw van infrastructuur op lange termijn in plaats van op speculatieve investeringen:

84% van de bedrijven heeft een formeel AI-budget

91% verwacht dat de AI-budgetten de komende twee jaar zullen groeien

50% verwacht een dubbelcijferige stijging van de AI-budgetten in de komende twee jaar

52% investeert jaarlijks al USD 10 miljoen of meer in AI-initiatieven

AI is geen vervanging, maar een uitbreiding van menselijke arbeidskrachten: Leidinggevenden van bedrijven voorspellen geen ineenstorting van het personeelsbestand; ze voorspellen een herontwerp van workflows voor samenwerking tussen mens en AI.

In dertien bedrijfsfuncties bedraagt het hoogste verwachte niveau van volledige automatisering slechts 20% (in omzet)

Zelfs in de klantenservice, waar 76% van de leidinggevenden verwacht dat workflows AI-dominant zullen worden, gelooft slechts 9% dat ze volledig geautomatiseerd zullen worden.

In kwalitatieve interviews die als onderdeel van het onderzoek werden uitgevoerd, zeiden leidinggevenden van bedrijven dat "kant-en-klare" AI ontoereikend is; ze willen op maat gemaakte oplossingen die AI-bouwers kunnen ontwikkelen en afstemmen.

Een vicepresident in de Britse banksector zei: "Veel leveranciers benaderen ons met de gedachte dat hun kant-en-klare oplossingen aan onze behoeften voldoen, maar vaak komen ze erachter dat dat niet het geval is. En het kost hen een aantal jaren, meer dan ze gepland hadden, en veel geld, ook dat van ons ... om die software werkend te krijgen. En dan heb ik het niet alleen over AI-software."

Een in de VS gevestigde CIO uit de verzekeringssector verklaarde: "Het hangt af van waar ik dit specifieke ingrediënt in onze waarde invoeg. En dus wil ik soms een bouwer en een engineer en soms een integrator, en dan weer een activator. Omdat ze meer een coördinerende functie spelen, waarbij ze dingen met elkaar verweven en aan elkaar vasthechten."

Samen onderstrepen deze onderzoeksinzichten een duidelijke verschuiving in de verwachtingen van bedrijven: van het experimenteren met AI-tools naar het samenwerken met AI-bouwers die conform klantbestuur op grote schaal AI-systemen kunnen ontwerpen, bouwen, integreren en exploiteren met raamwerken voor beveiliging en risicobeheer en met een blijvende bedrijfsimpact.

Deze bevindingen komen overeen met recente opmerkingen van Babak Hodjat, Chief AI Officer bij Cognizant, die opmerkte dat bedrijven verre van in staat zijn om te vertrouwen op "kant-en-klare" AI. In interviews met Fortune en Reuters benadrukte Hodjat dat terwijl agentgestuurde en generatieve AI-systemen snel vooruitgang boeken, organisaties nog steeds aanzienlijke hulp nodig hebben bij het ontwerpen, integreren, beheren en exploiteren van deze systemen op een manier die klantveiligheid, betrouwbaarheid en governancevereisten binnen complexe bedrijfsomgevingen ondersteunt.

AI-beslissers klasseerden IT-dienstverleners zoals AI-bouwers het hoogst op het gebied van hun vermogen om te helpen met de invoering van hun AI (voorafgaand aan SaaS-aanbieders, cloudproviders, AI-modelbedrijven, AI-startups en managementconsultancy's). Het onderzoek constateert ook dat IT-dienstverleners gedurende de hele levenscyclus van AI-implementatie worden vertrouwd, met name in het lopende beheer van met AI uitgeruste systemen, maar ook in AI-strategie, de ontwikkeling van aangepaste AI-oplossingen, het verhogen van de organisatorische productiviteit en het opschalen van AI in het hele bedrijf. IT-dienstverleners hebben een vertrouwensvoordeel van 23% ten opzichte van managementconsultancy's op het gebied van de invoering van AI. Hoewel managementconsultancy's profiteren van een sterke merkherkenning, worden ze gezien als minder geloofwaardig in de praktische implementatie van AI.

Over het onderzoek

De onderzoeksresultaten van Cognizant zijn gebaseerd op kwantitatief onderzoek uitgevoerd in november 2025 met zeshonderd AI-beslissers en kwalitatieve interviews uitgevoerd in oktober 2025 met 38 toonaangevende bedrijven en technologiegiganten in de Verenigde Staten, Duitsland, Singapore en Australië met AI-beslissingsverantwoordelijkheid. Het volledige verslag leest u hier: Hoe AI het bedrijfsleven hervormt en het personeelsbestand versterkt | Cognizant.

