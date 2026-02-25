(PTx) Polaroid Therapeutics تحصل على علامة CE لمنتج POLTX_Fiber™: أول تطبيق لتقنية APT™ يُرسي معياراً جديداً في مجال العناية بالجروح

تقنية APT™ الجديدة في ضمادة POLTX_Fiber™ المتقدمة (الفئة IIb) لا تساهم في مقاومة مضادات الميكروبات، وتوفر إدارة محسّنة للجروح من خلال منع الاستعمار البكتيري داخل الضمادة.

زيورخ, 25 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Polaroid Therapeutics (PTx) اليوم حصول منتج POLTX_Fiber™ على علامة CE كجهاز طبي من الفئة IIb مزوّد بتقنية APT™ (تكنولوجيا البوليمر المضاد للميكروبات).

POLTX_Fiber™ هو أول منتج تطلقه الشركة، وهو ضمادة ألياف هلامية مضادة للميكروبات تدمج تقنية APT™ المبتكرة. يمثّل هذا الإنجاز دخول Polaroid Therapeutics إلى قطاع العناية المتقدمة بالجروح، حيث تسعى لإرساء معيار جديد في هذا المجال من خلال منصة APT™.

POLTX_Fiber™ ضمادة غير منسوجة ناعمة وقابلة للتشكّل، مصنوعة من ألياف كربوكسي ميثيل السليلوز الصوديوم (CMC) وألياف السليلوز المقوِّية. تدمج الضمادة تقنية APT™ المطوَّرة حديثاً، والتي تمنع الاستعمار البكتيري داخل الضمادة عند ملامستها لإفرازات الجرح، دون أن تساهم في مقاومة مضادات الميكروبات. عند امتصاص العفريات، يشكل الضماد هلامًا يساعد على الحفاظ على بيئة الجرح الرطبة، ويدعم التخلص من الجرح التلقائي، ويحسن حافة الجرح والجلد المحيط به من التقطير. تحت إشراف أخصائي الرعاية الصحية، يمكن استخدام POLTX_Fiber™ في إدارة:

الجروح ذات الإفرازات المتوسطة إلى الغزيرة

الجروح الحادة أو المزمنة

قرح الساق، وقرح الضغط (المرحلة الثانية إلى الرابعة)، والقرح السكرية

الجروح الجراحية، بما فيها جروح ما بعد العمليات، ومواقع المتبرع، والجروح المتروكة للالتئام الثانوي

الجروح الرضّية كالسحجات والتمزقات

جروح الأورام الناضحة

الجروح السطحية أو الجوفية

علّق ران فرينكل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة PTx، قائلاً: "حصول POLTX_Fiber™ على علامة CE خطوة محورية في مسيرتنا نحو توفير خيارات رعاية أفضل للمرضى. نحن نؤمن بالحلول التي تضع الإنسان في المركز، وتُبنى على أسس علمية وتكنولوجية متينة". وأضاف: "POLTX_Fiber™ هو أول جهاز طبي يحمل منصة APT™، ويدمج تكنولوجيا بوليمر جديدة مضادة للميكروبات تستجيب للتحديات الحقيقية في العناية الحديثة بالجروح مع تلبية أعلى المعايير. هذا الاعتماد يفتح اليوم خيارات جديدة في العناية بالجروح، ونحن نضع معياراً جديداً للرعاية والحماية".

POLTX_Fiber™ هو أول منتج تجاري يستخدم منصة APT™ التي طوّرتها PTx لدمج الوظيفة المضادة للميكروبات مباشرة في بنية الضمادة. على عكس العديد من الضمادات المتقدمة المضادة للميكروبات التي تُطلق المكوِّن المضاد للميكروبات وقد تُعرّض المريض لآثاره الجانبية المعروفة، صُمّمت تقنية APT™ لتعمل بسرعة وتوفر نشاطاً مستداماً يمنع الاستعمار البكتيري داخل الضمادة.

بعد الحصول على علامة CE، بدأت PTx الاستعدادات لطرح POLTX_Fiber™ في أسواق أوروبية مختارة، من خلال التعاون مع الأطباء الاختصاصيين ومراكز العناية بالجروح وشركاء التوزيع لإثراء الخبرة السريرية وتوثيق تجارب المرضى.

POLTX_Fiber™ هو الخطوة الأولى ضمن محفظة منتجات أوسع تعتمد على تقنية APT™، حيث تعمل الشركة على تطوير أجهزة طبية إضافية لتوسيع المنصة عبر مجموعة متنوعة من تطبيقات العناية بالجروح.

ملاحظات للمحرر

نبذة عن Polaroid Therapeutics:

Polaroid Therapeutics (PTx) شركة سويسرية ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، تركّز على تطوير تكنولوجيا مبتكرة مضادة للميكروبات. احتضنتها وطوّرتها شركة Polaroid، العلامة التجارية الرائدة في الكيمياء المعقدة والتكنولوجيا التي ابتكرت التصوير الفوري التناظري. مهمة Polaroid Therapeutics هي ابتكار حلول طبية تضع الإنسان في المركز، وتستند إلى تقدمها في العلوم والتكنولوجيا.

تأسست الشركة عام 2022، وطوّرت منصة APT™ (تكنولوجيا البوليمر المضاد للميكروبات) التي تتيح التحكم في الأداء المضاد للميكروبات من خلال التصميم الهيكلي بدلاً من الإطلاق الكيميائي. تدمج APT™ كيمياء بوليمر مسجَّلة الملكية يمكن تكييفها عبر تنسيقات وسياقات سريرية متعددة، مما يعكس التزام الشركة بالابتكار المسؤول والأدلة المنظَّمة والإشراف طويل الأمد على مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات (AMR).

نبذة عن POLTX_Fiber™:

حصل POLTX_Fiber™ على اعتماد الفئة IIb كضمادة ألياف هلامية مضادة للميكروبات لإدارة الجروح ذات الإفرازات المتوسطة إلى الغزيرة. تدمج الضمادة تقنية APT™ لمنع الاستعمار البكتيري، وتتحوّل إلى هلام يدعم بيئة الجرح الرطبة ويحمي حافة الجرح والجلد المحيط. تُصنَّع الضمادة وفق متطلبات نظام إدارة الجودة ISO 13485.

حصل POLTX_Fiber™ على علامة CE من TüV Süd في 23 فبراير / شباط 2026 بموجب اللائحة الأوروبية للأجهزة الطبية MDR 2017/745.

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2855663/Polaroid_Theraphuetics_Logo.jpg