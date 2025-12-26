Phemex actualiza el ecosistema de RPI y establece nuevos estándares de liquidez en más de 210 pares

APIA, Samoa, 26 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, anunció una importante actualización de su sistema de órdenes de Mejora del Precio Minorista (RPI). Al profundizar los vínculos estratégicos con socios institucionales de liquidez de primer nivel, el ecosistema de RPI optimizado ofrece ahora una profundidad líder en el mercado que supera de forma considerable los puntos de referencia del sector.

Los últimos datos de una auditoría de mercado integral realizada a finales de 2025 revelan que la actualización de la RPI provocó un aumento masivo de la liquidez en los activos principales de Phemex. Según una investigación comparativa interna de la profundidad del libro de órdenes público (±0,1 % del precio medio) en relación con los promedios de las bolsas de primer nivel:

BTCUSDT: La profundidad de liquidez es ahora el doble del punto de referencia estándar del sector.

ETHUSDT: La liquidez ha alcanzado la asombrosa cifra de 5 veces la liquidez promedio del mercado.

SOLUSDT: La liquidez ha aumentado hasta 5,5 veces en comparación con los estándares del mercado de alto rendimiento.

Los 12 pares de operación principales: la liquidez agregada se mantiene de manera constante en el triple del punto de referencia de los requisitos de las plataformas de intercambio de primer nivel.

Las órdenes de RPI están diseñadas específicamente como órdenes Maker para clientes minoristas (operadores manuales que no utilizan interfaz de programación de aplicaciones [API]). Esta actualización garantiza una cartera de órdenes mucho más densa y precios más agresivos, lo que reduce los márgenes y proporciona una "mejora de precios" que a menudo supera la cartera de pedidos visible.

Al garantizar que las órdenes de RPI interactúen de manera exclusiva con la liquidez del fabricante minorista, lo que permite evitar de manera eficaz los algoritmos de API de alta frecuencia, la RPI actualizada de Phemex ha permitido que la plataforma mantenga una ventaja competitiva en liquidez en más de 210 pares de operación. Esto refuerza el compromiso de Phemex de proporcionar un entorno transparente y de alto rendimiento en el que los usuarios minoristas puedan operar con la misma precisión y calidad de ejecución que los gigantes institucionales.

Acerca de Phemex

Phemex fue fundada en 2019 y es la primera plataforma de intercambio de criptomonedas en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y tengan éxito.

Para más información, visite: https://phemex.com/

