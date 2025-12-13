Компания Phemex выступает соорганизатором конференции LONGITUDE, отмечая новую эпоху криптобезопасности в день своего 6-летия

АПИА, Самоа, 14 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- 11 декабря в отеле Rosewood Hotel в Абу-Даби компания Phemex, ориентированная на пользователей криптобиржа, совместно с Cointelegraph успешно провела 7-ю конференцию LONGITUDE. Проведенная параллельно с Неделей финансов в Абу-Даби, эта встреча собрала лидеров в области Web3 и институциональных новаторов для участия в вечере стратегического диалога, посвященного 6-летию Phemex.

В эксклюзивной программе были представлены тяжеловесы отрасли, в том числе Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci) (SkyBridge) и Кристин Смит (Kristin Smith) (Solana Policy Institute), которые проанализировали тенденции рынка на панельном собрании «Solana SZN», а также Эли Бен-Сассон (Eli Ben-Sasson) (StarkWare), который рассмотрел критически важную роль конфиденциальности в рамках специализированной неформальной беседы.

Между тем главным событием вечера стало панельное собрание на тему «Дилемма безопасности криптовалют». Генеральный директор Phemex Федерико Вариола (Federico Variola) вместе с Яном Роджерсом (Ian Rogers) (Ledger) и Дмитром Будориным (Dmytro Budorin) (Hacken) обсудили решения самых неотложных задач в области безопасности. Федерико отметил, что стандартная для отрасли «реактивная» модель безопасности устарела в условиях современных угроз ИИ. Он поддержал переход к «прогностической архитектуре безопасности», рассказывая, как компания Phemex теперь использует ИИ для анализа моделей поведения пользователей с целью предотвращения угроз, прежде чем они материализуются.

Федерико также воспользовался сценой, чтобы представить стратегическую дорожную карту Phemex, подчеркнув инкубацию нового кошелька Account Abstraction, разработанного для обеспечения связи между Web2 и Web3.

«Помимо укрепления нашей инфраструктуры с помощью прогнозирующего ИИ, мы обеспечиваем фундаментальную эволюцию платформы, — сказал Федерико. — Мы создаем целостную экосистему, сочетающую CEX, DEX и кошелек для самостоятельного хранения, где безопасность является якорем, который позволяет пользователям беспрепятственно переходить между моделями хранения».

Компания Phemex вступает в седьмой год своей работы, и это мероприятие подчеркнуло приверженность биржи переосмыслению защиты пользователей. Способствуя диалогу на высоком уровне и партнерству между лицами, принимающими решения, компания Phemex продолжает играть ведущую роль в построении прозрачного, безопасного и единого будущего цифровых активов.

