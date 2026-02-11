Le programme TOKYO CREATIVE SALON 2026 met en lumière la créativité à l'échelle de la ville de Tokyo

Au cœur de TCS2026 se trouve le programme City Wide Program, qui transforme Tokyo en une plateforme créative. Dans neuf quartiers, chacun avec son histoire, sa culture et son identité, des installations de mode, de design, d'art et d'artisanat se déploieront dans toute la ville. Les visiteurs sont invités à se promener entre les quartiers, à découvrir la créativité dans le cadre de la vie urbaine quotidienne et à faire l'expérience des diverses expressions de Tokyo par le biais du mouvement et de l'exploration.

Semaine de la mode vintage de Tokyo

Un nouveau programme officiel, Tokyo Vintage Fashion Week, aura lieu du 13 au 15 mars 2026, au Shinjuku Sumitomo Building Triangle Plaza.

Une centaine de vendeurs participeront à un marché vintage présentant divers articles, ainsi qu'à un défilé de mode qui réinterprète les histoires, les contextes et le savoir-faire des pièces vintage. Le programme met en évidence la façon dont la culture vintage continue d'évoluer et de se connecter aux styles futurs.

Exposition Focus : "Tokyo Trace"

Tokyo Trace est une exposition qui explore la manière dont Tokyo façonne l'expression créative. Plutôt que de servir de simple toile de fond, la ville laisse des traces à travers les rencontres, les paysages et les couches culturelles.

L'édition inaugurale mettra en lumière NOMARHYTHM TEXTILE, une marque japonaise de textile mondialement reconnue, en examinant comment l'influence de Tokyo est tissée dans son processus créatif. L'exposition se tiendra du 13 au 15 mars 2026 à Shinjuku Sumitomo Building Triangle Plaza.

Collaboration avec le Mainichi Fashion Awards

Dans la continuité de l'année précédente, TCS2026 collaborera avec le Mainichi Fashion Awards, l'un des prix de mode les plus réputés du Japon, fondé en 1983. Grâce à ce partenariat, le SDC met en lumière la culture de la mode japonaise dans une perspective à la fois historique et contemporaine, renforçant ainsi sa présence internationale.

À propos du logo du TCS2026

Le logo TCS2026 symbolise la capacité de Tokyo à générer continuellement de nouveaux styles tout en embrassant les couches culturelles accumulées. Inspiré par les fleurs de cerisier, symbole du printemps et du renouveau, le design reflète l'énergie créative de la ville, où convergent des influences diverses et où les expressions du passé évoluent vers des formes futures.

Grâce à ces programmes, TOKYO CREATIVE SALON 2026 présente Tokyo comme une archive vivante de la créativité, où le passé, le présent et l'avenir se croisent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2889618/TCS2026_KV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2875850/Tokyo_Creative_Salon_Executive_Committee_LPR_Logo.jpg