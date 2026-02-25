Polaroid Therapeutics (PTx) recibe la marca CE para POLTX_Fiber™: la primera aplicación de APT™ que establece un nuevo estándar en el cuidado de heridas

Presentación de la tecnología de polímeros antimicrobianos (APT™) en POLTX_Fiber™, un vendaje avanzado para el cuidado de heridas de clase IIb que no contribuye a la resistencia antimicrobiana: ofrece un mejor tratamiento de las heridas mediante la prevención de la colonización bacteriana dentro del vendaje.

ZÚRICH, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Polaroid Therapeutics (PTx) anunció que POLTX_Fiber™ recibió la marca CE como dispositivo médico de clase IIb con APT™ (Antimicrobial Polymer Technology, tecnología de polímeros antimicrobianos).

POLTX_Fiber™ es el primer producto de la empresa: un vendaje antimicrobiano de fibra gelificante que incorpora su novedosa tecnología APT™. Este hito importante señala el ingreso de Polaroid Therapeutics al sector de cuidado de las heridas con el objetivo de establecer un nuevo estándar en el tratamiento de heridas a través de la plataforma APT™.

POLTX_Fiber™ es un vendaje suave y adaptable, fabricado con fibras de carboximetilcelulosa sódica (CMC) y fibras de celulosa reforzadas que integra la tecnología APT™ recientemente desarrollada. Cuando el vendaje entra en contacto con la exudación de la herida, APT™ evita la colonización bacteriana dentro del vendaje sin contribuir a la resistencia antimicrobiana. Tras absorber la exudación, el vendaje forma un gel que ayuda a mantener un entorno húmedo en la herida, favorece el desbridamiento autolítico y mejora el borde de la herida y la piel circundante para evitar la maceración. Bajo la supervisión de un profesional de la salud, POLTX_Fiber™ se puede utilizar para el tratamiento de:

Heridas con exudación moderada a abundante

Heridas agudas o crónicas

Úlceras en las piernas, úlceras por presión (estadio II a IV) y úlceras diabéticas

Heridas quirúrgicas, incluidas las heridas posoperatorias, las zonas donantes y las heridas que se dejan cicatrizar por segunda intención

Heridas traumáticas, como abrasiones y laceraciones

Heridas oncológicas con exudación

Heridas superficiales o cavitarias

"La obtención de la marca CE para POLTX_Fiber™ supone un paso importante para nosotros en nuestro propósito de ofrecer mejores opciones de atención a los pacientes a través de nuestras soluciones centradas en las personas y basadas en nuevas tecnologías y avances científicos", señaló Ran Frenkel, cofundador y director ejecutivo de PTx. "POLTX_Fiber™ es el primer dispositivo médico que incorpora nuestra plataforma APT™, con una nueva tecnología de polímeros antimicrobianos que cumple los más altos estándares y resuelve desafío reales del cuidado moderno de las heridas. Su certificación ahora ofrece nuevas opciones para el cuidado de heridas, y creemos que estamos estableciendo un nuevo estándar de cuidado y protección".

POLTX_Fiber™ es el primer producto comercial que utiliza APT™, una plataforma desarrollada por PTx para incorporar la función antimicrobiana directamente en el vendaje. A diferencia de numerosos vendajes antimicrobianos avanzados que liberan el componente antimicrobiano y pueden exponer al paciente a sus efectos secundarios conocidos, APT™ está diseñado para actuar con rapidez y proporcionar una actividad sostenida a fin de evitar la colonización bacteriana dentro del vendaje.

Tras obtener la marca CE, PTx inició los preparativos para la introducción de POLTX_Fiber™ en determinados mercados europeos, en colaboración con médicos, centros de tratamiento de heridas y socios distribuidores, con el objetivo de generar experiencia clínica y de pacientes.

POLTX_Fiber™ es la primera incorporación de una cartera de productos basados en la tecnología APT™ más amplia, con otros dispositivos médicos en desarrollo para extender la plataforma a diversas aplicaciones para el cuidado de heridas.

Acerca de Polaroid Therapeutics:

Polaroid Therapeutics (PTx) es una empresa emergente suiza que se dedica al desarrollo de tecnología antimicrobiana innovadora. Incubado y desarrollado por Polaroid, la marca pionera en la complejidad química y tecnológica de la fotografía instantánea analógica. La misión de Polaroid Therapeutics es crear soluciones médicas centradas en el ser humano basadas en sus avances en ciencia y tecnología.

PTx, fundada en 2022, desarrolló APT™ (tecnología de polímeros antimicrobianos), una plataforma que permite controlar el rendimiento antimicrobiano mediante el diseño estructural en lugar de la liberación de sustancias químicas. APT™ integra una química polimérica patentada que se puede adaptar a múltiples formatos y contextos clínicos, lo que refleja el enfoque de la empresa en la innovación responsable, la evidencia regulada y la gestión a largo plazo de la resistencia antimicrobiana (RAM).

Acerca de POLTX_Fiber™:

POLTX_Fiber™ está certificado como vendaje antimicrobiano de fibra gelificante de clase IIb para el tratamiento de heridas con exudación moderada a abundante. El vendaje incorpora APT™ para evitar la colonización bacteriana y forma un gel que favorece las condiciones de humedad de la herida y protege los bordes y la piel circundante de la misma. Se fabrica conforme a los requisitos de calidad de la norma ISO 13485.

POLTX_Fiber™ recibió la marca CE de TüV Süd en 23 de febrero de 2026 según el reglamento MDR 2017/745.

