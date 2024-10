ACCENTURE VORSTANDSVORSITZENDE UND CEO JULIE SWEET HÄLT KEYNOTE-REDE AUF DER CES 2025

ARLINGTON, Virginia, 11. Oktober, 2024 /PRNewswire/ -- Die Consumer Technology Association (CTA)®, Eigentümerin und Produzentin der CES®, der weltweit wichtigten IT-Veranstaltung, kündigt an, dass die Accenture-Vorstandsvorsitzende und CEO Julie Sweet ihre Erkenntnisse auf der Keynote-Bühne der CES 2025 am 8. Januar um 14.00 Uhr im Palazzo Ballroom im Venetian mitteilen wird. Accenture ist ein langjähriger CES-Aussteller, der zeigt, wie Unternehmen neue Technologien, einschließlich KI, nutzen können, um das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

„Accenture ist nach wie vor eine treibende Kraft in Sachen Innovation und setzt sein Erbe in puncto Technologiedienstleistungen mit bahnbrechenden Arbeiten im Bereich der KI fort", sagte Gary Shapiro, CEO der CTA. „Unter Julies Führung wurde Accenture zu einem führenden Anbieter von Cloud- und KI-Lösungen und skalierte nachhaltige Geschäftsmodelle für einige der größten Unternehmen der Welt."

Sweet ist ein führender Berater für die einflussreichsten Wirtschaftsführer der Welt und begleitet sie bei der KI-gestützten Neuerfindung ihrer Unternehmen. Ihre Führung und Beratung berührt praktisch jeden Sektor und jede Region und hilft Unternehmen, das Potenzial von KI, Daten und neuen Technologien zu nutzen.

Sie wurde auf der TIME-Liste der 100 einflussreichsten Menschen, der Fortune-Liste der „Most Powerful Women in Business" aufgeführt und von Forbes als eine der „World's 100 Most Powerful Women" gewürdigt. Sweet wurde im September 2019 zur CEO ernannt und übernahm im September 2021 die zusätzliche Position der Vorstandsvorsitzenden (Chair).

Auf der CES 2021 teilte Sweet ihre Vorhersagen zu den IT-Trends des nächsten Jahrzehnts mit und erläuterte, wie die IT Unternehmen und Gesellschaft dabei helfen kann, Klüfte und Gräben zu überbrücken.

Accenture ist ein talent- und innovationsorientiertes Unternehmen mit 774.000 Beschäftigten, die Kunden in mehr als 120 Ländern betreuen. Das Unternehmen hat sich zum bevorzugten Partner für Unternehmen entwickelt, die sich mithilfe von Technologie, Daten, KI und neuen Arbeitsweisen neu erfinden wollen. Accenture sieht in der generativen KI ein enormes Potenzial als Katalysator für eine Neuerfindung; das Unternehmen verzeichnete in seinem kürzlich abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024 neue Buchungen für generative KI im Wert von 3 Milliarden US-Dollar.

„Die CES ist das größte internationale Wirtschafts-Event in den USA", sagte Kinsey Fabrizio, Präsident der CTA. „Die Führungsrolle von Accenture in allen Bereichen der Technologiebranche hat die Akzeptanz von Innovationen erhöht, die das globale Geschäft vorantreiben. Ich bin gespannt, was Julie zur unmittelbaren Zukunft zu sagen hat."

Diese Ankündigung erfolgt eine Woche, nachdem Accenture und NVIDIA eine erweiterte Partnerschaft bekannt gegeben haben, einschließlich der Gründung einer neuen NVIDIA Business Group durch Accenture, um Unternehmen weltweit bei der schnellen Einführung von KI zu unterstützen. Anfang dieser Woche teilte die CTA mit, dass Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA, ebenfalls ein Hauptredner sein wird.

Tauchen Sie ein in alles, was die CES 2025 zu bieten hat – bahnbrechende Innovationen, hochkarätige Köpfe aus allen Branchen und die unverzichtbaren Kontakte, die nur auf der weltweit größten Technologieveranstaltung möglich sind. Die CES 2025 findet vom 7. bis 10. Januar 2025 in Las Vegas statt.

