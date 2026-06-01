Peter Karsten, CEO de STARTRADER, participa en tres sesiones en la Universidad Europea sobre infraestructura de IA, operaciones comerciales y riesgos de mercado

A través de tres sesiones celebradas en Dubái esta primavera, las conversaciones exploraron cómo se están construyendo los agentes de IA, cómo están redefiniendo las operaciones comerciales y si el ritmo actual del mercado podrá sostenerse.

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 31 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Peter Karsten, CEO de STARTRADER, participó en tres sesiones en la Universidad Europea de Ciencias Aplicadas, en el campus One Central de Dubái, durante esta primavera. Dos de ellas estuvieron dirigidas a estudiantes del MBA en Administración de Empresas bajo la conducción de la profesora Dra. Katariina Juusola, mientras que una tercera fue organizada por la profesora Dra. Eman AbuKhousa. Cada sesión reunió a estudiantes, miembros del cuerpo docente y profesionales del sector financiero en debates profundos que se extendieron más allá del horario previsto.

STARTRADER CEO Peter Karsten Joins University of Europe for Three Sessions Spanning AI Infrastructure, Business Operations, and Market Risk Focusing on Business Operations: Analyzing the Metamorphosis of AI Integration Through the "Chainsaw Analogy" STARTRADER CEO Peter Karsten Joins University of Europe for Three Sessions Spanning AI Infrastructure, Business Operations, and Market Risk Speed Speed

Operaciones de MBA: 25 de abril y 9 de mayo

La primera sesión del MBA, celebrada el 25 de abril, introdujo a los estudiantes en el acelerado mundo de la inteligencia artificial, los sistemas autónomos y el futuro de las operaciones comerciales. Basándose en su amplia experiencia internacional en la industria, Karsten abordó temas como agentes autónomos de IA y sistemas multiagente, toma de decisiones impulsada por IA, infraestructura informática distribuida, colaboración entre humanos e IA, así como los desafíos de ciberseguridad y gobernanza asociados a esta transformación.

Uno de los momentos más destacados llegó con lo que Karsten denominó la "metáfora de la motosierra": comparar las herramientas y flujos de trabajo tradicionales con una sierra manual, mientras que la IA representaría una motosierra: mucho más potente y rápida, pero que exige formas completamente nuevas de trabajar, razonar y gestionar riesgos.

La segunda sesión del MBA, realizada el 9 de mayo, profundizó en agentes de IA, sistemas distribuidos y el impacto transformador que se espera que estas tecnologías tengan en las organizaciones y la sociedad. Un tema recurrente en ambas sesiones fue la idea de que el mundo ya ha cambiado: las organizaciones ahora compiten por adaptarse a una nueva realidad operativa impulsada por la IA, en lugar de prepararse para una transformación futura.

Riesgos de mercado y valoración: 15 de mayo

La tercera sesión se centró en las implicaciones para los mercados. Titulada "AI Investment, Productivity Lag & Valuation Risk" (Inversión en IA, retraso en la productividad y riesgo de valoración), abordó uno de los debates que más ha dividido la opinión en los mercados durante los últimos meses. Miles de millones en gastos de capital relacionados con IA se están destinando al sector, pero los beneficios en productividad aún no se reflejan claramente en los datos macroeconómicos. Al mismo tiempo, las valoraciones de un reducido grupo de empresas expuestas a la IA han alcanzado niveles que llevan a muchos estrategas a buscar paralelismos con ciclos anteriores del mercado.

Karsten abordó ambos extremos del debate. Los gastos de capital son reales, argumentó, y descartarlos como una simple burbuja subestima la importancia estructural de esta construcción de infraestructura. Sin embargo, también fue directo respecto a los riesgos: cuando las brechas de valoración se corrigen, suelen hacerlo mucho más rápido de lo que esperan los inversores minoristas.

"Las ganancias de productividad están llegando. La cuestión es si llegarán antes de que el mercado pierda la paciencia", afirmó durante la sesión de preguntas y respuestas. "Esa brecha entre lo que se invierte y lo que finalmente aparece reflejado en los números es donde reside el verdadero riesgo en este momento."

"Sesiones como esta brindan a nuestros estudiantes una exposición directa a cómo los líderes del sector están analizando los riesgos y las oportunidades de la IA en la actualidad", afirmó la Prof. Dra. Eman AbuKhousa, profesora de IA y Ciencia de Datos, quien imparte clases en el programa de Ingeniería de Software de la universidad. "Ese tipo de perspectiva práctica del mundo real es difícil de replicar en un aula y representa exactamente el tipo de diálogo que queremos fomentar."

Un compromiso más amplio

La participación de STARTRADER refleja su compromiso más amplio con la educación financiera, en particular cuando las tecnologías emergentes están redefiniendo la forma en que operan los mercados.

Tanto STARTRADER como la Universidad de Europa para las Ciencias Aplicadas comparten la creencia de que la toma de decisiones acertadas depende de la comprensión de la mecánica detrás de la narrativa. La universidad prepara a los estudiantes mediante sus programas de Negocios, Ciencia de Datos e Ingeniería de Software para entrar en un panorama impulsado por la tecnología; STARTRADER opera dentro de ella a diario, lo que genera un intercambio natural.

La asociación con la Universidad de Europa marca el segundo compromiso universitario público de STARTRADER del año, después de una conferencia en línea en la Universidad de Adelaida en enero. La empresa planea continuar uniéndose a los debates académicos y dirigidos por el sector durante el resto de 2026 y se espera que la adopción de IA, la presión de valoración y la incertidumbre macroeconómica se mantengan como eje de los mercados mundiales.

Más allá de la conversación más amplia del mercado, estos compromisos tienen un propósito directo para STARTRADER: establecer conexiones importantes con la próxima generación de profesionales de las finanzas y el trading en el momento en que están formando su visión del sector.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un bróker mundial de activos múltiples que permite a los socios minoristas e institucionales acceder a los mercados globales a través de una variedad de plataformas, como MetaTrader, STAR-APP y STAR-COPY.

Regulado en cinco jurisdicciones (CMA, ASIC, FSCA, FSA y FSC), STARTRADER combina una gobernanza sólida con un enfoque centrado en el cliente, y presta servicios tanto a clientes minoristas como a socios con un compromiso con la transparencia, la confiabilidad y el crecimiento a largo plazo.

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FUENTE STARTRADER