Qobuz registra um crescimento de 45,7% na receita em 2025, num mercado de streaming de música pago que cresce a uma taxa de 8,8%

PARIS, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Em 2025, o mercado global de música gravada atingiu US$ 31,7 bilhões (IFPI), com o streaming respondendo por 69,6% e impulsionando o crescimento do setor. Dentro do streaming, o modelo de assinatura paga lidera com crescimento de +8,8%. Posicionada no segmento de assinatura paga, a Qobuz registrou um crescimento de receita de +45,7%, mais de cinco vezes a taxa de mercado, e conta com 1,2 milhão de usuários ativos mensalmente.

A história de sucesso de uma empresa independente que se tornou global

Fundada em 2007 e pertencente, desde 2015, a um grupo privado de propriedade familiar, principalmente francês, a Qobuz é hoje uma empresa líder global no setor de streaming de música.

Um negócio internacional. 80% da receita é gerada a partir dos mercados internacionais. Os Estados Unidos são o maior mercado da Qobuz. Presente em 26 países, a empresa continua sua expansão global.

80% da receita é gerada a partir dos mercados internacionais. Os Estados Unidos são o maior mercado da Qobuz. Presente em 26 países, a empresa continua sua expansão global. Um caminho claro para a rentabilidade. Fluxo de caixa positivo, dívida financeira zero, ponto de equilíbrio do EBITDA atingido de acordo com as IFRS e um resultado líquido positivo esperado até março de 2027.

Fluxo de caixa positivo, dívida financeira zero, ponto de equilíbrio do EBITDA atingido de acordo com as IFRS e um resultado líquido positivo esperado até março de 2027. Receita por usuário (ARPU) superior a 6,5 vezes a média do mercado. Um assinante da Qobuz gera uma receita média anual de US$ 135,90, em comparação com US$ 20,74, que é a média do mercado (IFPI).

Esses resultados confirmam a força de um modelo independente baseado na qualidade de sua oferta e no engajamento de seus assinantes, e não no volume.

"Desde a aquisição em 2015, escolhemos um caminho estruturado e coerente: uma estratégia de diferenciação, execução disciplinada e equipes totalmente comprometidas. Sem dispersão, sem financiamento público. Essa consistência é o que está proporcionando um crescimento forte e sustentável hoje ", disse Georges Fornay, CEO adjunto da Qobuz.

Um participante de destaque em um mercado dominado por gigantes

Em um setor dominado por grandes empresas de tecnologia, a Qobuz construiu uma posição única baseada no respeito à música, aos artistas e aos ouvintes.

Isso se traduz em decisões importantes:

Modelo pago apenas por assinatura e sem anúncios

Qualidade de áudio de alta resolução

Combinação única de streaming em alta resolução, downloads e editoriais especializados

Seleção 100% com curadoria humana

100% dos funcionários são acionistas

Essas escolhas têm um impacto concreto nos pagamentos de royalties dentro da indústria da música. Em 2025, a Qobuz foi a primeira e única plataforma de streaming a divulgar sua taxa média de royalties por stream, validada por uma empresa líder, equivalente a US$ 18,73 por 1.000 streams pagos aos detentores de direitos.

A Qobuz é a prova de que empresas com uma paixão genuína e visão clara pela música têm um lugar real em um setor onde os objetivos financeiros e industriais geralmente têm precedência.

Comunicado de imprensa completo aqui.

Contato: [email protected]

FONTE Qobuz