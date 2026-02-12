Programa do SALÃO CRIATIVO DE TÓQUIO 2026 destaca a criatividade em toda a cidade em Tóquio

No centro do TCS2026 está o Programa City Wide, que transforma Tóquio em uma plataforma criativa. Em nove áreas - cada uma com sua própria história, cultura e identidade - instalações de moda, design, arte e artesanato se desdobrarão por toda a cidade. Os visitantes são convidados a caminhar entre os distritos, encontrando a criatividade como parte da vida urbana cotidiana e experimentando as diversas expressões de Tóquio através do movimento e da exploração.

Semana de Moda Vintage de Tóquio

Um novo programa oficial, a Tokyo Vintage Fashion Week, acontecerá de 13 a 15 de março de 2026, no Shinjuku Sumitomo Building Triangle Plaza.

Aproximadamente 100 fornecedores participarão de um mercado vintage apresentando diversos itens, ao lado de um desfile de moda que reinterpreta as histórias, contextos e artesanato incorporados em peças vintage. O programa destaca como a cultura vintage continua a evoluir e a se conectar a estilos futuros.

Exposição Focus: "Tokyo Trace"

Tokyo Trace é uma exposição de foco que explora como Tóquio molda a expressão criativa. Em vez de servir apenas como pano de fundo, a cidade deixa vestígios através de encontros, paisagens e camadas culturais.

A edição inaugural destacará a NOMARHYTHM TEXTILE, uma marca têxtil japonesa reconhecida mundialmente, examinando como a influência de Tóquio está entrelaçada em seu processo criativo. A exposição será realizada de 13 a 15 de março de 2026, no Shinjuku Sumitomo Building Triangle Plaza.

Colaboração com os Mainichi Fashion Awards

Continuando com o ano anterior, o TCS2026 colaborará com o Mainichi Fashion Awards, uma das honras de moda mais estabelecidas do Japão, fundada em 1983. Por meio dessa parceria, a TCS destaca a cultura da moda do Japão a partir de perspectivas históricas e contemporâneas, fortalecendo sua presença internacional.

Sobre o logotipo TCS2026

O logotipo TCS2026 simboliza a capacidade de Tóquio de gerar continuamente novos estilos, ao mesmo tempo em que abraça as camadas culturais acumuladas. Inspirado nas flores de cerejeira - um ícone da primavera e da renovação - o design reflete a energia criativa da cidade, onde diversas influências convergem e expressões passadas evoluem para formas futuras.

Por meio desses programas, o SALÃO CRIATIVO DE TÓQUIO 2026 apresenta Tóquio como um arquivo vivo de criatividade - onde o passado, o presente e o futuro se cruzam.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890711/TCS2026_KV.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2875850/5780776/Tokyo_Creative_Salon_Executive_Committee_LPR_Logo.jpg

FONTE Tokyo Creative Salon Executive Committee