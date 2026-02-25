- Polaroid Therapeutics (PTx) recibe la marca CE para POLTX_Fiber™: la primera aplicación de APT™ para marcar un nuevo estándar en el cuidado de heridas

Presentamos la Tecnología de Polímeros Antimicrobianos (APT™) en POLTX_Fiber™, un apósito avanzado de clase IIb para el cuidado de heridas que no contribuye a la resistencia a los antimicrobianos y que ofrece un mejor manejo de las heridas al prevenir la colonización bacteriana en el apósito.

ZURICH, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Polaroid Therapeutics (PTx) anuncia hoy que POLTX_Fiber™ ha recibido la marca CE como dispositivo médico de Clase IIb con APT™ (Tecnología de Polímeros Antimicrobianos).

POLTX_Fiber™ es el primer producto de la compañía: un apósito de fibra gelificante antimicrobiano que incorpora su novedosa APT™. Este importante hito marca la entrada de Polaroid Therapeutics en el sector del cuidado de heridas con el objetivo de establecer un nuevo estándar en el cuidado de heridas a través de la plataforma APT™.

POLTX_Fiber™ es un apósito no tejido suave y adaptable, hecho de fibras de carboximetilcelulosa sódica (CMC) y fibras de celulosa fortalecedoras que integra la nueva tecnología APT™. Cuando el apósito entra en contacto con el exudado de la herida, APT™ previene la colonización bacteriana en su interior sin contribuir a la resistencia a los antimicrobianos. Tras la absorción del exudado, el apósito forma un gel que ayuda a mantener un entorno húmedo en la herida, favorece el desbridamiento autolítico y mejora la maceración del borde de la herida y la piel circundante. Bajo la supervisión de un profesional de la salud, POLTX_Fiber™ se puede utilizar para el tratamiento de:

Heridas con exudado moderado a abundante

Heridas agudas o crónicas

Úlceras en las piernas, úlceras por presión (estadio II a IV) y úlceras diabéticas

Heridas quirúrgicas, incluyendo heridas postoperatorias, zonas donantes y heridas que cicatrizan por segunda intención

Heridas traumáticas como abrasiones y laceraciones

Heridas oncológicas con exudado

Heridas superficiales o cavitadas

"Recibir la marca CE para POLTX_Fiber™ es un paso significativo para nosotros en nuestra ambición de ofrecer mejores opciones de atención a los pacientes mediante soluciones centradas en el ser humano, basadas en nuevas tecnologías y desarrollo científico", afirmó Ran Frenkel, cofundador y consejero delegado de PTx. "POLTX_Fiber™ es el primer dispositivo médico que presenta nuestra plataforma APT™, que incorpora una nueva tecnología de polímeros antimicrobianos que cumple con los más altos estándares, a la vez que responde a los desafíos reales del cuidado moderno de heridas. Su certificación ahora ofrece nuevas opciones en el cuidado de heridas, y creemos que estamos estableciendo un nuevo estándar de atención y protección".

POLTX_Fiber™ es el primer producto comercial que utiliza APT™, una plataforma desarrollada por PTx para integrar la función antimicrobiana directamente en el apósito. A diferencia de muchos apósitos antimicrobianos avanzados para heridas que liberan el componente antimicrobiano y pueden exponer al paciente a sus efectos secundarios conocidos, APT™ está diseñado para actuar rápidamente y proporcionar una actividad sostenida que previene la colonización bacteriana dentro del apósito.

Tras obtener la marca CE, PTx ha comenzado los preparativos para la introducción de POLTX_Fiber™ en mercados europeos seleccionados, trabajando con profesionales sanitarios, centros de tratamiento de heridas y socios de distribución para generar experiencia clínica y para el paciente.

POLTX_Fiber™ es el primer paso de una cartera más amplia basada en APT™, con dispositivos médicos adicionales en desarrollo para extender la plataforma a diversas aplicaciones para el cuidado de heridas.

Notas para el editor

Acerca de Polaroid Therapeutics:

Polaroid Therapeutics (PTx) es una empresa emergente biotecnológica con sede en Suiza dedicada al desarrollo de tecnología antimicrobiana innovadora. Fue incubada y desarrollada por Polaroid, la marca pionera en la compleja química y tecnología detrás de la fotografía instantánea analógica. La misión de Polaroid Therapeutics es crear soluciones médicas centradas en el ser humano, basadas en sus avances científicos y tecnológicos.

Fundada en 2022, PTx ha desarrollado APT™ (Tecnología de Polímeros Antimicrobianos), una plataforma que permite un rendimiento antimicrobiano controlado mediante el diseño estructural en lugar de la liberación química. APT™ integra una química de polímeros patentada que se puede adaptar a múltiples formatos y contextos clínicos, lo que refleja el enfoque de la compañía en la innovación responsable, la evidencia regulada y la gestión de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) a largo plazo.

Acerca de POLTX_Fiber™:

POLTX_Fiber™ está certificado como apósito de fibra gelificante antimicrobiano de clase IIb para el tratamiento de heridas con exudado moderado a abundante. El apósito incorpora APT™ para prevenir la colonización bacteriana y forma un gel que favorece la humedad de la herida y protege el borde de la misma y la piel circundante. Se fabrica según los requisitos de calidad de la norma ISO 13485.

POLTX_Fiber™ recibió su marca CE de TüV Süd en 23 de febrero de 2026 bajo MDR 2017/745.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2855663/Polaroid_Theraphuetics_Logo.jpg