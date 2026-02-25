Polaroid Therapeutics (PTx) recebe a marcação CE para POLTX_Fiber™: a primeira aplicação da tecnologia APT™ a lançar um novo padrão no tratamento de feridas

Apresentando a Tecnologia de Polímero Antimicrobiano (APT™) no POLTX_Fiber™, um curativo avançado de Classe IIb para o tratamento de feridas que não contribui para a resistência antimicrobiana, oferecendo melhor tratamento de feridas por meio da prevenção da colonização bacteriana no curativo.

ZURIQUE, 25 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Polaroid Therapeutics (PTx) anuncia hoje que o POLTX_Fiber™ recebeu a marcação CE como dispositivo médico de Classe IIb, com APT™ (Tecnologia de Polímero Antimicrobiano).

POLTX_Fiber™ é o primeiro produto da empresa: um curativo de fibra gelificante antimicrobiano que incorpora sua inovadora tecnologia APT™. Este momento importante marca a entrada da Polaroid Therapeutics no setor de tratamento de feridas, com o objetivo de estabelecer um novo padrão de cuidados com feridas por meio da plataforma APT™.

O POLTX_Fiber™ é um curativo não tecido macio e adaptável, feito de fibras de carboximetilcelulose sódica (CMC) e de fibras de celulose de reforço, que integra a tecnologia APT™ recém-desenvolvida. Quando o curativo entra em contato com o exsudato da ferida, a APT™ impede a colonização bacteriana, sem contribuir para a resistência antimicrobiana. Ao absorver o exsudato, o curativo forma um gel que ajuda a manter um ambiente úmido na ferida, favorece o desbridamento autolítico e melhora a maceração das bordas da ferida e da pele ao redor. Sob a supervisão de um profissional de saúde, o POLTX_Fiber™ pode ser utilizado para o tratamento de:

Feridas com exsudato de moderado a abundante

Feridas agudas ou crônicas

Úlceras nas pernas, de pressão (estágios II a IV) e diabéticas

Feridas cirúrgicas, incluindo pós-operatórias, áreas doadoras e feridas deixadas para cicatrizar como intenção secundária

Ferimentos traumáticos, como escoriações e lacerações

Exsudação de feridas oncológicas

Feridas superficiais ou cavitárias

"Receber a marcação CE para o POLTX_Fiber™ é um passo significativo para nós em nossa ambição de oferecer melhores opções de tratamento para pacientes por meio de nossas soluções centradas no ser humano, construídas com base em novas tecnologias e em desenvolvimento científico", declarou Ran Frenkel, cofundador e CEO da PTx. "POLTX_Fiber™ é o primeiro dispositivo médico a introduzir nossa plataforma APT™, incorporando uma nova tecnologia de polímero antimicrobiano que atende aos mais altos padrões, ao mesmo tempo em que responde aos desafios reais do tratamento moderno de feridas. A certificação agora oferece novas opções no tratamento de feridas e acreditamos que estamos estabelecendo um novo padrão de cuidados e proteção."

O POLTX_Fiber™ é o primeiro produto comercial a utilizar a APT™, uma plataforma desenvolvida pela PTx para incorporar a função antimicrobiana diretamente no curativo. Ao contrário de muitos curativos antimicrobianos avançados que liberam o componente antimicrobiano e podem expor o paciente a seus efeitos colaterais conhecidos, a APT™ foi desenvolvido para agir rapidamente e proporcionar atividade sustentada, prevenindo a colonização bacteriana no curativo.

Após a obtenção da marcação CE, a PTx iniciou os preparativos para a introdução do POLTX_Fiber™ em mercados europeus selecionados, trabalhando com médicos, centros de tratamento de feridas e parceiros de distribuição para gerar experiência clínica e do paciente.

O POLTX_Fiber™ é o primeiro passo em um portfólio mais amplo baseado na tecnologia APT™, com dispositivos médicos adicionais em desenvolvimento para ampliar a plataforma para uma variedade de aplicações no tratamento de feridas.

Observações para o editor

Sobre a Polaroid Therapeutics:

Com sede na Suíça, a Polaroid Therapeutics (PTx) é uma startup de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento de tecnologias antimicrobianas inovadoras. Fundada e desenvolvida pela Polaroid, a marca é pioneira em complexa química e tecnologia que sustenta a fotografia instantânea analógica. A missão da Polaroid Therapeutics é criar soluções médicas centradas no ser humano, baseadas em seus avanços em ciência e tecnologia.

Fundada em 2022, a PTx desenvolveu a APT™ (Tecnologia de Polímero Antimicrobiano), uma plataforma que permite controlar o desempenho antimicrobiano por meio do design estrutural, em vez da liberação química. A APT™ integra uma química de polímeros proprietária que se adapta a múltiplos formatos e contextos clínicos, refletindo o foco da empresa em inovação responsável, evidências regulamentadas e gestão de longo prazo da resistência antimicrobiana (RAM).

Sobre o POLTX_Fiber™:

O POLTX_Fiber™ é certificado como um curativo de fibra gelificante antimicrobiano de Classe IIb para o tratamento de feridas com exsudação moderada a intensa. O curativo incorpora a tecnologia APT™ para prevenir a colonização bacteriana e forma um gel que mantém a ferida úmida, protegendo suas bordas e a pele ao redor. O produto é fabricado conforme os requisitos de qualidade da norma ISO 13485.

A POLTX_Fiber™ recebeu a marcação CE da TüV Süd em 23 de fevereiro de 2026 , de acordo com o Regulamento de Dispositivos Médicos n.º 2017/745.

