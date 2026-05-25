Yang Dongsheng, président de XCMG, se joint à la délégation de Xuzhou pour des visites économiques et commerciales en Indonésie et en Australie

XUZHOU, Chine, 25 mai 2026 /PRNewswire/ -- Yang Dongsheng, président du groupe XCMG et de XCMG Machinery, a récemment rejoint une délégation municipale de Xuzhou pour des visites économiques et commerciales en Indonésie et en Australie, dans le but de renforcer la coopération internationale et d'élargir les partenariats mondiaux.

XCMG Chairman Yang Dongsheng Joins Xuzhou Delegation on Economic and Trade Visits to Indonesia and Australia

Au cours de sa visite en Indonésie, M. Yang a accompagné la délégation lors de réunions avec d'importants groupes d'entreprises locaux, notamment le groupe Sinar Mas et PT Gaya Makmur Tractors (GM Tractors), et a visité PT.XCMG Indonesian Group et d'autres entreprises de Xuzhou investies à l'étranger.

Ces engagements ont facilité la signature d'une série d'accords de coopération entre XCMG et des partenaires tels que Sinar Mas Group et GM Tractors. Les chefs de délégation ont noté que Xuzhou redouble d'efforts pour construire un pôle de compétitivité de niveau international destiné aux machines de construction et ont exprimé l'espoir d'une communication approfondie, d'une coopération élargie et d'une croissance partagée.

La délégation a également examiné le développement commercial de XCMG Indonesia, l'expansion du marché et les progrès en matière de numérisation et de transformation intelligente. Grâce à une plateforme d'exploitation centralisée, elle a pu observer en temps réel les performances de l'équipement et le déploiement sur les marchés régionaux, mettant ainsi en évidence les capacités croissantes de XCMG en matière d'exploitation mondiale et de gestion numérique.

Le renforcement des liens économiques et commerciaux avec les pays membres du Partenariat régional économique global (PREG), y compris l'Australie, reste une priorité essentielle de la stratégie d'ouverture de haut niveau de Xuzhou.

À Perth, la délégation a assisté à une journée portes ouvertes organisée par XCMG et Brooks Hire Service Pty Ltd. L'événement a rassemblé près de 100 représentants, dont Fu Lihua, Consul général de Chine à Perth, Douglas Brooks, PDG de Brooks Hire Service Pty Ltd, ainsi que des membres du Conseil des entreprises Australie-Chine et de la Chambre de commerce chinoise en Australie. De nombreux accords d'achat de produits ont été signés sur place.

M. Fu a souligné la forte complémentarité que présentent les capacités de production de la Chine et son vaste marché avec l'économie australienne.

M. Yang a noté que la coopération entre les entreprises chinoises et australiennes représente non seulement une opportunité, mais s'impose aussi comme une évidence, ajoutant que le partenariat entre XCMG et son homologue australien reflète cette tendance de manière tangible.

La délégation s'est également rendue au siège de Fortescue, où elle a visité le centre de commandement autonome de l'exploitation minière « Hive » et s'est entretenue avec Dino Otranto, PDG de Fortescue Metals and Operations. Les deux parties ont exprimé leur intention de développer davantage la coopération et de contribuer conjointement au développement de l'exploitation minière verte dans le monde entier.

XCMG continuera de travailler avec ses partenaires locaux pour construire des écosystèmes industriels efficaces, écologiques et sûrs, contribuant ainsi à la coopération économique mondiale et au développement durable du secteur des machines de construction.

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