폴라로이드 테라퓨틱스, POLTX_Fiber™ CE 마크 획득: 상처 치료의 새로운 표준을 제시하는 최초의 APT™ 기반 제품

취리히 , 2026년 2월 25일 /PRNewswire/ -- 폴라로이드 테라퓨틱스(Polaroid Therapeutics, Ptx)가 자사의 POLTX_Fiber™ 제품이 APT™(항균 폴리머 기술)를 적용한 2b등급 의료기기로서 CE 인증을 획득했다고 8일 발표했다.

POLTX_Fiber™는 폴라로이드 테라퓨틱스가 출시하는 첫 제품으로, 획기적인 APT™를 적용한 항균 겔화 섬유 드레싱이다. 폴라로이드 테라퓨틱스는 이번 CE 마크 획득으로 APT™ 플랫폼을 통해 상처 치료의 새로운 표준을 제시한다는 목표로 상처 치료 분야에 본격 진출하게 됐다.

새로 개발한 APT™가 통합된 POLTX_Fiber™는 카르복시메틸셀룰로오스 나트륨(CMC) 섬유와 강화 셀룰로오스 섬유로 만들어진 부드럽고 유연한 부직포 드레싱이다. 드레싱이 상처 진물과 접촉할 때, APT™는 항생제 내성을 유발하지 않으면서 드레싱 내 세균 집락화를 방지한다. 이 드레싱은 진물을 흡수할 때 겔을 형성하여 적절한 습윤 환경을 유지하고, 자가 용해적 괴사 조직 제거를 지원하며, 상처 가장자리와 주변 피부의 짓무름을 개선한다. POLTX_Fiber™는 의료 전문가의 감독 하에 다음과 같은 상처 관리에 사용할 수 있다.

중등도에서 다량의 진물이 있는 상처

급성 또는 만성 상처

하지 궤양, 욕창(2~4기), 당뇨성 궤양

수술 후 상처, 채취 부위, 2차 치유를 위한 방치 상처를 포함한 수술 상처

찰과상 및 열상 등 외상성 상처

진물이 분비되는 종양성 상처

표재성 또는 공동성 상처

폴라로이드 테라퓨틱스의 란 프렌켈(Ran Frenkel) 공동 창립자 겸 CEO는 "POLTX_Fiber™의 CE 마크 획득은 신기술과 과학적 발전에 기반한 인간 중심 솔루션을 통해 환자에게 더 나은 치료 옵션을 제공하려는 폴라로이드 테라퓨틱스의 목표를 달성하는 데 중요한 진전"이라고 말했다. 이어 "POLTX_Fiber™는 APT™ 플랫폼을 최초로 도입한 의료기기로, 오늘날 상처 치료의 실질적인 문제에 대응하면서 최상의 기준을 충족하는 새로운 항균 폴리머 기술을 통합했다"라면서 "이번 CE 인증 획득으로 상처 치료에 새로운 옵션을 제공하고, 치료 및 보호의 새로운 표준을 제시할 수 있게 된 것 같다"라고 덧붙였다.

POLTX_Fiber™는 폴라로이드 테라퓨틱스가 개발한 플랫폼인 APT™를 활용해 드레싱에 항균 기능을 직접 구축한 최초의 상용 제품이다. 대부분의 고급 항균 상처 드레싱이 항균 성분을 방출하여 환자에게 알려진 부작용을 노출시킬 수 있는 반면, APT™는 신속하게 작용하여 지속적 활성을 통해 드레싱 내 세균 집락화를 방지하도록 설계됐다.

CE 마크 획득에 이어 폴라로이드 테라퓨틱스는 선별된 유럽 시장에 POLTX_Fiber™를 출시하기 위한 준비를 시작했으며, 임상의, 상처 치료 센터 및 유통 파트너와 협력하여 임상 및 환자 경험을 창출하고 있다.

POLTX_Fiber™는 더 광범위한 APT™ 기반 포트폴리오의 첫 단계로, 다양한 상처 치료 분야에 APT™ 플랫폼을 확장하기 위해 의료기기들이 추가로 개발 중이다.

폴라로이드 테라퓨틱스 소개:

폴라로이드 테라퓨틱스(Polaroid Therapeutics, PTx)는 혁신적인 항균 기술 개발에 주력하는 스위스 소재 바이오테크 스타트업이다. 아날로그 즉석 사진 기술의 복잡한 화학 및 기술 개발을 선도한 브랜드 폴라로이드(Polaroid)가 인큐베이팅하고 발전시킨 기업이다. 폴라로이드 테라퓨틱스는 과학 기술의 발전을 바탕으로 인간 중심의 의료 솔루션을 만드는 것을 사명으로 삼고 있다.

2022년 설립된 폴라로이드 테라퓨틱스는 화학적 방출이 아닌, 구조적 설계를 통해 제어된 항균 성능을 제공하는 플랫폼인 APT™(항균 폴리머 기술)를 개발했다. APT™는 다양한 형식과 임상 상황에 맞게 조정이 가능한 독자적인 폴리머 화학을 통합하여, 책임 있는 혁신, 규제된 증거, 장기적인 항생제 내성(AMR) 관리에 주력하는 폴라로이드 테라퓨틱스의 노력을 반영한다.

POLTX_Fiber™ 소개:

POLTX_Fiber™는 다량의 진물이 발생하는 중등도의 상처 관리를 위한 2b등급 항균 겔화 섬유 드레싱으로 인증을 받았다. 이 드레싱은 APT™를 적용하여 드레싱 내 세균 집락화를 방지하고, 겔을 형성하여 적절한 습윤 환경을 유지하며 상처 가장자리와 주변 피부를 보호한다. POLTX_Fiber™는 ISO 13485 품질 요건을 준수하여 제조된다.

POLTX_Fiber™는 MDR 2017/745에 따라 2026년 2월 23일 에 티유브이슈드(TüV Süd)로부터 CE 마크를 획득했다.

