Phemex améliore l'écosystème RPI, établissant de nouvelles références en matière de liquidité pour plus de 210 paires

APIA, Samoa, 26 déc. 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, une plateforme d'échange de cryptomonnaies axée sur l'utilisateur, a annoncé une importante mise à jour du Retail Price Improvement (RPI), son système d'ordre. En renforçant les liens stratégiques avec des partenaires institutionnels de premier plan en matière de liquidités, l'écosystème amélioré RPI offre désormais une profondeur de marché qui dépasse largement les références du secteur.

Les dernières données issues d'un audit complet du marché réalisé fin 2025 révèlent que la mise à niveau du RPI a déclenché un afflux massif de liquidités injectées dans les principaux actifs de Phemex. Sur la base d'une étude comparative interne de la profondeur du carnet d'ordres publics (±0,1 % par rapport au prix moyen) relative aux moyennes des bourses de niveau 1 :

BTCUSDT : La profondeur de la liquidité est désormais deux fois supérieure à la référence standard du secteur.

ETHUSDT : La liquidité a atteint le chiffre impressionnant de 5 fois la liquidité moyenne du marché.

SOLUSDT : La liquidité est passée à 5,5 fois plus par rapport aux normes du marché de haute performance.

Les 12 paires les plus importantes : La liquidité globale se maintient à un niveau trois fois supérieur à celui des exigences des bourses de niveau 1.

Les ordres RPI sont spécifiquement conçus comme des ordres Maker pour les clients de détail (traders manuels non-API). Cette mise à niveau garantit un carnet d'ordres beaucoup plus dense et une tarification plus agressive, réduisant les écarts et apportant une « amélioration des prix » qui dépasse souvent le carnet d'ordres visible.

En s'assurant que les ordres RPI interagissent exclusivement avec la liquidité de l'opérateur de détail, en contournant efficacement les algorithmes API à haute fréquence, le RPI amélioré de Phemex a permis à la plateforme de conserver un avantage concurrentiel en matière de liquidité sur plus de 210 paires de trading. Cela renforce l'engagement de Phemex à fournir un environnement transparent et performant où les utilisateurs particuliers peuvent négocier avec la même précision et la même qualité d'exécution que les géants institutionnels.

À propos de Phemex

Fondée en 2019, Phemex est une plateforme d'échange de cryptomonnaies axée sur l'utilisateur et à laquelle font confiance plus de 10 millions de traders dans le monde entier. La plateforme offre des services de trading spot et dérivés, de copy trading ainsi que des produits de gestion de fortune. Sur la base d'une approche avant-gardiste et d'une volonté d'offrir plus de contrôle et d'initiative aux utilisateurs, Phemex propose des outils fiables, un accès inclusif et des possibilités d'évolution permettant aux opérateurs de se développer et de réussir, quel que soit leur niveau.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://phemex.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg