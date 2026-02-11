El programa del SALÓN CREATIVO DE TOKIO 2026 destaca la creatividad en toda la ciudad de Tokio

El eje central de TCS2026 es el Programa para toda la ciudad, que transforma Tokio en una plataforma creativa. En nueve zonas, cada una con su propia historia, cultura e identidad, se desplegarán instalaciones de moda, diseño, arte y artesanía por toda la ciudad. Se invita a los visitantes a recorrer los distritos, descubriendo la creatividad como parte de la vida urbana cotidiana y experimentando las diversas expresiones de Tokio a través del movimiento y la exploración.

Semana de la Moda Vintage de Tokio

Un nuevo programa oficial, la Semana de la Moda Vintage de Tokio, se celebrará del 13 al 15 de marzo de 2026 en el Shinjuku Sumitomo Building Triangle Plaza.

Aproximadamente 100 vendedores participarán en un mercado vintage que exhibirá diversos artículos, junto con un desfile de moda que reinterpreta las historias, los contextos y la artesanía inherentes a las piezas vintage. El programa destaca cómo la cultura vintage continúa evolucionando y conectando con estilos futuros.

Exposición destacada: "Tokyo Trace"

Tokyo Trace es una exposición destacada que explora cómo Tokio moldea la expresión creativa. En lugar de servir simplemente como telón de fondo, la ciudad deja huella a través de encuentros, paisajes y capas culturales.

La edición inaugural destacará a NOMARHYTHM TEXTILE, una marca textil japonesa de reconocimiento mundial, que examinará cómo la influencia de Tokio se entrelaza en su proceso creativo. La exposición se celebrará del 13 al 15 de marzo de 2026 en el Shinjuku Sumitomo Building Triangle Plaza.

Colaboración con los Premios de Moda Mainichi

Como el año anterior, TCS2026 colaborará con los Premios de Moda Mainichi, uno de los galardones de moda más consolidados de Japón, fundado en el año 1983. A través de esta colaboración, TCS destaca la cultura de la moda japonesa desde perspectivas históricas y contemporáneas, fortaleciendo su presencia internacional.

Acerca del logotipo de TCS2026

El logotipo de TCS2026 simboliza la capacidad de Tokio para generar continuamente nuevos estilos, a la vez que integra las capas culturales acumuladas. Inspirado en los cerezos en flor, símbolo de la primavera y la renovación, el diseño refleja la energía creativa de la ciudad, donde convergen diversas influencias y las expresiones del pasado evolucionan hacia formas futuras.

A través de estos programas, SALÓN CREATIVO DE TOKIO 2026 presenta a Tokio como un archivo vivo de creatividad, donde el pasado, el presente y el futuro se cruzan.