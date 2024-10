PRESIDENTE E CEO DA ACCENTURE, JULIE SWEET, FARÁ A PALESTRA PRINCIPAL NA CES 2025

ARLINGTON, Virgínia, 11 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Consumer Technology Association (CTA)®, proprietária e produtora da CES®, o evento de tecnologia mais poderoso do mundo, anuncia que a presidente e CEO da Accenture, Julie Sweet, compartilhará suas ideias no palco principal da CES 2025, no dia 8 de janeiro, às 14h, no Palazzo Ballroom, no Venetian. A Accenture é uma expositora de longa data da CES, mostrando como as empresas podem aproveitar as tecnologias emergentes, incluindo IA, para aprimorar as experiências do cliente e a eficiência operacional.

Julie Sweet, Presidente e CEO da Accenture (PRNewsfoto/Consumer Technology Association) Logotipo da Accenture (PRNewsfoto/Consumer Technology Association)

"A Accenture continua a ser uma força motriz na inovação, continuando um legado em serviços de tecnologia com um trabalho inovador em IA", disse Gary Shapiro, CEO da CTA. "Sob a liderança de Julie, a Accenture se tornou líder em soluções de nuvem e IA e escalou modelos de negócios sustentáveis para algumas das maiores empresas do mundo."

A Sweet é uma das principais consultoras dos líderes empresariais mais influentes do mundo, orientando-os na reinvenção de suas empresas com tecnologia de IA. Sua liderança e orientação abrangem praticamente todos os setores e regiões, ajudando as empresas a aproveitar o potencial da IA, dos dados e das tecnologias emergentes.

Ela foi reconhecida nas 100 pessoas mais influentes da TIME, como uma das mulheres mais poderosas nos negócios da Fortune e pela Forbes como uma das 100 mulheres mais poderosas do mundo. Sweet tornou-se CEO em setembro de 2019 e assumiu o cargo adicional de presidente em setembro de 2021.

Durante a CES 2021, Sweet compartilhou suas previsões sobre a próxima década de tendências tecnológicas e como a tecnologia pode ajudar as empresas e a sociedade a preencher lacunas e divisões.

A Accenture é uma empresa liderada por talentos e inovação, com 774.000 pessoas atendendo clientes em mais de 120 países. A empresa se tornou a parceira ideal para empresas que buscam reinventar o uso de tecnologia, dados, IA e novas formas de trabalho. A Accenture vê a IA generativa como tendo um tremendo potencial como um catalisador para a reinvenção; a empresa teve US$ 3 bilhões em novas reservas de IA generativa em seu ano fiscal de 2024 recém-concluído.

"A CES é o maior evento internacional de negócios dos EUA", disse Kinsey Fabrizio, presidente da CTA. "A liderança da Accenture em todos os setores da indústria de tecnologia aumentou a adoção de inovações que impulsionam os negócios globais. Estou ansioso para ouvir o que Julie acredita que vem a seguir."

Este anúncio ocorre uma semana depois que a Accenture e a NVIDIA anunciaram uma parceria expandida, incluindo a formação de um novo Grupo de Negócios NVIDIA pela Accenture, para ajudar as empresas do mundo a escalar rapidamente sua adoção de IA. No início desta semana, a CTA compartilhou que Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA, também será um palestrante.

MERGULHE em tudo o que a CES 2025 tem a oferecer—inovações revolucionárias, as principais mentes de todos os setores e as conexões imperdíveis que só podem acontecer no evento de tecnologia mais poderoso do mundo. A CES 2025 acontece de 7 a 10 de janeiro de 2025, em Las Vegas.

