ACCENTURE主席兼行政總裁JULIE SWEET將在2025 CES上發表主題演講

維珍尼亞州阿靈頓2024年10月11日 /美通社/ -- 美國消費者技術協會（Consumer Technology Association，簡稱「CTA®」），作為全球最具影響力的科技盛會——CES®的主辦方，宣佈Accenture主席兼行政總裁Julie Sweet將於2025年1月8日下午2時，在威尼斯人（Venetian）酒店Palazzo宴會廳（Palazzo Ballroom）的CES 2025主題演講台分享其洞見。Accenture是CES的長期參展商，展示企業如何利用包括人工智能（AI）在內的新興技術，來提升客戶體驗並提高營運效率。

CTA行政總裁Gary Shapiro表示：「Accenture持續推動創新，並以人工智能領域的突破性工作，延續其在科技服務方面的卓越傳統。」「在Julie的領導下，Accenture成為雲端和人工智能解決方案的領導者，並為全球多家大型公司推動了可持續的商業模式規模化。」

Accenture主席兼行政總裁 Accenture標誌

Julie Sweet是全球最具影響力的商業領袖的首席顧問，指導他們透過人工智慧驅動的轉型重塑企業。她的領導和指導幾乎觸及每個行業和地區，幫助企業發掘人工智能、數據及新興技術的潛力。

她曾入選《時代》雜誌「全球100位最具影響力人物」，被《財富》評選為「全球商界最具影響力女性之一」，並被《福布斯》列為「全球100位最具影響力女性」之一。Julie Sweet於2019年9月擔任行政總裁，並於2021年9月兼任主席一職。

在CES 2021期間，Julie Sweet分享了對未來十年科技趨勢的預測，以及科技如何幫助企業和社會彌合差距與分歧。

Accenture是一家以人才和創新為驅動的公司，擁有774,000名員工，為超過120個國家/地區的客戶提供服務。該公司已成為尋求利用科技、數據、人工智能及嶄新工作方式進行轉型的企業的首選合作夥伴。Accenture認為生成式人工智能具有作為轉型催化劑的巨大潛力；在其最近結束的2024財年中，公司在生成式人工智能方面的新增訂單達到30億美元。

「CES是美國最大的國際商業活動，」CTA主席Kinsey Fabrizio表示。「Accenture在科技行業各個領域的領導地位，促進了創新技術的採用，推動了全球商業的發展。我期待聽到Julie對於未來的看法。」

這項公告在Accenture和輝達（NVIDIA）宣佈擴大合作夥伴關係的一週後發布，其中包括Accenture新成立的「輝達業務小組」（NVIDIA Business Group），以幫助全球企業迅速擴大其人工智能的採用。本週早些時候，CTA宣佈，輝達（NVIDIA）創辦人兼行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）亦將擔任主題演講嘉賓。

深入了解CES 2025的所有精彩內容——突破性創新、來自各行各業的頂尖思想，以及只能在全球最具影響力的科技盛會上建立的寶貴聯繫。CES 2025將於2025年1月7日至10日在拉斯維加斯舉行。

關於CES®：

CES是全球最具影響力的科技活動，是突破性技術和全球創新者的試驗平台。全球最大的品牌均在這裡開展業務並結識新的合作夥伴，而最頂尖的創新者也會在此亮相。CES由美國消費者技術協會（CTA®）擁有和主辦，展示各個科技領域的創新與發展。CES 2025將於2025年1月7日至10日在美國拉斯維加斯舉行。請在CES.tech了解更多資訊，並在社交平台上關注CES。

關於美國消費者技術協會（CTA）®：

作為北美最大的科技貿易協會，CTA正是科技業界的代表。我們的會員均為全球領先的創新者——從初創公司到知名品牌——為美國創造了超過1800萬個就業機會。CTA擁有並主辦CES®——全球最具影響力的科技盛會。請在CTA.tech上關注我們。歡迎追蹤我們@CTAtech。

SOURCE Consumer Technology Association