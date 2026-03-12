TEANECK, Nueva Jersey, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) publicó una nueva investigación que muestra que la gran mayoría de las empresas que buscan adoptar IA prefieren empresas de servicios de informática, como "AI Builder", un nuevo modelo de servicios definido por el diseño y la construcción de soluciones de IA personalizadas y completas, para ofrecer un valor empresarial real a partir de la IA.

Una nueva investigación de Cognizant muestra que la tecnología de instalación automática con IA es un mito. (PRNewsfoto/Cognizant)

En la investigación, basada en un estudio cuantitativo de 600 responsables de tomas de decisiones de IA y entrevistas cualitativas con 38 ejecutivos experimentados, se concluye que las organizaciones clasifican las soluciones personalizadas y los modelos de participación flexibles como el factor más importante al momento de seleccionar un socio de IA, antes que el precio y el tiempo de valoración. Los precios y los estudios de casos comprobados de IA siguen siendo importantes, pero están por debajo de las capacidades que permiten que la IA se integre de forma directa a las operaciones comerciales y las cadenas de valor.

Al mismo tiempo, las empresas citan soluciones de IA genéricas y listas para usar como uno de los principales motivos para rechazar a un proveedor de IA, junto con la falta de experiencia específica en el sector, la incapacidad de integrarse a los productos tecnológicos existentes y un soporte y mantenimiento inadecuados. Según la investigación, los tres principales desafíos que enfrentan las organizaciones para adoptar la IA empresarial son las preocupaciones regulatorias y de cumplimiento, la dificultad de demostrar el retorno de la inversión y la falta de una estrategia y visión claras de IA.

"El éxito de la IA no consiste en implementar modelos aislados, sino en diseñar inteligencia en la empresa con soluciones diseñadas de manera específica", afirmó Ravi Kumar S, director ejecutivo de Cognizant. "El camino más confiable hacia un futuro de IA es trabajar con un desarrollador de IA: uno que aporte un profundo contexto del sector, experiencia en ingeniería de sistemas y responsabilidad operativa. En Cognizant, nos centramos en construir la conexión entre la experimentación con IA y el valor empresarial medible".

Entre las principales conclusiones de la investigación, se incluyen:

Las empresas se enfrentan a un "punto intermedio complicado" a la hora de escalar la IA: los desarrolladores de IA pueden crear el puente hacia el valor empresarial y resolver problemas complejos del mundo real:

El 63 % de las empresas informa que existen brechas entre moderadas a grandes entre sus ambiciones en materia de IA y sus capacidades actuales.

Las mayores barreras para escalar la IA son operativas y organizativas: El 33 % cita desafíos regulatorios y de cumplimiento El 31 % tiene dificultades para demostrar el retorno de la inversión El 27 % informa escasez de talentos El 27 % informa que la preparación de los datos es inadecuada



La inversión en IA es a largo plazo, no experimental: las empresas están destinando capital de forma sostenida a la IA, lo que indica una construcción de infraestructura a largo plazo en lugar de una inversión especulativa:

El 84 % de las empresas mantienen presupuestos formales de IA

El 91 % espera que los presupuestos de IA aumenten en los próximos dos años

El 50 % anticipa aumentos de dos dígitos en los presupuestos de IA durante los próximos dos años

El 52 % ya está invirtiendo 10 millones de dólares o más al año en iniciativas de IA

La IA está aumentando la fuerza laboral humana, no reemplazándola: los líderes empresariales no están pronosticando un colapso de la fuerza laboral, están pronosticando un rediseño de los flujos de trabajo para la colaboración entre humanos e IA.

En 13 funciones empresariales, el nivel más alto esperado de automatización completa es solo del 20 % (en ventas).

Incluso en atención al cliente, en la que el 76 % de los líderes esperan que los flujos de trabajo se vuelvan dominados por la IA, solo el 9 % cree que serán completamente automatizados.

En entrevistas cualitativas realizadas como parte de la investigación, los líderes empresariales dijeron que la IA "lista para usar" es inadecuada; quieren soluciones personalizadas que los desarrolladores de IA puedan desarrollar y ajustar.

Un vicepresidente del sector bancario del Reino Unido comentó: "Muchos proveedores llegan pensando que las soluciones listas para usar que tienen se ajustarán a nuestras necesidades, pero a menudo descubren que no es así. Y les lleva varios años, más de los que habían planeado, y mucho dinero, tanto nuestro como el suyo, lograr que ese software funcione. Y no se trata solo de software de IA".

Un director de informática del sector de seguros con sede en Estados Unidos afirmó: "Depende de dónde esté insertando este ingrediente particular en nuestro valor. Por eso, a veces necesito un constructor y un ingeniero, otras veces un integrador y otras, un activador. Porque desempeñan más una función de coordinación, una función de interconectar y unir".

En conjunto, las conclusiones de la investigación destacan un cambio claro en las expectativas empresariales: de experimentar con herramientas de IA a asociarse con desarrolladores de IA que puedan diseñar, construir, integrar y operar sistemas de IA a escala, en consonancia con los marcos de gobernanza, seguridad y gestión de riesgos del cliente y con un impacto empresarial duradero.

Estas conclusiones coinciden con observaciones recientes de Babak Hodjat, director de IA de Cognizant, quien señaló que las empresas están lejos de poder confiar en la IA "desde el primer momento". En entrevistas con Fortune y Reuters, Hodjat enfatizó que, si bien los sistemas de IA generativos y agénticos están avanzando con rapidez, las organizaciones aún necesitan ayuda considerable para diseñar, integrar, gobernar y operar estos sistemas de maneras que respalden los requisitos de seguridad, confiabilidad y gobernanza del cliente dentro de entornos empresariales complejos.

Los responsables de tomas de decisiones en materia de IA calificaron a las empresas de servicios de informática, como los desarrolladores de IA, como las más valoradas en cuanto a su capacidad para ayudar a adoptar la IA (por delante de los proveedores de software como servicio (SaaS), los proveedores de la nube, las empresas de modelos de IA, las nuevas empresas de IA y las consultoras de gestión). Además, la investigación también revela que las empresas de servicios de informática son confiables durante todo el ciclo de adopción de IA, en especial en la gestión continua de sistemas habilitados para IA, pero también en la estrategia de IA, el desarrollo de soluciones de IA personalizadas, el aumento de la productividad organizacional y la ampliación de IA en toda la empresa. Las empresas de servicios de informática tienen una ventaja de confianza del 23 % sobre las consultoras de gestión en la adopción de IA. Si bien las consultoras de gestión se benefician de un fuerte reconocimiento de marca, se las considera menos creíbles en la implementación práctica de IA.

Acerca de la investigación

Las conclusiones de la investigación de Cognizant se basan en una investigación cuantitativa realizada en noviembre de 2025 con 600 responsables de tomas de decisiones de IA y en entrevistas cualitativas realizadas en octubre de 2025 con 38 líderes empresariales y tecnológicos en Estados Unidos, Alemania, Singapur y Australia con responsabilidad para tomar decisiones de IA. El informe completo se puede encontrar aquí: How ai is reshaping business & empowering workforces (Cómo la IA está transformando las empresas y empodera a los trabajadores) | Cognizant

Acerca de Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH) es un desarrollador de IA y proveedor de servicios tecnológicos que conecta la inversión en IA y el valor empresarial mediante la creación de soluciones de IA integrales para nuestros clientes. Nuestra profunda experiencia en el sector, los procesos y la ingeniería nos permite convertir el contexto único de una organización en sistemas tecnológicos que amplían el potencial humano, generan retornos tangibles y mantienen a las empresas a nivel mundial a la vanguardia en un mundo que cambia con rapidez. Descúbralo en www.cognizant.com o en @cognizant.

Para más información, comuníquese con:

Estados Unidos

Nombre: Gabrielle Gugliocciello

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Europa / APAC

Nombre: Sarah Douglas

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India

Nombre: Vipin Nair

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FUENTE Cognizant