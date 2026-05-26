XUZHOU, China, 26 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Yang Dongsheng, presidente do Grupo XCMG e da XCMG Machinery, acompanhou recentemente uma delegação municipal de Xuzhou em visitas econômicas e comerciais à Indonésia e à Austrália, visando fortalecer a cooperação internacional e ampliar as parcerias globais.

Presidente da XCMG, Yang Dongsheng, acompanha a delegação de Xuzhou em visitas econômicas e comerciais à Indonésia e à Austrália (PRNewsfoto/XCMG Group and XCMG Machinery)

Durante a visita à Indonésia, Yang acompanhou a delegação em reuniões com os principais grupos empresariais locais, incluindo o Grupo Sinar Mas e a PT Gaya Makmur Tractors (GM Tractors), e visitou o Grupo PT.XCMG da Indonésia e outras empresas com investimento estrangeiro originárias de Xuzhou.

Esses encontros possibilitaram a assinatura de uma série de acordos de cooperação entre a XCMG e parceiros como o Grupo Sinar Mas e a GM Tractors. Os chefes da delegação observaram que Xuzhou está se empenhando para construir um polo industrial de máquinas de construção de nível mundial e manifestaram suas expectativas de um diálogo mais intenso, uma maior cooperação e um crescimento conjunto.

A delegação também analisou o desenvolvimento comercial, a expansão de mercado e os avanços em digitalização e transformação inteligente da XCMG Indonésia. Graças a uma plataforma de operações centralizada, eles puderam observar o desempenho dos equipamentos em tempo real e a implantação no mercado regional, destacando os avanços da XCMG em operações globais e gestão digital.

O fortalecimento dos laços econômicos e comerciais com os países membros da Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP), incluindo a Austrália, continua sendo uma prioridade fundamental para a estratégia de abertura de alto nível de Xuzhou.

Em Perth, a delegação participou de um evento aberto ao público e organizado pela XCMG e pela Brooks Hire Service Pty Ltd. O evento reuniu cerca de 100 representantes, incluindo Fu Lihua, cônsul-geral da China em Perth, Douglas Brooks, diretor executivo da Brooks Hire Service Pty Ltd, e membros do Conselho Empresarial Austrália-China e da Câmara de Comércio da China na Austrália. Foram assinados vários contratos de aquisição de produtos no local.

Fu destacou a forte complementaridade entre o potencial industrial da China e seu vasto mercado, por um lado, e a economia australiana, por outro.

Yang observou que a cooperação entre empresas chinesas e australianas representa não apenas uma oportunidade, mas também uma certeza cada vez maior, acrescentando que a parceria entre a XCMG e sua congênere australiana reflete essa tendência de maneira concreta.

A delegação também visitou a sede da Fortescue, onde conheceu o centro de comando das operações de mineração autônoma "Hive" e manteve conversas com o CEO de Operações e Metais da Fortescue, Dino Otranto. Ambas as partes manifestaram a intenção de ampliar ainda mais a cooperação e contribuir conjuntamente para o desenvolvimento da mineração sustentável em todo o mundo.

A XCMG continuará a trabalhar com parceiros locais para desenvolver ecossistemas industriais eficientes, ecológicos e seguros, contribuindo assim para a cooperação econômica global e o desenvolvimento sustentável do setor de máquinas de construção.

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FONTE XCMG Group and XCMG Machinery