CEO STARTRADER - Peter Karsten đồng hành cùng Trường Đại học Châu Âu trong chuỗi ba buổi chia sẻ về hạ tầng AI, cách vận dành Doanh nghiệp và quản trị rủi ro trên thị trường

Trong ba buổi chia sẻ diễn ra tại Dubai vào mùa xuân năm nay, các cuộc thảo luận đã mở rộng từ cách các AI agent được xây dựng và đang tái định hình hoạt động doanh nghiệp, cho đến việc liệu thị trường có thể tiếp tục duy trì mức định giá cho làn sóng đầu tư AI hiện tại hay không.

DUBAI, UAE, ngày 24 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Peter Karsten, CEO của STARTRADER, đã tham gia chuỗi ba buổi chia sẻ tại University of Europe for Applied Sciences ở One Central, Dubai trong mùa xuân năm nay; bao gồm hai buổi với sinh viên MBA Operations do Giáo sư Tiến sĩ Katariina Juusola dẫn dắt và một buổi khác do Giáo sư Tiến sĩ Eman AbuKhousa tổ chức. Mỗi buổi đều thu hút sinh viên, giảng viên và các chuyên gia tài chính tham gia thảo luận sôi nổi kéo dài vượt quá thời lượng dự kiến.

MBA Operations: 25 Tháng 4 và 9 Tháng 5

Buổi MBA đầu tiên vào ngày 25 Tháng 4 đã giới thiệu đến sinh viên về thế giới AI đang phát triển nhanh chóng, các hệ thống tự động và tương lai của vận hành doanh nghiệp. Dựa trên kinh nghiệm quốc tế sâu rộng trong ngành, Karsten đã chia sẻ về AI agents tự động, hệ thống multi-agent, quá trình ra quyết định bằng AI, hạ tầng điện toán phân tán, sự cộng tác giữa con người và AI, cũng như các rủi ro về an ninh mạng và quản trị đi kèm với sự chuyển đổi này.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đến từ điều mà Karsten gọi là "ẩn dụ chiếc cưa máy" — so sánh các công cụ và quy trình kinh doanh truyền thống như một chiếc cưa tay, còn AI giống như cưa máy: mạnh mẽ và nhanh hơn rất nhiều, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi những cách làm việc, tư duy và quản trị rủi ro hoàn toàn mới.

Buổi MBA thứ hai vào ngày 9 Tháng 5 đi sâu hơn vào AI agents, các hệ thống phân tán và tác động mang tính chuyển đổi mà những công nghệ này được kỳ vọng sẽ tạo ra đối với tổ chức và xã hội. Một chủ đề xuyên suốt trong cả hai buổi là quan điểm rằng thế giới thực tế đã thay đổi, các tổ chức hiện đang chạy đua để thích nghi với một thực tế vận hành mới được định hình bởi AI, thay vì chuẩn bị cho một tương lai có thể sẽ xảy ra.

Rủi ro thị trường và định giá: 15 tháng 5

Buổi chia sẻ thứ ba tập trung vào tác động của AI đối với thị trường tài chính. Với chủ đề "Đầu tư AI, độ trễ năng suất và rủi ro định giá", phiên thảo luận đã đề cập đến một trong những tranh luận gây chia rẽ nhất trên thị trường trong nhiều tháng qua.

Hàng nghìn tỷ USD đang được đổ vào chi tiêu vốn liên quan đến AI, nhưng những cải thiện về năng suất vẫn chưa thực sự thể hiện rõ trong dữ liệu kinh tế vĩ mô. Trong khi đó, định giá của một số công ty liên quan đến AI đã tăng lên mức khiến nhiều chiến lược gia bắt đầu liên tưởng đến các chu kỳ bong bóng trong quá khứ.

Ông Karsten đã phản biện lại cả hai quan điểm cực đoan này. Ông cho rằng làn sóng đầu tư vốn hiện tại là hoàn toàn có thật và việc xem nó như một "bong bóng" sẽ đánh giá thấp tầm quan trọng nền tảng của quá trình xây dựng hạ tầng AI. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhấn mạnh về mặt rủi ro: khi khoảng cách định giá điều chỉnh, thị trường thường phản ứng nhanh hơn nhiều so với kỳ vọng của nhà đầu tư cá nhân.

"Những cải thiện về năng suất sẽ đến. Vấn đề là liệu chúng có xuất hiện trước khi thị trường mất kiên nhẫn hay không," ông chia sẻ trong phần Q&A. "Khoảng cách giữa số tiền đang được chi ra và những gì thực sự phản ánh trong dữ liệu hiện tại chính là nơi rủi ro lớn nhất tồn tại."

"Những buổi chia sẻ như thế này giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp với cách các lãnh đạo ngành đang nhìn nhận rủi ro và cơ hội của AI ở thời điểm hiện tại," Giáo sư Tiến sĩ Eman AbuKhousa — Giáo sư AI & Data Science, giảng dạy trong chương trình Software Engineering của trường cho biết. "Góc nhìn thực tiễn đó rất khó tái hiện hoàn toàn trong lớp học, và đó cũng chính là kiểu đối thoại mà chúng tôi muốn thúc đẩy nhiều hơn."

Cam kết dài hạn

Sự đồng hành của STARTRADER phản ánh cam kết rộng lớn hơn của công ty đối với giáo dục tài chính, đặc biệt trong bối cảnh các công nghệ mới nổi đang thay đổi cách thị trường vận hành.

Cả STARTRADER và Đại học Khoa học Ứng dụng Châu Âu đều chia sẻ chung quan điểm rằng việc đưa ra quyết định đúng đắn phụ thuộc vào khả năng hiểu được cơ chế vận hành phía sau những câu chuyện thị trường. Nhà trường đang chuẩn bị cho sinh viên thuộc các chương trình Kinh doanh, Khoa học Dữ liệu và Kỹ thuật Phần mềm bước vào một thế giới vận hành bởi công nghệ, trong khi STARTRADER là đơn vị trực tiếp hoạt động trong môi trường đó mỗi ngày, khiến sự hợp tác này trở thành một kết nối tự nhiên.

Quan hệ hợp tác với Trường Đại học Châu Âu đánh dấu hoạt động kết nối đại học công khai thứ hai của STARTRADER trong năm nay, sau buổi keynote trực tuyến tại Đại học Adelaide vào tháng 1. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục tham gia các cuộc thảo luận học thuật và chuyên ngành trong suốt năm 2026, khi việc ứng dụng AI, áp lực định giá và những bất ổn kinh tế vĩ mô được dự báo vẫn sẽ là những chủ đề trọng tâm trên thị trường toàn cầu.

Về STARTRADER

STARTRADER là nhà môi giới đa tài sản toàn cầu, mang đến cho khách hàng cá nhân và đối tác tổ chức khả năng tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu thông qua nhiều nền tảng giao dịch, bao gồm MetaTrader, STAR-APP và STAR-COPY.

Được cấp phép và quản lý tại năm khu vực pháp lý (CMA, ASIC, FSCA, FSA và FSC), STARTRADER kết hợp giữa tiêu chuẩn quản trị chặt chẽ và định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, phục vụ cả khách hàng cá nhân lẫn đối tác với cam kết về tính minh bạch, độ tin cậy và tăng trưởng bền vững dài hạn.

