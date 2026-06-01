Peter Karsten, CEO da STARTRADER, participa de três sessões na University of Europe sobre infraestrutura de IA, operações comerciais e risco de mercado

Em três sessões em Dubai nesta primavera, as conversas avançaram desde a forma como os agentes de IA são construídos e remodelam as operações de negócios até se a precificação do mercado sobre essa expansão conseguirá se sustentar.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 31 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Peter Karsten, CEO da STARTRADER, participou de três sessões realizadas nesta primavera na Universidade Europeia de Ciências Aplicadas (University of Europe for Applied Sciences), no campus One Central, em Dubai. Duas delas foram conduzidas com alunos do MBA pela Prof.ª Dra. Katariina Juusola, enquanto a terceira foi organizada pela Prof.ª Dra. Eman AbuKhousa. Cada sessão reuniu estudantes, membros do corpo docente e profissionais do setor financeiro em debates aprofundados que se estenderam além do horário originalmente previsto para o encerramento.

STARTRADER CEO Peter Karsten Joins University of Europe for Three Sessions Spanning AI Infrastructure, Business Operations, and Market Risk Focusing on Business Operations: Analyzing the Metamorphosis of AI Integration Through the "Chainsaw Analogy" STARTRADER CEO Peter Karsten Joins University of Europe for Three Sessions Spanning AI Infrastructure, Business Operations, and Market Risk Speed Speed

MBA em Operações: 25 de abril e 9 de maio

A primeira sessão do MBA, realizada em 25 de abril, apresentou aos estudantes o universo em rápida evolução da inteligência artificial, dos sistemas autônomos e do futuro das operações empresariais. Com base em sua ampla experiência internacional no setor, Karsten abordou temas como agentes autônomos de IA e sistemas multiagentes, tomada de decisão impulsionada por inteligência artificial, infraestrutura computacional distribuída, colaboração entre humanos e IA, além dos desafios de governança e cibersegurança associados a essa transformação.

Um dos momentos mais marcantes da sessão foi a chamada "metáfora da motosserra". Karsten comparou as ferramentas e os fluxos de trabalho empresariais tradicionais a uma serra manual, enquanto a IA foi apresentada como uma motosserra: muito mais poderosa e eficiente, mas que exige formas completamente novas de trabalhar, raciocinar e gerenciar riscos.

A segunda sessão do MBA, realizada em 9 de maio, aprofundou a discussão sobre agentes de IA, sistemas distribuídos e o impacto transformador que essas tecnologias deverão exercer sobre organizações e sociedades. Um tema recorrente em ambos os encontros foi a ideia de que a transformação já está em curso: as organizações não estão mais se preparando para um futuro impulsionado pela IA, mas sim competindo para se adaptar a uma nova realidade operacional que já começou a tomar forma.

Risco de Mercado e Avaliação: 15 de maio

A terceira sessão concentrou-se nas implicações da inteligência artificial para os mercados financeiros. Intitulada "AI Investment, Productivity Lag & Valuation Risk" (Investimento em IA, Defasagem de Produtividade e Risco de Avaliação), ela abordou um dos debates mais relevantes dos últimos meses nos mercados globais. Trilhões de dólares estão sendo investidos em infraestrutura relacionada à IA, mas os ganhos de produtividade ainda não se refletem de forma clara nos indicadores macroeconômicos. Ao mesmo tempo, as avaliações de um grupo restrito de empresas fortemente expostas à IA atingiram níveis que levam estrategistas e analistas a buscar paralelos com ciclos anteriores do mercado.

Karsten explorou ambos os lados da discussão. Segundo ele, os investimentos em infraestrutura são reais e tratá-los apenas como uma bolha significa subestimar a importância estrutural dessa transformação tecnológica. Ao mesmo tempo, destacou os riscos envolvidos: quando distorções de avaliação são corrigidas, o movimento costuma ocorrer muito mais rapidamente do que os investidores de varejo esperam.

"Os ganhos de produtividade estão chegando. A questão é saber se eles chegarão antes que o mercado perca a paciência", afirmou durante a sessão de perguntas e respostas. "Essa diferença entre o que está sendo investido e o que efetivamente aparece nos indicadores econômicos é onde reside o principal risco neste momento."

"Sessões como esta oferecem aos nossos alunos uma visão direta de como os líderes da indústria estão avaliando os riscos e as oportunidades da IA atualmente", afirmou a Prof.ª Dra. Eman AbuKhousa, professora de IA e Ciência de Dados e docente do programa de Engenharia de Software da universidade. "Esse tipo de perspectiva prática do mundo real é difícil de reproduzir em sala de aula e representa exatamente o tipo de diálogo que buscamos promover com mais frequência."

Um compromisso mais amplo

O envolvimento da STARTRADER reflete seu compromisso contínuo com a educação financeira, especialmente em um momento em que as tecnologias emergentes estão transformando a forma como os mercados operam.

Tanto a STARTRADER quanto a Universidade Europeia de Ciências Aplicadas (University of Europe for Applied Sciences) compartilham a convicção de que decisões sólidas dependem de uma compreensão profunda dos mecanismos que impulsionam as tendências e narrativas do mercado. Enquanto a universidade prepara seus estudantes por meio de programas de Negócios, Ciência de Dados e Engenharia de Software para atuar em um ambiente cada vez mais orientado pela tecnologia, a STARTRADER vivencia essa realidade diariamente, criando uma ponte natural entre a academia e o mercado.

A parceria com a Universidade Europeia representa a segunda iniciativa universitária pública da STARTRADER em 2026, após uma palestra on-line realizada na Universidade de Adelaide no início do ano. A empresa pretende continuar participando de debates acadêmicos e fóruns liderados pela indústria ao longo do restante de 2026, à medida que a adoção da inteligência artificial, as pressões sobre as avaliações de mercado e a incerteza macroeconômica permanecem no centro das discussões dos mercados globais.

Além das discussões sobre mercado, essas iniciativas refletem um objetivo estratégico da STARTRADER: fortalecer o relacionamento com a próxima geração de profissionais dos mercados financeiro e de trading, em uma fase decisiva de sua formação e desenvolvimento profissional.

Sobre A STARTRADER

A STARTRADER é uma corretora global de multiativos que capacita parceiros de varejo e institucionais a acessar mercados globais por meio de diversas plataformas, incluindo MetaTrader, STAR-APP e STAR-COPY.

Regulamentada por cinco órgãos reguladores (CMA, ASIC, FSCA, FSA e FSC), a STARTRADER combina uma sólida governança com uma abordagem centrada no cliente, atendendo tanto a clientes de varejo quanto a parceiros com um compromisso com a transparência, a confiabilidade e o crescimento a longo prazo.

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FONTE STARTRADER