STARTRADER के CEO, Peter Karsten, ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर, बिज़नेस संचालन और बाज़ार जोखिम से संबंधित तीन सत्रों के लिए University of Europe ज्वाइन की

इस वसंत में दुबई में आयोजित तीन सत्रों के दौरान संवादों में AI एजेंटों के निर्माण और बिज़नेस संचालन को नया आकार देने के तरीकों से लेकर बाज़ार में AI के निर्माण-मूल्यों को स्थिर रख सकने के प्रश्नों पर विचार किया गया था।

दुबई, UAE, 23 मई, 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER के CEO, Peter Karsten ने इस वसंत में दुबई के One Central में स्थित University of Europe for Applied Sciences में तीन अलग-अलग सत्रों में भाग लिया; दो सत्र Prof. Dr. Katariina Juusola के नेतृत्व में MBA Operations के छात्रों के साथ थे, और तीसरा सत्र Prof. Dr. Eman AbuKhousa द्वारा आयोजित किया गया था; उनके निर्धारित समापन समय से आगे तक चलें प्रत्येक सत्र में छात्रों, संकाय सदस्यों और वित्त पेशेवरों को लंबी संवादों में सम्मिलित किया गया था।

MBA Operations: 25 अप्रैल और 9 मई

STARTRADER CEO Peter Karsten Joins University of Europe for Three Sessions Spanning AI Infrastructure, Business Operations, and Market Risk Focusing on Business Operations: Analyzing the Metamorphosis of AI Integration Through the "Chainsaw Analogy" STARTRADER CEO Peter Karsten Joins University of Europe for Three Sessions Spanning AI Infrastructure, Business Operations, and Market Risk Speed Speed

25 अप्रैल को आयोजित पहले MBA सत्र में छात्रों को AI, स्वायत्त सिस्टमों और बिज़नेस संचालन के भविष्य की तेजी से विकसित हो रही दुनिया से परिचित कराया गया था। अपने व्यापक अंतरराष्ट्रीय उद्योग अनुभव के आधार पर, Karsten ने स्वायत्त AI एजेंटों और मल्टी-एजेंट सिस्टमों, AI-संचालित निर्णय-निर्धारण, वितरित कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव-AI सहयोग, और इस बदलाव के साथ आने वाले साइबर सुरक्षा और संचालन संबंधी जोखिमों को कवर किया था।

सबसे यादगार पलों में से एक वह पल था जिसे Karsten ने "chainsaw metaphor" कहा; AI को चेनसॉ के रूप में मानते हुए पारंपरिक बिज़नेस टूल्स और कार्यप्रवाहों की तुलना एक मैनुअल आरी से की गई। यह कहीं अधिक शक्तिशाली और तेज है, लेकिन इसके लिए काम करने, सोचने और जोखिम प्रबंधन के बिल्कुल नए तरीकों की आवश्यकता है।

9 मई को आयोजित दूसरे MBA सत्र में AI एजेंटों, वितरित सिस्टमों और इन टेक्नोलॉजियों के संगठनों और समाज पर पड़ने वाले परिवर्तनकारी प्रभाव पर गहराई से चर्चा की गई। दोनों सत्रों में बार-बार सामने आने वाला एक विषय यह विचार था कि दुनिया पहले ही बदल चुकी है - संगठन अब संभावित वास्तविकता के लिए तैयारी करने के स्थान पर AI द्वारा नई संचालन वास्तविकता के अनुकूल होने के लिए होड़ में लगे हैं।

Market Risk and Valuation: 15 मई

तीसरे सत्र में बाज़ार पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा हुई। "AI Investment, Productivity Lag & Valuation Risk" शीर्षक वाले इस सत्र में उन विचार-विमर्शों में से एक पर चर्चा की गई है, जिन पर महीनों से बाजारों में लोगों की राय बंटी हुई है। AI-संबंधित पूंजीगत व्यय में कई ट्रिलियन डॉलर खर्च किए गए हैं, फिर भी उत्पादकता में होने वाले लाभ व्यापक आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। साथ ही, AI से जुड़ी कुछ कंपनियों के मूल्यांकन का स्तर इतना ऊंचा है कि रणनीतिकार पिछले चक्रों से समानताएं खोजने हेतु उन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

Karsten ने दोनों ओर से अपने तर्क प्रस्तुत किए थे। उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीगत व्यय वास्तविक है, और इसे एक बुलबुला कहकर निरस्त करना इस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बुनियाद को कम आंकना है। लेकिन जोखिम के मामले में भी वे उतने ही स्पष्ट थे: जब मूल्यांकन में अंतर ठीक होता है, तो यह रिटेल निवेशकों की अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से ठीक होता है।

उत्पादकता में वृद्धि होने वाली है। प्रश्न यह है कि क्या वे बाज़ार के धैर्य खोने से पहले आ पाएंगे," उन्होंने Q&A सत्र के दौरान कहा। "व्यय की गई राशि और आंकड़ों में दिख रही राशि के बीच का अंतर ही इस समय का वास्तविक जोखिम है।"

"इस तरह के सत्र हमारे छात्रों को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं कि उद्योग जगत के अग्रणी वर्तमान में AI में जोखिमों और अवसरों के बारे में किस प्रकार की सोच रखते हैं," विश्वविद्यालय के Software Engineering कार्यक्रम में पढ़ाने वाले AI और डेटा साइंस के Prof. Dr. Eman AbuKhousa ने कहा। "इस तरह के वास्तविक दुनिया के दृष्टिकोण को कक्षा में दोहराना मुश्किल है, और यह ठीक उसी तरह का संवाद है जिसे हम अधिकाधिक चाहते हैं।"

एक व्यापक प्रतिबद्धता

STARTRADER की भागीदारी वित्तीय शिक्षा के प्रति उसकी व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाती है, विशेषत: उन क्षेत्रों में जहां उभरती टेक्नोलॉजियाँ बाजारों के संचालन के तरीकों को नया आकार दे रही हैं।

STARTRADER और University of Europe for Applied Sciences दोनों मानते हैं कि सही निर्णय लेने के लिए कहानी के पीछे की कार्यप्रणालियों को समझना आवश्यक है। विश्वविद्यालय अपने बिजनेस, डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्रामों के माध्यम से छात्रों को टेक्नोलॉजी-संचालित परिवेश में जाने के लिए तैयार करता है; प्रतिदिन के आदान-प्रदान को स्वाभाविक बनाते हुए, STARTRADER का इसी परिवेश में संचालन किया जाता है।

जनवरी में University of Adelaide में एक ऑनलाइन मुख्य भाषण के बाद, University of Europe के साथ STARTRADER की साझेदारी इस वर्ष की दूसरी सार्वजनिक विश्वविद्यालय सहभागिता है। कंपनी की योजना 2026 के शेष समय में भी अकादमिक और उद्योग-अग्रणी चर्चाओं में भाग लेना जारी रखने की है, जिसमें AI को अपनाने, मूल्यांकन दबाव और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के वैश्विक बाजारों में प्रमुखता से बने रहने की उम्मीद है।

व्यापक बाज़ार चर्चा के अतिरिक्त, ये गतिविधियाँ STARTRADER के लिए एक प्रत्यक्ष उद्देश्य की पूर्ति करती हैं: वित्त और व्यापार क्षेत्र के भावी पेशेवरों के साथ सार्थक संबंध स्थापित करना, ठीक उसी समय जब वे उद्योग के बारे में अपना दृष्टिकोण बना रहे हों।

STARTRADER का परिचय

STARTRADER रिटेल और संस्थागत भागीदारों को MetaTrader, STAR-APP और STAR-COPY सहित कई प्लेटफार्मों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर है।

पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रिटेल ग्राहकों और भागीदारों दोनों की सेवा करते हुए, पांच अधिकारक्षेत्रों (CMA, ASIC, FSCA, FSA, और FSC) के तहत विनियमित, STARTRADER मजबूत संचालन को ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है।

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