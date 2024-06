PRÊMIO INTERNACIONAL FAIR PLAY MENARINI ANUNCIANDO OS VENCEDORES DA 28ª EDIÇÃO NA SEDE DO CONI

De Fabio Cannavaro a Marco Belinelli, Ambra Sabatini, Clemente Russo e muitos outros: aqui estão os nomes dos novos campeões da ética, lealdade e respeito

ROMA, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A espera finalmente acabou - novas estrelas do esporte iluminam o mundo do Prêmio Internacional Fair Play Menarini. O evento anual, que promove os valores da ética, lealdade e respeito, começou oficialmente esta manhã no Salão de Honra da sede do CONI com a conferência de imprensa para apresentar a 28ª edição, a ser realizada nos dias 3 e 4 de julho em Florença e Fiesole. A Fundação Fair Play Menarini anunciou os nomes dos vencedores que receberão o prestigioso prêmio na noite de 4 de julho no palco do Teatro Romano em Fiesole.

"Chegou a 28ª edição do Prêmio Internacional Fair Play Menarini, um evento ligado a duas palavras inspiradoras: 'fair play', a essência, a base e a fundação do nosso mundo do esporte", comentou o presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano, Giovanni Malagò. "Somos profundamente gratos à Fundação Fair Play Menarini por sua dedicação e comprometimento".

Mais uma vez este ano, campeões internacionais que personificaram o espírito de fair play ao longo de suas carreiras, entraram para o Hall da Fama do prêmio. Representando o mundo do futebol, haverá o vencedor da Bola de Ouro e capitão da seleção italiana da Copa do Mundo de 2006, Fabio Cannavaro, ao lado do Sr. Cesare Prandelli, vice-campeão da Copa da Europa de 2012 com a seleção italiana, e três outros símbolos do futebol italiano: Alessandro Costacurta, vice-campeão da Copa do Mundo com a seleção italiana em 1994, Ciro Ferrara, terceiro classificado na Copa do Mundo de 1990 e vice-campeão da Europa em 2000, e o ex-campeão da Copa do Mundo da FIFA de 1982, Giuseppe Dossena. As estrelas que brilham entre as lendas do desporto de equipa são Marco Belinelli, o primeiro e único italiano vencedor da NBA, e Gian Paolo Montali, ex-treinador da equipa nacional masculina de voleibol, duas vezes vencedor da Taça dos Campeões Europeus. Representando os esportes de inverno está a estrela da patinação no gelo, Francesca Lollobrigida, vencedora da medalha de ouro na patinação de velocidade na Europa, enquanto a campeã paralímpica e detentora do recorde mundial dos 100m, Ambra Sabatini e o velocista, Roberto Rigali, medalhista mundial de prata no revezamento 4x100m, triunfaram no atletismo. Cesare Fiorio, lenda no mundo dos ralis, acelerou o motor, enquanto Clemente Russodeu um golpe vencedor no boxe. Por fim, o jornalismo esportivo é representado pelo rosto e pela voz de Federico Buffa com sua capacidade inigualável de 'narrar emoções'.

Os Embaixadores do Fair Play Menarini, protagonistas de edições anteriores e convidados para as duas noites de julho, incluem a 'Divina' Federica Pellegrini, convidada especial do evento e excelente campeã de foil, Elisa Di Francisca, ícone do clube de futebol Fiorentina, GiancarloAntognoni e Giusy Versace, o primeiro atleta italiano da história a correr com próteses bilaterais.

E há mais: aparecem ao lado dos premiados campeões esportivos Nicolò Vacchelli, Gioele Gallicchio eo time de basquete feminino Sub 14 do clube Asd Golfobasket, que hoje recebeu o Prêmio Fair Play Menarini na categoria 'Jovens Atletas' durante a coletiva de imprensa do CONI. Por fim, o prêmio 'Special Fiamme Gialle Study and Sport' foi confirmado e será apresentado no dia 17 de junho em Florença.

O tradicional jantar de gala, realizado no encantador cenário da Piazzale Michelangelo em Florença, dará início à edição de 2024 na quarta-feira, 3 de julho. A cerimônia de premiação acontecerá na noite seguinte, na quinta-feira, 4 de julho, tendo como pano de fundo o Teatro Romano em Fiesole. Ambas as noites serão cobertas pela Sky TG24, parceira do evento. A noite final será apresentada por Rachele Sangiuliano e Omar Schillaci, acompanhados pela convidada especial, Federica Pellegrini. O evento será transmitido no dia seguinte pela Sportitalia.

"Acolher os vencedores e Embaixadores do Prêmio Fair Play Menarini é uma oportunidade única de redescobrir o verdadeiro espírito do esporte, o que significa superar seus próprios limites e dar tudo de si, respeitando seu oponente e a si mesmo", dizem Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi e Ennio Troiano, membros do Conselho da Fundação Fair Play Menarini. "Esperamos que as ações e comportamentos exemplares desses grandes nomes do esporte incutam os valores saudáveis do esporte nas gerações mais jovens".

FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite