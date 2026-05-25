Pengerusi XCMG Yang Dongsheng Sertai Delegasi Xuzhou dalam Lawatan Ekonomi dan Perdagangan ke Indonesia dan Australia

XUZHOU, China, 26 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Yang Dongsheng, Pengerusi XCMG Group dan XCMG Machinery, baru-baru ini menyertai delegasi perbandaran Xuzhou dalam lawatan ekonomi dan perdagangan ke Indonesia dan Australia yang bertujuan memperkukuh kerjasama antarabangsa serta memperluas perkongsian global.

Semasa lawatan ke Indonesia, Yang mengiringi delegasi dalam pertemuan dengan kumpulan perniagaan utama tempatan termasuk Sinar Mas Group dan PT Gaya Makmur Tractors (GM Tractors), selain melawat PT.XCMG Indonesian Group dan perusahaan pelaburan luar negara lain dari Xuzhou.

XCMG Chairman Yang Dongsheng Joins Xuzhou Delegation on Economic and Trade Visits to Indonesia and Australia (PRNewsfoto/XCMG Group and XCMG Machinery)

Sesi libat urus itu memudahkan pemeteraian beberapa perjanjian kerjasama antara XCMG dan rakan kongsi seperti Sinar Mas Group dan GM Tractors. Pemimpin delegasi menyatakan bahawa Xuzhou sedang mempercepat usaha membina kluster industri jentera pembinaan bertaraf dunia dan menyuarakan harapan untuk komunikasi lebih mendalam, kerjasama lebih luas dan pertumbuhan bersama.

Delegasi itu turut meninjau perkembangan perniagaan, peluasan pasaran serta kemajuan pendigitalan dan transformasi pintar XCMG Indonesia. Melalui platform operasi berpusat, mereka memantau prestasi peralatan dan penempatan pasaran serantau secara masa nyata, sekali gus menyerlahkan keupayaan XCMG yang semakin maju dalam operasi global dan pengurusan digital.

Memperkukuh hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara anggota Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP), termasuk Australia, kekal menjadi keutamaan utama dalam strategi keterbukaan bertaraf tinggi Xuzhou.

Di Perth, delegasi itu menghadiri acara hari terbuka yang dianjurkan oleh XCMG dan Brooks Hire Service Pty Ltd. Acara tersebut menghimpunkan hampir 100 wakil termasuk Fu Lihua, Konsul Jeneral China di Perth, Douglas Brooks, Ketua Pegawai Eksekutif Brooks Hire Service Pty Ltd, serta anggota Australia China Business Council dan China Chamber of Commerce di Australia. Beberapa perjanjian perolehan produk turut dimeterai di lokasi acara.

Fu menekankan hubungan saling melengkapi yang kukuh antara keupayaan pembuatan China dan pasaran luasnya dengan ekonomi Australia.

Yang berkata kerjasama antara perusahaan China dan Australia bukan sahaja mewakili peluang, malah mencerminkan peningkatan kepastian dalam hubungan ekonomi, sambil menambah bahawa perkongsian antara XCMG dan rakan sejawatnya di Australia menjadi bukti nyata trend tersebut.

Delegasi itu turut melawat ibu pejabat Fortescue, termasuk pusat arahan operasi perlombongan autonomi "Hive", dan mengadakan perbincangan dengan Ketua Pegawai Eksekutif Fortescue Metals and Operations, Dino Otranto. Kedua-dua pihak menyatakan hasrat untuk terus memperluas kerjasama dan bersama-sama menyumbang kepada pembangunan perlombongan hijau di seluruh dunia.

XCMG akan terus bekerjasama dengan rakan kongsi tempatan untuk membina ekosistem industri yang cekap, hijau dan selamat, sekali gus menyumbang kepada kerjasama ekonomi global dan pembangunan mampan industri jentera pembinaan.

SOURCE XCMG Group and XCMG Machinery