FAIR PLAY MENARINI INTERNATIONAL AWARD ANNONÇANT LES LAURÉATS DE LA 28e ÉDITION AU SIÈGE DE CONI

De Fabio Cannavaro à Marco Belinelli, Ambra Sabatini, Clemente Russo et bien d'autres : voici les noms des nouveaux champions de l'éthique, de la fidélité et du respect

ROME, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- L'attente est enfin terminée - de nouvelles stars sportives illuminent le monde du Fair Play Menarini International Award. L'événement annuel, qui promeut les valeurs d'éthique, de loyauté et de respect, a officiellement débuté ce matin dans le hall d'honneur du siège de CONI avec une conférence de presse pour présenter la 28e édition, qui se tiendra les 3 et 4 juillet à Florence et à Fiesole. La Fair Play Menarini Foundation a annoncé les noms des lauréats qui recevront le prestigieux prix le soir du 4 juillet sur la scène du Théâtre romain de Fiesole.

28th Fair Play Menarini Award Press Conference CONI, Rome 28th Fair Play Menarini Award Press Conference CONI, Rome

« La 28e édition du Fair Play Menarini International Award est arrivée, un événement lié à deux mots inspirants : « fair-play », l'essence, la base et le fondement de notre monde sportif, a déclaré le président du Comité olympique national italien, Giovanni Malagò. « Nous sommes profondément reconnaissants à la Fair Play Menarini Foundation pour son dévouement et son engagement ».

Cette année encore, des champions internationaux qui ont incarné l'esprit de fair-play tout au long de leur carrière ont été intronisés au Temple de la renommée du prix. Représentant le monde du football, il y aura Fabio Cannavaro, vainqueur et capitaine de l'équipe italienne de la Coupe du monde 2006, aux côtés de M. Cesare Prandelli, finaliste de la Coupe d'Europe 2012 avec l'équipe italienne, et trois autres symboles du football italien : Alessandro Costacurta, Vice-champion de la Coupe du monde avec l'équipe italienne en 1994, Ciro Ferrara, troisième classé à la Coupe du monde de 1990 et vice-champion de l'Europe en 2000, et ancien champion de la Coupe du monde de la FIFA en 1982, Giuseppe Dossena. Parmi les légendes du sport d'équipe figurent Marco Belinelli, le premier et le seul vainqueur italien de la NBA, et Gian Paolo Montali, ancien entraîneur en chef de l'équipe nationale masculine de volley-ball, qui a remporté deux fois la Coupe d'Europe. Les sports d'hiver sont représentés par Francesca Lollobrigida, star européenne du patinage de vitesse et médaillée d'or, tandis que la championne paralympique et titulaire du record du monde du 100m, Ambra Sabatini, et le sprinteur, Roberto Rigali, médaillé d'argent du monde au relais 4x100m, ont triomphé pour l'athlétisme. Cesare Fiorio, légende du monde du rallye, a monté son moteur, tandis que Clemente Russo a remporté un coup pour la boxe. Enfin, le journalisme sportif est représenté par le visage et la voix de Federico Buffa avec sa capacité inégalée à 'narrer les émotions'.

Les ambassadeurs de Fair Play Menarini, les protagonistes des éditions précédentes et les invités des deux soirées de juillet comprennent la Divina Federica Pellegrini, l'invitée spéciale de l'événement et la championne de foil exceptionnelle, Elisa Di Francisca, l'icône du club de football de Fiorentina, Giancarlo Antognoni et Giusy Versace, le premier athlète italien de l'histoire à courir avec des prothèses bilatérales.

Et ce n'est pas tout : Nicolò Vacchelli, Gioele Gallicchio et l'équipe féminine de basket-ball de moins de 14 ans du club de golf Asd figurent également parmi les champions sportifs primés, qui a reçu aujourd'hui le prix Fair Play Menarini dans la catégorie 'Jeunes athlètes' lors de la conférence de presse de CONI. Enfin, le prix spécial Fiamme Gialle Study and Sport a été confirmé et sera remis le 17 juin à Florence.

Le dîner de gala traditionnel, organisé dans le cadre agréable de la Piazzale Michelangelo à Florence, donnera le coup d'envoi de l'édition 2024 le mercredi 3 juillet. La cérémonie de remise des prix aura lieu le jeudi 4 juillet, dans la soirée suivante, sur fond de théâtre romain à Fiesole. Les deux soirées seront couvertes par Sky TG24, partenaire de l'événement. La dernière soirée sera animée par Rachele Sangiuliano et Omar Schillaci, accompagnés d'une invitée spéciale, Federica Pellegrini. L'événement sera diffusé le lendemain sur Sportitalia.

« Accueillir les lauréats et les ambassadeurs du Fair Play Menarini Award est une occasion unique de redécouvrir le véritable esprit du sport qui consiste à surmonter ses propres limites et à se donner à fond tout en respectant son adversaire et soi-même » déclare Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi et Ennio Troiano, membres du conseil d'administration de la Fair Play Menarini Foundation. « Nous espérons que les actions et les comportements exemplaires de ces grands sportifs inculqueront les valeurs saines du sport aux jeunes générations. »