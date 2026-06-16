Qobuz affiche une croissance de 45,7 % de son chiffre d'affaires en 2025, sur un marché de la musique en streaming payant qui progresse de 8,8 %

PARIS, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- En 2025, le marché mondial de la musique enregistrée a atteint 31,7 milliards de dollars (IFPI), le streaming représentant 69,6 % de ce chiffre et tirant la croissance du secteur. Dans le domaine du streaming, le modèle d'abonnement payant arrive en tête avec une croissance de +8,8 %. Positionnée sur le segment des abonnements payants, Qobuz affiche une croissance de son chiffre d'affaires de +45,7 %, soit plus de cinq fois le taux du marché, et compte 1,2 million d'utilisateurs actifs par mois.

L'histoire d'une entreprise indépendante qui s'est développée à l'international

Fondée en 2007 et détenue depuis 2015 par un groupe privé familial, principalement français, Qobuz est aujourd'hui un acteur mondial du streaming musical.

Une entreprise à vocation internationale. 80 % du chiffre d'affaires provient des marchés internationaux. Les États-Unis constituent le principal marché de Qobuz. Présente dans 26 pays, l'entreprise poursuit son expansion mondiale.

80 % du chiffre d'affaires provient des marchés internationaux. Les États-Unis constituent le principal marché de Qobuz. Présente dans 26 pays, l'entreprise poursuit son expansion mondiale. Une voie toute tracée vers la rentabilité. Un flux de trésorerie positif, aucune dette financière, un seuil de rentabilité de l'EBITDA atteint selon les normes IFRS, et un résultat net positif prévu d'ici mars 2027.

Un flux de trésorerie positif, aucune dette financière, un seuil de rentabilité de l'EBITDA atteint selon les normes IFRS, et un résultat net positif prévu d'ici mars 2027. Le chiffre d'affaires par utilisateur (ARPU) est plus de 6,5 fois supérieur à la moyenne du marché. Un abonné à Qobuz génère un chiffre d'affaires annuel moyen de 120,30 euros, contre 18,35 € pour la moyenne du marché (IFPI).

Ces résultats confirment la solidité d'un modèle indépendant fondé sur la qualité de son offre et l'engagement de ses abonnés, plutôt que sur le volume.

« Depuis l'acquisition en 2015, nous avons opté pour une stratégie structurée et cohérente : une stratégie de différenciation, une mise en œuvre rigoureuse et des équipes pleinement engagées. Pas de dispersion, pas de financement public. C'est cette cohérence qui nous permet aujourd'hui d'enregistrer une croissance forte et durable », a déclaré Georges Fornay, directeur général délégué de Qobuz.

Un acteur de premier plan sur un marché dominé par les géants

Dans un secteur dominé par les géants de la technologie, Qobuz s'est forgé une place à part, fondée sur le respect de la musique, des artistes et des auditeurs.

Cela se traduit par des choix essentiels :

Modèle payant, accessible uniquement par abonnement et sans publicité

Qualité audio haute résolution

Une combinaison unique de streaming haute résolution, de téléchargements et de contenu éditorial rédigé par des experts

Une sélection 100 % sélectionnée par des humains

100 % des employés sont actionnaires

Ces choix ont des répercussions concrètes sur le versement des droits d'auteur dans le secteur de la musique. En 2025, Qobuz a été la première et unique plateforme de streaming à divulguer son taux moyen de redevance par écoute, validé par un cabinet de premier plan, soit 18,02 euros pour 1 000 écoutes versés aux ayants droit.

Qobuz est la preuve que les entreprises animées d'une véritable passion et dotées d'une vision claire de la musique ont toute leur place dans un secteur où les objectifs financiers et industriels priment souvent.

Le communiqué de presse complet est disponible ici.

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