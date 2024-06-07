Fair Play Menarini International Award 在 CONI 總部宣布第 28 屆獲獎者

從 Fabio Cannavaro 到 Marco Belinelli，Ambra Sabatini，Clemente Russo 等一眾人士：以下是秉持道德、忠誠、尊重的新倡導者名單

羅馬2024年6月7日 /美通社/ -- 等待終於結束了：新的體育明星正在照耀 Fair Play Menarini International Award的世界。這一年一度，宣揚道德、忠誠和尊重價值觀的活動踏入第 28 屆，於今日早上在義大利奧運委員會 CONI 總部榮譽廳正式揭開序幕，而新聞發布會將於 7 月 3 日和 4 日在佛羅倫斯和菲耶索萊舉行。Fair Play Menarini Foundation 宣布，將於 7 月 4 日晚上在菲耶索萊 Roman Theatre 的舞台上，收到得獎者的名稱。

「第 28 屆 Fair Play Menarini International Award 已經來臨，這項活動與兩個啟發性的詞彙有關：『公平競爭』，是我們體育世界的本質、基礎和根基。意大利國家奧林匹克委員會主席 Giovanni Malagò 評論說：「我們非常感謝 Fair Play Menarini 基金會的奉獻和承諾」。

28th Fair Play Menarini Award Press Conference CONI, Rome 28th Fair Play Menarini Award Press Conference CONI, Rome

今年，在整個職業生涯中一直秉持公平競技精神的國際冠軍，再次進入了這獎項的名人堂。代表足球世界，將有意大利 2006 年世界盃冠軍金球冠軍兼隊長 Fabio Cannavaro，與 2012 年歐洲杯亞軍 Cesare Prandelli，還有意大利足球其他三位代表人物：Alessandro Costacurta，1994 年隨意大利隊獲得世界杯副冠軍；Ciro Ferrara，1990 年世界盃排名第三，也是 2000 年歐洲副冠軍；以及前 1982 年國際足聯世界盃冠軍 Giuseppe Dossena。在團體運動傳奇中閃耀的明星，是 NBA 第一個也是唯一的意大利冠軍 Marco Belinelli，以及獲得兩次歐洲杯冠軍的男子國家排球前主教練 Gian Paolo Montali。代表冬季運動的，是歐洲速度滑冰金牌得主 Francesca Lollobrigida、殘奧會冠軍兼 100 米世界紀錄保持者 Ambra Sabatini ，以及 4x100 米接力世界銀牌得主 Roberto Rigal。一級方程式賽車 (F1) 世界傳奇車手 Cesare Fiorio 調整好引擎，而 Clemente Russo 在拳擊賽中打出關鍵一拳奠定了勝利。最後，體育新聞由 Federico Buffa 的臉孔和聲音代表，他的「情感敘述」能力非常人能及。

Fair Play Menarini 大使是先前版本的主角和 7 月份的兩個晚上的嘉賓，包括活動特別嘉賓「Divina」Federica Pellegrini、傑出的花劍冠軍 Elisa Di Francisca，佛羅倫斯足球俱樂部的代表人物 Giancarlo Antognoni，以及意大利歷史上第一位使用雙側義肢跑步的運動員Giusy Versace。

還有更多：與屢獲殊榮的體育冠軍一起出現的，還有 Nicolò Vacchelli、Gioele Gallicchio， 以及 Asd Golfobasket Club 的 14 歲以下女子籃球隊，各人今天在 CONI 記者會上獲得了 Fair Play Menarini Award 「青年運動員」類別的獎項。最後，「Special Fiamme Gialle Study and Sport」獎獲得確認，並將於 6 月 17 日在佛羅倫斯頒發。

傳統晚宴將於 7 月 3 日星期三在佛羅倫斯的米開朗基羅廣場 (Piazzale Michelangelo) 舉行，將於 2024 年週三開始。而頒獎典禮將於 7 月 4 日星期四晚上舉行，在菲耶索萊羅馬劇院的背景下舉行。兩個晚間節目，將由與活動合作的 Sky TG24 負責。最後的晚上，將由 Rachele Sangiuliano 和 Omar Schillaci 主持，並由特別嘉賓 Federica Pellegrini 陪同。此節目將在第二天在體育場上播放。

Fair Play Menarini Foundation 董事局成員 Antonello Biscini、 Valeria Speroni Cardi 和 Ennio Troiano 表示：「歡迎 Fair Play Menarini Award 的獲獎者和大使，這是特別的機會，讓您重新發現真正的體育精神，這意味著克服自己的限制，同時竭盡全力，同時尊重對手 和自己。我們希望這些運動偉大的表現和行為，能為年輕一代注入健康的體育價值觀。」

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite