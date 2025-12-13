APIA, Samoa, 13 december 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, een crypto-uitwisseling voor gebruikers, organiseerde op 11 december met succes de 7e editie van LONGITUDE met Cointelegraph in het Rosewood Hotel in Abu Dhabi. Samen met de Abu Dhabi Finance Week bracht de bijeenkomst Web3-leiders en institutionele innovators bijeen voor een avond van strategische dialoog, ter gelegenheid van het zesde jubileum van Phemex.

Phemex Co-hosts LONGITUDE, Spotlighting the Next Era of Crypto Security at Its 6th Anniversary

De exclusieve agenda bevatte zwaargewichten uit de industrie, waaronder Anthony Scaramucci (SkyBridge) en Kristin Smith (Solana Policy Institute), die markttrends dissekteerden in het "Solana SZN" -panel, terwijl Eli Ben-Sasson (StarkWare) de kritische rol van privacy onderzocht in een speciale fireside-chat.

Ondertussen was het middelpunt van de nacht het panel "Crypto's Security Dilemma". Phemex CEO Federico Variola voegde zich bij Ian Rogers (Ledger) en Dmytro Budorin (Hacken) om de meest dringende defensie-uitdagingen van de sector aan te pakken. Federico betoogde dat het standaard "reactieve" beveiligingsmodel van de industrie achterhaald is tegen moderne AI-bedreigingen. Hij pleitte voor een verschuiving naar "Predictive Security Architecture", waaruit blijkt hoe Phemex nu AI gebruikt om gedragspatronen van gebruikers te analyseren om bedreigingen te stoppen voordat ze materialiseren.

Federico gebruikte het podium ook om de strategische routekaart van Phemex te onthullen, waarbij hij de incubatie van een nieuwe Account Abstraction-portemonnee benadrukte die is ontworpen om Web2 en Web3 te overbruggen.

"Naast het versterken van onze infrastructuur met voorspellende AI, ontwikkelen we het platform fundamenteel", zei Federico. "We bouwen een holistisch ecosysteem dat een CEX, een DEX en een self-custodial wallet combineert, waarbij beveiliging het anker is waarmee gebruikers naadloos kunnen bewegen tussen custody-modellen".

Aangezien Phemex zijn zevende jaar ingaat, onderstreepte het evenement de toewijding van de beurs om de gebruikersbescherming opnieuw te definiëren. Door de dialoog op hoog niveau en het partnerschap tussen besluitvormers te bevorderen, blijft Phemex de leiding nemen bij het opbouwen van een transparante, veilige en uniforme toekomst voor digitale activa.

Over Phemex

Phemex, opgericht in 2019, is een crypto-uitwisseling voor gebruikers die wereldwijd door meer dan 10 miljoen handelaren wordt vertrouwd. Het platform biedt spot- en derivatenhandel, kopiehandel en vermogensbeheerproducten die zijn ontworpen om prioriteit te geven aan gebruikerservaring, transparantie en innovatie. Met een vooruitstrevende benadering en een toewijding aan de empowerment van gebruikers levert Phemex betrouwbare tools, inclusieve toegang en ontwikkelende kansen voor handelaren op elk niveau om te groeien en te slagen.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844330/20251212_154736.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg