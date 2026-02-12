El programa TOKYO CREATIVE SALON 2026 destaca la creatividad en toda la ciudad de Tokio

En el corazón de TCS2026 se encuentra el Programa para toda la ciudad, que transforma a Tokio en una plataforma creativa. En nueve áreas, cada una con su propia historia, cultura e identidad, se desarrollarán instalaciones de moda, diseño, arte y artesanía en toda la ciudad. Se invita a los visitantes a caminar entre distritos, encontrarse con la creatividad como parte de la vida urbana cotidiana y experimentar las diversas expresiones de Tokio a través del movimiento y la exploración.

Semana de la moda vintage de Tokio

Del 13 al 15 de marzo de 2026, se llevará a cabo un nuevo programa oficial, la Semana de la Moda Vintage de Tokio, en el Shinjuku Sumitomo Building Triangle Plaza.

Aproximadamente 100 vendedores participarán en un mercado vintage que mostrará diversos artículos, junto con un desfile de moda que reinterpreta las historias, los contextos y la artesanía incrustados en las piezas vintage. El programa destaca cómo la cultura vintage continúa evolucionando y conectándose con estilos futuros.

Exposición de enfoque: "Tokyo Trace"

Tokyo Trace es una exposición enfocada que explora cómo Tokio da forma a la expresión creativa. En lugar de servir simplemente como telón de fondo, la ciudad deja huellas a través de encuentros, paisajes y capas culturales.

La edición inaugural destacará a NOMARHYTHM Textile, una marca TEXTIL japonesa reconocida a nivel mundial, que examina cómo la influencia de Tokio se teje en su proceso creativo. La exposición se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo de 2026, en Shinjuku Sumitomo Building Triangle Plaza.

Colaboración con los Mainichi Fashion Awards

Continuando con el año anterior, TCS2026 colaborará con los Mainichi Fashion Awards, uno de los honores de moda más establecidos de Japón, fundado en 1983. A través de esta asociación, TCS destaca la cultura de la moda de Japón desde perspectivas históricas y contemporáneas, fortaleciendo su presencia internacional.

Acerca del logotipo de TCS2026

El logotipo de TCS2026 simboliza la capacidad de Tokio para generar continuamente nuevos estilos a la vez que abraza las capas culturales acumuladas. Inspirado en los cerezos en flor, un ícono de la primavera y la renovación, el diseño refleja la energía creativa de la ciudad, donde convergen diversas influencias y las expresiones pasadas evolucionan hacia formas futuras.

A través de estos programas, TOKYO CREATIVE SALON 2026 presenta a Tokio como un archivo vivo de creatividad, donde el pasado, el presente y el futuro se cruzan.

