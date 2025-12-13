Phemex é coanfitriã do LONGITUDE, destacando a próxima era da segurança das criptomoedas em seu sexto aniversário

APIA, Samoa, 13 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Phemex, uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário, organizou com sucesso, junto com a Cointelegraph, a 7ª edição do LONGITUDE em 11 de dezembro no Rosewood Hotel em Abu Dhabi. Realizado ao lado da Semana de Finanças de Abu Dhabi, o encontro reuniu líderes da Web3 e inovadores institucionais para uma noite de diálogo estratégico, celebrando o 6º aniversário da Phemex.

Phemex é coanfitriã do LONGITUDE, destacando a próxima era da segurança das criptomoedas em seu 6º aniversário (PRNewsfoto/Phemex)

A pauta exclusiva contou com pesos-pesados do setor, incluindo Anthony Scaramucci (SkyBridge) e Kristin Smith (Solana Policy Institute), que dissecaram as tendências do mercado no painel "Solana SZN", enquanto Eli Ben-Sasson (StarkWare) explorou o papel crítico da privacidade em um bate-papo dedicado.

Enquanto isso, a peça central da noite foi o painel "O Dilema da Segurança das Criptomoedas". O CEO da Phemex, Federico Variola, juntou-se a Ian Rogers (Ledger) e Dmytro Budorin (Hacken) para enfrentar os desafios de defesa mais urgentes do setor. Federico argumentou que o modelo de segurança "reativo" padrão do setor é obsoleto em relação às ameaças modernas da IA. Ele defendeu uma mudança para a "Arquitetura de Segurança Preditiva", revelando como a Phemex agora usa a IA para analisar os padrões de comportamento do usuário a fim de interromper as ameaças antes que elas se materializem.

Federico também usou o palco para revelar o roteiro estratégico da Phemex, destacando a incubação de uma nova carteira Account Abstraction projetada para unir a Web2 e a Web3.

"Além de fortalecer nossa infraestrutura com IA preditiva, estamos evoluindo fundamentalmente a plataforma", disse Federico. "Estamos construindo um ecossistema holístico — combinando um CEX, uma DEX e uma carteira de autocustódia — onde a segurança é a âncora que permite que os usuários se movam sem problemas entre os modelos de custódia."

Com a Phemex entrando em seu sétimo ano, o evento destacou o compromisso da corretora em redefinir a proteção do usuário. Ao promover o diálogo de alto nível e a parceria entre os tomadores de decisão, a Phemex continua a liderar a construção de um futuro de ativos digitais transparente, seguro e unificado.

Sobre a Phemex



Fundada em 2019, a Phemex é uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário e que conta com a confiança de mais de 10 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece trading à vista e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio projetados para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma abordagem voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que os traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

Para obter mais informações, acesse: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844330/20251212_154736.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg

FONTE Phemex