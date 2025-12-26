Phemex actualiza su ecosistema RPI y establece nuevos puntos de referencia de liquidez en más de 210 pares

APIA, Samoa, 26 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, ha anunciado una importante actualización de su sistema de pedidos Retail Price Improvement (RPI). Al fortalecer los vínculos estratégicos con socios de liquidez institucional de primer nivel, el ecosistema RPI mejorado ofrece ahora una profundidad líder en el mercado que supera significativamente los índices de referencia del sector.

Los últimos datos de una auditoría exhaustiva del mercado realizada a finales de 2025 revelan que la mejora del RPI ha provocado un aumento masivo de la liquidez en los principales activos de Phemex. Basado en un análisis comparativo interno de la profundidad de la cartera de órdenes públicas (±0,1 % desde el precio medio) en relación con los promedios de las principales bolsas:

BTCUSDT: La profundidad de liquidez ahora es el doble del índice de referencia estándar de la industria.

ETHUSDT: La liquidez ha alcanzado un asombroso valor 5 veces superior a la liquidez promedio del mercado.

SOLUSDT: La liquidez ha aumentado a 5,5x en comparación con los estándares del mercado de alto rendimiento.

Los 12 pares comerciales principales: la liquidez agregada se mantiene consistentemente a un nivel tres veces superior al de los requisitos de intercambio de primer nivel.

Las órdenes RPI están diseñadas específicamente como órdenes Maker para clientes minoristas (operadores manuales sin API). Esta actualización garantiza un libro de órdenes mucho más denso y precios más agresivos, reduciendo los diferenciales y proporcionando una mejora de precio que a menudo supera el libro de órdenes visible.

Al garantizar que las órdenes RPI interactúen exclusivamente con la liquidez del maker minorista, evitando eficazmente los algoritmos API de alta frecuencia, la RPI mejorada de Phemex ha permitido a la plataforma mantener una ventaja competitiva en liquidez en más de 210 pares de negociación. Esto refuerza el compromiso de Phemex de proporcionar un entorno transparente y de alto rendimiento donde los usuarios minoristas puedan operar con la misma precisión y calidad de ejecución que los gigantes institucionales.

Acerca de Phemex

Fundada en 2019, Phemex es una plataforma de intercambio de criptomonedas que prioriza al usuario y en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece trading al contado y de derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas fiables, acceso inclusivo y oportunidades en constante evolución para que los operadores de todos los niveles puedan crecer y alcanzar el éxito.

