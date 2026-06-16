- Qobuz registra un crecimiento de ingresos del 45,7 % en 2025 en un mercado de música en streaming de pago que crece al 8,8 %

PARIS, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En 2025, el mercado mundial de música grabada alcanzó los 31.700 millones de dólares (IFPI), con el streaming representando el 69,6 % e impulsando el crecimiento del sector. Dentro del streaming, el modelo de suscripción de pago lidera con un crecimiento del 8,8 %. Qobuz, que opera en el segmento de suscripción de pago, registra un crecimiento de ingresos del 45,7 %, más de cinco veces superior al del mercado, y cuenta con 1,2 millones de usuarios activos mensuales.

La historia de éxito de una empresa independiente que se ha globalizado

Fundada en 2007 y propiedad desde 2015 de un grupo privado, principalmente familiar francés, Qobuz es hoy en día un actor global en el sector de la música en streaming.

Un negocio internacional . El 80 % de los ingresos se generan en mercados internacionales. Estados Unidos es el mercado más grande de Qobuz. Presente en 26 países, la compañía continúa su expansión global.

. El 80 % de los ingresos se generan en mercados internacionales. Estados Unidos es el mercado más grande de Qobuz. Presente en 26 países, la compañía continúa su expansión global. Un camino claro hacia la rentabilidad . Flujo de caja positivo, cero deuda financiera, punto de equilibrio de EBITDA alcanzado según IFRS y un resultado neto positivo previsto para marzo de 2027.

. Flujo de caja positivo, cero deuda financiera, punto de equilibrio de EBITDA alcanzado según IFRS y un resultado neto positivo previsto para marzo de 2027. Ingresos por usuario (ARPU) más de 6,5 veces superiores a la media del mercado. Un suscriptor de Qobuz genera un ingreso anual promedio de 135,90 dólares, en comparación con los 20,74 dólares de la media del mercado (IFPI).

Estos resultados confirman la solidez de un modelo independiente basado en la calidad de su oferta y la participación de sus suscriptores, en lugar de en el volumen.

"Desde la adquisición en 2015, hemos optado por un camino estructurado y coherente: una estrategia de diferenciación, una ejecución rigurosa y equipos totalmente comprometidos. Sin dispersión ni financiación pública. Esta coherencia es lo que nos permite lograr un crecimiento sólido y sostenible hoy en día", declaró Georges Fornay, consejero delegado adjunto de Qobuz.

Un jugador destacado en un mercado dominado por gigantes

En un sector dominado por las grandes empresas tecnológicas, Qobuz ha logrado construir una posición única basada en el respeto por la música, los artistas y los oyentes.

Esto se traduce en opciones clave:

Modelo de suscripción de pago, sin anuncios

Calidad de audio de alta resolución

Combinación única de streaming en alta resolución, descargas y contenido editorial especializado

Selección 100 % realizada por expertos

El 100 % de los empleados son accionistas

Estas decisiones tienen un impacto concreto en el pago de regalías dentro de la industria musical. En 2025, Qobuz fue la primera y única plataforma de streaming en revelar su tasa promedio de regalías por reproducción, validada por una firma líder, equivalente a 18,73 dólares por cada 1.000 reproducciones pagadas a los titulares de derechos.

Qobuz es la prueba de que las empresas con una auténtica pasión y una visión clara de la música tienen un lugar real en una industria donde los objetivos financieros e industriales suelen primar.

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