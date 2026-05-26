XUZHOU, China, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Yang Dongsheng, presidente de XCMG Group y XCMG Machinery, se unió recientemente a la delegación municipal de Xuzhou para realizar visitas de carácter económico y comercial a Indonesia y Australia, encaminadas a fortalecer la cooperación internacional y ampliar las alianzas a nivel mundial.

Yang Dongsheng, presidente de XCMG, se une a la delegación de Xuzhou en una visita a Indonesia y Australia por motivos económicos y comerciales (PRNewsfoto/XCMG Group and XCMG Machinery)

Durante la visita a Indonesia, Yang acompañó a la delegación en encuentros con importantes grupos comerciales locales, entre ellos, Sinar Mas Group y PT Gaya Makmur Tractors (GM Tractors), y visitó PT.XCMG Indonesian Group y otras empresas de Xuzhou con inversión extranjera.

Los encuentros posibilitaron la firma de varios acuerdos de cooperación entre XCMG y socios como Sinar Mas Group y GM Tractors. Los jefes de las delegaciones señalaron que Xuzhou está acelerando sus esfuerzos para el desarrollo de un clúster industrial de maquinarias de la construcción de primer nivel y manifestaron la confianza en la profundización de las comunicaciones, la ampliación de la cooperación y el crecimiento conjunto.

Asimismo, la delegación evaluó el desarrollo comercial, la expansión del mercado y los avances en la digitalización y la transformación inteligente de XCMG Indonesia. Mediante una plataforma de operaciones centralizadas, observaron el rendimiento de los equipos en tiempo real y la implementación en el mercado regional, lo cual puso de relieve las capacidades avanzadas de XCMG en las operaciones internacionales y la gestión digital.

La consolidación de los vínculos económicos y comerciales con los países miembros de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), incluyendo Australia, continúa siendo una de las principales prioridades de la estrategia de apertura de alto nivel de Xuzhou.

En Perth, la delegación asistió a una jornada de puertas abiertas organizada por XCMG y Brooks Hire Service Pty Ltd. El evento reunió a casi 100 representantes, entre ellos, Fu Lihua (cónsul general de China en Perth), Douglas Brooks (director ejecutivo de Brooks Hire Service Pty Ltd.) y miembros del Consejo Empresarial Australia-China y la Cámara de Comercio de China en Australia. En el lugar se firmaron diversos acuerdos para la adquisición de productos.

Fu resaltó la fuerte complementariedad entre las capacidades de fabricación de China y su amplio mercado con la economía australiana.

Yang señaló que la cooperación entre las empresas de China y Australia representa no solo una oportunidad sino también una certeza cada vez mayor, y añadió que la alianza entre XCMG y sus homólogas australianas reflejan esta tendencia de una manera tangible.

La delegación también visitó la sede central de Fortescue, donde recorrieron el "Hive", el centro de mando de las operaciones mineras autónomas, y sostuvieron conversaciones con Dino Otranto, director ejecutivo de Metales y Operaciones de Fortescue. Ambas partes expresaron sus intenciones de continuar ampliando la cooperación y contribuir de manera conjunta al desarrollo de la minería sostenible.

XCMG continuará trabajando con socios locales en la creación de ecosistemas industriales eficientes, ecológicos y seguros, con el objetivo de contribuir a la cooperación económica mundial y al desarrollo sostenible del sector de las maquinarias de la construcción.

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FUENTE XCMG Group and XCMG Machinery