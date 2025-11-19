APIA, Samoa, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Phemex, uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário, anuncia uma campanha de aniversário com um mês de duração e US$ 6 milhões em recompensas, de 19 de novembro a 19 de dezembro de 2025. A celebração segue um ano marcante em que a plataforma se expandiu de 6 milhões para mais de 10 milhões de usuários e completou uma reformulação completa da marca, ressaltando seu crescimento em um ecossistema diversificado de negociação de criptomoedas.

Phemex lança festival Multi-Venue de US$ 6 milhões para celebrar seu sexto aniversário

A campanha abrange cinco locais principais, cada um oferecendo recompensas personalizadas para diferentes comportamentos de negociação. Os prêmios variam de relógios Rolex e aparelhos iPhone 17 Pro Max a amplos conjuntos de recompensas distribuídos entre as transações diárias.

No Spot, os usuários têm acesso a negociações sem taxas e recompensas em tokens CandyDrop. Os participantes do mercado futuro podem se inscrever em uma competição de negociação, abrir caixas da sorte e concorrer a prêmios especiais. No Earn, os usuários podem explorar produtos flexíveis e fixos com APYs competitivos. Os usuários de moedas Fiat se beneficiam de depósitos com cartão de taxa zero durante todo o período, enquanto as missões de Indicação fornecem bônus adicionais para a participação da comunidade.

Federico Variola, CEO da Phemex, comentou: "Nossa plataforma agora atende traders com hábitos e objetivos distintos, então nossa campanha de aniversário é projetada da mesma maneira — vários locais, utilidade real e recompensas que correspondem à forma como as pessoas realmente usam a Phemex. Isso reflete a estratégia mais ampla por trás da expansão do nosso ecossistema."

À medida que a Phemex entra em seu sétimo ano, a bolsa continuará lançando eventos sazonais, festivais de negociação, atualizações de produtos e programas da comunidade global. A campanha do 6º aniversário marca apenas o início de uma série maior de iniciativas destinadas a fortalecer a conexão do usuário, tornando a plataforma mais interativa, gratificante e divertida. Mais atualizações e celebrações serão anunciadas ao longo da temporada.

Sobre a Phemex

Fundada em 2019, a Phemex é uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário e que conta com a confiança de mais de 10 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece negociação à vista e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio projetados para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma abordagem voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que os traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

