JULIE SWEET, PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE D'ACCENTURE, PRONONCERA UNE ALLOCUTION À L'OCCASION DU SALON CES 2025

ARLINGTON, Virginie, 11 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)®, propriétaire et producteur de CES®, l'événement technologique le plus important au monde, annonce que la présidente et PDG d'Accenture, Julie Sweet, partagera ses idées sur la scène principale du CES 2025 le 8 janvier, à 14 heures, dans la salle de bal Palazzo du Venetian. Accenture est un exposant de longue date du CES, qui montre comment les entreprises peuvent tirer parti des technologies émergentes, y compris l'IA, pour améliorer l'expérience des clients et l'efficacité opérationnelle.

« Accenture continue d'être une force motrice dans l'innovation, poursuivant un héritage dans les services technologiques en menant un travail révolutionnaire dans l'IA », a déclaré Gary Shapiro, PDG de la CTA. « Sous la direction de Julie, Accenture est devenu un leader des solutions cloud et IA et a mis à l'échelle des modèles commerciaux durables pour certaines des plus grandes entreprises du monde. »

Julie Sweet est une conseillère de premier plan pour les chefs d'entreprise les plus influents du monde, elle les guide dans la réinvention de leurs entreprises à travers l'IA. Son leadership et ses conseils touchent pratiquement tous les secteurs et toutes les régions, aidant les entreprises à exploiter le potentiel de l'IA, des données et des technologies émergentes.

Elle a été reconnue par TIME comme l'une des 100 personnes les plus influentes, par Fortune comme l'une des femmes d'affaires les plus puissantes et par Forbes comme l'une des 100 femmes les plus puissantes du monde. Mme Sweet est devenue directrice générale en septembre 2019 et a assumé la fonction supplémentaire de présidente en septembre 2021.

Lors du CES 2021, Mme Sweet a fait part de ses prédictions sur les tendances technologiques de la prochaine décennie et sur la manière dont la technologie peut aider les entreprises et la société à combler les écarts et les fractures.

Accenture est une entreprise axée sur le talent et l'innovation qui emploie 774 000 personnes au service de clients dans plus de 120 pays. L'entreprise est devenue le partenaire privilégié des entreprises qui cherchent à se réinventer en utilisant la technologie, les données, l'IA et de nouvelles méthodes de travail. Accenture considère que l'IA générative a un potentiel énorme en tant que catalyseur de la réinvention ; l'entreprise a enregistré 3 milliards de dollars de nouvelles réservations pour l'IA générative au cours de l'exercice 2024 qui vient de s'achever.

« Le CES est le plus grand événement commercial international aux États-Unis », a déclaré Kinsey Fabrizio, présidente de la CTA. « Le leadership d'Accenture dans tous les secteurs de l'industrie technologique a favorisé l'adoption d'innovations qui font progresser les entreprises mondiales. J'ai hâte d'entendre ce que Julie pense être la prochaine étape. »

Cette annonce intervient une semaine après l'annonce par Accenture et NVIDIA de leur partenariat élargi, avec notamment la formation par Accenture d'un nouveau NVIDIA Business Group afin d'aider les entreprises du monde entier à accélérer leur adoption de l'IA. En début de semaine, la CTA a annoncé que Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA, sera également l'un des principaux orateurs.

PLONGEZ dans tout ce que le salon CES 2025 a à offrir - des innovations révolutionnaires, des experts de tous les secteurs et des contacts incontournables qui ne peuvent se faire qu'à l'occasion de l'événement technologique le plus important au monde. Le CES 2025 aura lieu du 7 au 10 janvier 2025 à Las Vegas.

À propos du CES® :

Le CES est l'événement technologique le plus important au monde - le terrain d'essai des technologies de pointe et des innovateurs mondiaux. C'est là que les plus grandes marques du monde font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les plus grands innovateurs du monde montent sur scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, présente tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2025 se tiendra du 7 au 10 janvier 2025 à Las Vegas. Pour en savoir plus, consultez le site CES.tech et suivez le CES sur X.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)®:

En tant que plus grande association commerciale d'Amérique du Nord, la CTA représente le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde, des start-ups aux marques mondiales, qui contribuent à soutenir plus de 18 millions d'emplois américains. La CTA possède et produit le CES®, l'événement technologique le plus important au monde. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous sur @CTAtech.

