El presidente de XCMG se une a las visitas económicas y comerciales a Indonesia y Australia

- El presidente de XCMG, Yang Dongsheng, se une a la delegación de Xuzhou en visitas económicas y comerciales a Indonesia y Australia

XUZHOU, China, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Yang Dongsheng, presidente de XCMG Group y XCMG Machinery, se unió recientemente a una delegación municipal de Xuzhou en visitas económicas y comerciales a Indonesia y Australia, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional y ampliar las alianzas globales.

Durante su visita a Indonesia, Yang acompañó a la delegación en reuniones con importantes grupos empresariales locales, como Sinar Mas Group y PT Gaya Makmur Tractors (GM Tractors), y visitó PT.XCMG Indonesian Group y otras empresas de Xuzhou con inversión extranjera.

XCMG Chairman Yang Dongsheng Joins Xuzhou Delegation on Economic and Trade Visits to Indonesia and Australia

Estas reuniones facilitaron la firma de una serie de acuerdos de cooperación entre XCMG y socios como Sinar Mas Group y GM Tractors. Los líderes de la delegación destacaron que Xuzhou está acelerando sus esfuerzos para construir un clúster industrial de maquinaria de construcción de clase mundial y expresaron su deseo de una comunicación más fluida, una mayor cooperación y un crecimiento compartido.

La delegación también revisó el desarrollo comercial, la expansión de mercado y el progreso de XCMG Indonesia en digitalización y transformación inteligente. Mediante una plataforma de operaciones centralizada, observaron el rendimiento de los equipos en tiempo real y su despliegue en el mercado regional, lo que puso de manifiesto las crecientes capacidades de XCMG en operaciones globales y gestión digital.

Fortalecer los lazos económicos y comerciales con los países miembros de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), incluida Australia, sigue siendo una prioridad clave para la estrategia de apertura de alto nivel de Xuzhou.

En Perth, la delegación asistió a una jornada de puertas abiertas organizada por XCMG y Brooks Hire Service Pty Ltd. El evento reunió a casi 100 representantes, entre ellos Fu Lihua, Cónsul General de China en Perth, Douglas Brooks, consejero delegado de Brooks Hire Service Pty Ltd, y miembros del Consejo Empresarial Australia-China y la Cámara de Comercio de China en Australia. Se firmaron varios acuerdos de adquisición de productos en el lugar.

Fu destacó la fuerte complementariedad entre las capacidades de fabricación de China y su amplio mercado con la economía australiana.

Yang señaló que la cooperación entre empresas chinas y australianas representa no solo una oportunidad, sino también una creciente certeza, y añadió que la alianza entre XCMG y su contraparte australiana refleja esta tendencia de manera tangible.

La delegación también visitó la sede de Fortescue, donde recorrieron su centro de mando de operaciones mineras autónomas "Hive" y mantuvieron conversaciones con el consejero delegado de Fortescue Metals and Operations, Dino Otranto. Ambas partes expresaron su intención de ampliar aún más la cooperación y contribuir conjuntamente al desarrollo de la minería verde a nivel mundial.

XCMG continuará trabajando con socios locales para construir ecosistemas industriales eficientes, verdes y seguros, contribuyendo a la cooperación económica global y al desarrollo sostenible de la industria de la maquinaria de construcción.

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