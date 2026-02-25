Polaroid Therapeutics (PTx) reçoit le marquage CE pour POLTX_Fiber™ : la première application de l'APT™ pour lancer une nouvelle norme dans le traitement des plaies

Présentation de la technologie des polymères antimicrobiens (APT™) dans POLTX_Fiber™, un pansement avancé de classe IIb pour le traitement des plaies qui ne contribue pas à la résistance antimicrobienne : offre une meilleure prise en charge de la plaie grâce à la prévention de la colonisation bactérienne à l'intérieur du pansement.

ZURICH, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- Polaroid Therapeutics (PTx) annonce aujourd'hui que POLTX_Fiber™ a reçu le marquage CE en tant que dispositif médical de classe IIb avec APT™ (Antimicrobial Polymer Technology).

POLTX_Fiber™ est le premier produit de la société : un pansement gélifié antimicrobien à base de fibres incorporant son nouvel APT™. Ce moment important marque l'entrée de Polaroid Therapeutics dans le secteur du traitement des plaies avec l'objectif d'apporter une nouvelle norme dans le traitement des plaies grâce à la plateforme APT™.

POLTX_Fiber™ est un pansement non tissé souple et conformable composé de fibres de carboxyméthylcellulose sodique (CMC) et de fibres de cellulose renforçantes qui intègrent l'APT™ nouvellement développé. Lorsque le pansement est en contact avec l'exsudat de la plaie, APT™ empêche la colonisation bactérienne à l'intérieur du pansement sans contribuer à la résistance aux antimicrobiens. Après absorption de l'exsudat, le pansement forme un gel qui aide à maintenir l'environnement humide de la plaie, favorise le débridement autolytique et améliore le bord de la plaie et la peau environnante contre la macération. Sous la supervision d'un professionnel de santé, POLTX_Fiber™ peut être utilisé pour la prise en charge de :

Plaies avec exsudat modéré à important

Plaies aiguës ou chroniques

Ulcères de jambe, escarres (stade II à IV) et ulcères diabétiques

Plaies chirurgicales, y compris les plaies post-opératoires, les sites donneurs et les plaies laissées à guérir par intention secondaire.

Plaies traumatiques telles que les abrasions et les lacérations

Plaies oncologiques exsudatives

Plaies superficielles ou cavitaires

« Recevoir le marquage CE pour POLTX_Fiber™ est une étape importante pour nous dans notre ambition de fournir de meilleures options de soins aux patients grâce à nos solutions centrées sur l'humain et fondées sur les nouvelles technologies et le développement scientifique », a déclaré Ran Frenkel, cofondateur et PDG de PTx. « POLTX_Fiber™ est le premier dispositif médical à présenter notre plateforme APT™, intégrant une nouvelle technologie de polymère antimicrobien qui répond aux normes les plus strictes, tout en répondant aux véritables défis du traitement moderne des plaies. Sa certification offre désormais de nouvelles options en matière de traitement des plaies, et nous pensons que nous établissons une nouvelle norme en matière de soins et de protection ».

POLTX_Fiber™ est le premier produit commercial à utiliser APT™, une plateforme développée par PTx pour intégrer la fonction antimicrobienne directement dans le pansement. Contrairement à de nombreux pansements antimicrobiens avancés qui libèrent le composant antimicrobien et peuvent exposer le patient à leurs effets secondaires connus, APT™ est conçu pour agir rapidement et fournir une activité soutenue afin de prévenir la colonisation bactérienne à l'intérieur du pansement.

Suite à l'obtention du marquage CE, PTx a commencé à préparer l'introduction de POLTX_Fiber™ sur certains marchés européens, en travaillant avec des cliniciens, des centres de traitement des plaies et des partenaires de distribution pour générer une expérience clinique et des patients.

POLTX_Fiber™ est la première étape d'un portefeuille plus large alimenté par APT™, avec des dispositifs médicaux supplémentaires en cours de développement pour étendre la plateforme à travers une variété d'applications de soins des plaies.

Notes à l'éditeur

A propos de Polaroid Therapeutics :

Polaroid Therapeutics (PTx) est une start-up biotechnologique basée en Suisse qui développe une technologie antimicrobienne innovante. Incubé et développé par Polaroid, la marque pionnière de la chimie et de la technologie complexes qui sous-tendent la photographie instantanée analogique. La mission de Polaroid Therapeutics est de créer des solutions médicales centrées sur l'homme en s'appuyant sur ses avancées scientifiques et technologiques.

Fondée en 2022, PTx a développé APT™ (Antimicrobial Polymer Technology), une plateforme qui permet de contrôler les performances antimicrobiennes par la conception structurelle plutôt que par la libération chimique. APT™ intègre une chimie des polymères exclusive qui peut être adaptée à de multiples formats et contextes cliniques, reflétant l'accent mis par l'entreprise sur l'innovation responsable, les preuves réglementées et la gestion à long terme de la résistance aux antimicrobiens (AMR).

A propos de POLTX_Fiber™ :

POLTX_Fiber™ est certifié comme un pansement en fibre gélifiée antimicrobienne de classe IIb pour la prise en charge des plaies modérément à fortement exsudatives. Le pansement intègre l'APT™ pour prévenir la colonisation bactérienne dans le pansement et forme un gel pour favoriser les conditions humides de la plaie et protéger le bord de la plaie et la peau environnante. Il est fabriqué conformément aux exigences de qualité ISO 13485.

POLTX_Fiber™ a reçu son marquage CE de TüV Süd dans 23 février 2026 sous MDR 2017/745.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2855663/Polaroid_Theraphuetics_Logo.jpg