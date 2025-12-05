APIA, Samoa, 5 de dezembro de 2025 /PRNewswire/-- A Phemex, uma corretora de criptomoedas voltada para o usuário, anunciou a Segunda Edição de sua Competição de Apex de Trading de Futuros, um desafio global de final de ano que ocorrerá de 4 a 31 de dezembro de 2025, com um total de prêmios de 450.000 USDT. O evento reforça o compromisso da Phemex em construir um ecossistema de derivativos de alta energia e gratificante para os traders de todo o mundo.

Phemex incendeia a corrida de fim de ano com a Competição Futures Apex de US$ 450.000 (PRNewsfoto/Phemex)

Projetada para celebrar a diversidade da comunidade Phemex, a estrutura da competição garante inclusão para traders de todos os estilos e níveis. Este sistema de duas vias permite que os novos membros da comunidade brilhem ao lado de veteranos experientes, com 30% da premiação dedicada especificamente aos recém-chegados.

Destaques do evento:

Recompensas dinâmicas da comunidade: os conjuntos de prêmios para classificações semanais e mensais são desbloqueados dinamicamente com base no volume total de trading, incentivando a participação coletiva.

os conjuntos de prêmios para classificações semanais e mensais são desbloqueados dinamicamente com base no volume total de trading, incentivando a participação coletiva. Engajamento diário: os traders podem participar de 28 batalhas diárias de ROI, cada uma com um pool fixo de 2.000 USDT e um volume mínimo de entrada de 1.000 USDT — oferecendo oportunidades constantes de classificação e ganhos.

os traders podem participar de 28 batalhas diárias de ROI, cada uma com um pool fixo de 2.000 USDT e um volume mínimo de entrada de 1.000 USDT — oferecendo oportunidades constantes de classificação e ganhos. Experiência gamificada: quatro ciclos de missões da Caixa Misteriosa no valor de 94.000 USDT adicionam uma camada gamificada e divertida à competição. Os traders podem coletar ETH, ouro e outros bônus. As tarefas são atualizadas a cada ciclo, permitindo que os participantes ativos ganhem até 13 caixas ao longo do evento.

Para ver as regras completas e participar do desafio, acesse: https://phemex.com/.

Sobre a Phemex

Fundada em 2019, a Phemex é uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário, com a confiança de mais de 10 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece trading à vista e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio projetados para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma abordagem voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que os traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

