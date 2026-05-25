XCMG의 양둥성 회장, 쉬저우 대표단과 인도네시아 및 호주 경제 무역 순방 동행

쉬저우, 중국 2026년 5월 26일 /PRNewswire/ -- XCMG 그룹(XCMG Group) 및 XCMG 머시너리의 양둥성(Yang Dongsheng) 회장이 최근 국제 협력 강화와 글로벌 파트너십 확대를 목표로 한 쉬저우시 대표단의 인도네시아 및 호주 경제 무역 방문에 동행했다.

인도네시아 방문 기간 양 회장은 대표단과 함께 시나르 마스 그룹(Sinar Mas Group), PT 가야 막무르 트랙터스(PT Gaya Makmur Tractors, 이하 GM 트랙터스) 등 현지 주요 기업 그룹과 회동했으며, PT.XCMG 인도네시안 그룹(PT.XCMG Indonesian Group) 및 쉬저우의 기타 해외 투자 기업을 방문했다.

XCMG Chairman Yang Dongsheng Joins Xuzhou Delegation on Economic and Trade Visits to Indonesia and Australia (PRNewsfoto/XCMG Group and XCMG Machinery)

이번 교류를 통해 XCMG와 시나르 마스 그룹, GM 트랙터스 등 파트너사 간 일련의 협력 계약이 체결됐다. 대표단 관계자들은 쉬저우가 세계적 수준의 건설기계 산업 클러스터 구축에 박차를 가하고 있다며, 더욱 심도 있는 소통과 협력 확대, 공동 성장을 기대한다고 밝혔다.

대표단은 또한 XCMG 인도네시아(XCMG Indonesia)의 사업 발전, 시장 확대, 디지털화 및 지능형 전환 진전 상황을 점검했다. 대표단은 중앙 집중식 운영 플랫폼을 통해 장비 성능과 지역 시장 배치 현황을 실시간으로 확인하며, XCMG의 글로벌 운영 및 디지털 관리 역량이 고도화되고 있음을 확인했다.

호주를 포함한 역내포괄적경제동반자협정(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) 회원국과의 경제무역 관계 강화는 쉬저우의 높은 수준의 대외 개방 전략에서 핵심 우선순위로 남아 있다.

퍼스에서 대표단은 XCMG와 브룩스 하이어 서비스(Brooks Hire Service Pty Ltd)가 주최한 오픈 데이 행사에 참석했다. 행사에는 푸리화(Fu Lihua) 주퍼스 중국 총영사, 브룩스 하이어 서비스의 더글러스 브룩스(Douglas Brooks) 최고경영자(CEO), 호주중국경제위원회(Australia China Business Council)와 주호주 중국상공회의소(China Chamber of Commerce in Australia) 관계자 등 약 100명의 대표가 참석했다. 현장에서는 여러 건의 제품 조달 협약이 체결됐다.

푸 총영사는 중국의 제조 역량 및 방대한 시장과 호주 경제가 강력한 상호 보완성을 지니고 있다고 강조했다.

양 회장은 중국과 호주 기업 간 협력이 기회일 뿐만 아니라 점차 확실성도 커지고 있음을 보여준다며, XCMG와 호주 파트너 간 협력은 이러한 흐름을 구체적으로 보여주는 사례라고 말했다.

대표단은 또한 포테스큐(Fortescue) 본사를 방문해 '하이브(Hive)' 자율 채굴 운영 지휘센터를 둘러보고, 포테스큐 메탈스 앤 오퍼레이션스(Fortescue Metals and Operations)의 디노 오트란토(Dino Otranto) CEO와 논의했다. 양측은 협력을 한층 확대하고 전 세계 친환경 채굴 발전에 공동으로 기여하겠다는 의사를 표명했다.

XCMG는 앞으로도 현지 파트너들과 협력해 효율적이고 친환경적이며 안전한 산업 생태계를 구축하고, 글로벌 경제 협력과 건설기계 산업의 지속 가능한 발전에 기여할 계획이다.

SOURCE XCMG Group and XCMG Machinery