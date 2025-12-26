Phemex atualiza o ecossistema RPI, estabelecendo novos padrões de liquidez em mais de 210 pares

APIA, Samoa, 26 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Phemex, uma coretora de criptomoedas que prioriza o usuário, anunciou uma grande atualização em seu sistema de pedidos de Melhoria do Preço de Varejo (RPI). Ao aprofundar os laços estratégicos com parceiros institucionais de liquidez de primeira linha, o ecossistema RPI aprimorado agora oferece uma profundidade líder de mercado que supera significativamente os benchmarks do setor.

Os dados mais recentes de uma auditoria de mercado abrangente realizada no final de 2025 revelam que a atualização do RPI provocou um aumento maciço na liquidez dos principais ativos da Phemex. Com base em uma pesquisa comparativa interna da profundidade do livro de ordens público (±0,1% do preço médio) em relação às médias das bolsas de primeira linha:

BTCUSDT: a profundidade da liquidez é agora 2 vezes maior que o benchmark padrão do setor.

ETHUSDT: a liquidez atingiu impressionantes 5 vezes a liquidez média do mercado.

SOLUSDT: a liquidez subiu para 5,5 vezes em comparação com os padrões de alto desempenho do mercado.

Doze principais pares de negociação: a liquidez agregada acompanha consistentemente 3 vezes a linha de base dos requisitos das bolsas de primeira linha.

As ordens RPI são projetadas especificamente como ordens executadas para clientes de varejo (negociadores manuais não API). Esta atualização garante um livro de ordens muito mais denso e preços mais agressivos, estreitando os spreads e proporcionando uma "melhoria de preço" que muitas vezes excede o livro de ordens visível.

Ao garantir que as ordens RPI interajam exclusivamente com a liquidez do criador de mercado de varejo — efetivamente contornando algoritmos API de alta frequência —, o RPI atualizado da Phemex permitiu que a plataforma mantivesse uma vantagem competitiva em liquidez em mais de 210 pares de negociação. Isso reforça o compromisso da Phemex em fornecer um ambiente transparente e de alto desempenho, onde os usuários de varejo podem negociar com a mesma precisão e qualidade de execução que os gigantes institucionais.

Sobre a Phemex

Fundada em 2019, a Phemex é uma bolsa de criptomoedas que prioriza o usuário e conta com a confiança de mais de 10 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece trading à vista e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio projetados para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma abordagem voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que os traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

