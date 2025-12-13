APIA, Samoa, 13 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, bolsa de criptomonedas centrada en el usuario, organizó con éxito la 7.ª edición de LONGITUDE con Cointelegraph, el 11 de diciembre en el Rosewood Hotel de Abu Dabi. El encuentro se celebró junto con la Semana de Finanzas de Abu Dabi y reunió a líderes de Web3 e innovadores institucionales en una noche de diálogo estratégico, que celebró el 6.º aniversario de Phemex.

Phemex copatrocina LONGITUDE y destaca la próxima era de la seguridad en criptomonedas en su sexto aniversario (PRNewsfoto/Phemex)

La agenda exclusiva incluyó a pesos pesados de la industria como Anthony Scaramucci (SkyBridge) y Kristin Smith (Solana Policy Institute), quienes diseccionaron las tendencias del mercado en el panel "Solana SZN", mientras que Eli Ben-Sasson (StarkWare) exploró el papel fundamental de la privacidad en una charla fogonera dedicada.

Mientras tanto, el evento destacado de la noche fue el panel "El dilema de seguridad de las criptomonedas". El director ejecutivo de Phemex, Federico Variola, se unió a Ian Rogers (Ledger) y Dmytro Budorin (Hacken) para abordar los desafíos de defensa más urgentes del sector. Federico argumentó que el modelo de seguridad "reactivo" estándar de la industria es obsoleto frente a las amenazas modernas de la IA. Defiende un cambio hacia la "Arquitectura de seguridad predictiva", que revela cómo Phemex usa ahora la IA para analizar los patrones de comportamiento de los usuarios para detener las amenazas antes de que se materialicen.

Federico también aprovechó el escenario para presentar el plan estratégico de Phemex y destacó la incubación de una nueva billetera Account Abstraction diseñada para unir Web2 y Web3.

"Más allá de fortalecer nuestra infraestructura con IA predictiva, estamos evolucionando profundamente la plataforma", afirmó Federico. "Estamos construyendo un ecosistema holístico, que combina las finanzas centralizadas (CEX), las descentralizadas (DEX) y una billetera de autocustodia, en el que la seguridad es el ancla que permite a los usuarios realizar transacciones sin problemas entre los modelos de custodia".

Al entrar Phemex en su séptimo año, el evento destacó el compromiso de la bolsa de redefinir la protección de los usuarios. Al promover un diálogo de alto nivel y una alianza entre los responsables de la toma de decisiones, Phemex continúa liderando la construcción de un futuro de activos digitales transparente, seguro y unificado.

Acerca de Phemex



Phemex fue fundada en 2019 y es una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque con visión de futuro y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los operadores de todos los niveles prosperen y tengan éxito.

Para más información, visite: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844330/20251212_154736.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg

FUENTE Phemex