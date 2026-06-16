Qobuz verzeichnet 2025 ein Umsatzwachstum von 45,7 % in einem Markt für kostenpflichtige Musik-Streaming-Dienste, der um 8,8 % wächst

PARIS, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- 2025 erreichte der weltweite Markt für Tonträger 31,7 Milliarden US-Dollar (IFPI), wobei Streaming einen Anteil von 69,6 % ausmachte und das Wachstum der Branche ankurbelte. Im Streaming-Bereich liegt das kostenpflichtige Abonnementmodell mit einem Zuwachs von +8,8 % an der Spitze. Qobuz ist im Segment der kostenpflichtigen Abonnements tätig, verzeichnet ein Umsatzwachstum von mehr als 45,7 % – mehr als das Fünffache des Marktwachstums – und hat 1,2 Millionen aktive Nutzer pro Monat.

Die Erfolgsgeschichte eines unabhängigen Unternehmens, das global geworden ist

Qobuz wurde 2007 gegründet und befindet sich seit 2015 im Besitz einer privaten, überwiegend französischen Familiengruppe. Heute ist Qobuz ein globaler Akteur im Bereich Musik-Streaming.

Ein internationales Unternehmen. 80 % des Umsatzes werden auf internationalen Märkten erzielt. Die Vereinigten Staaten sind der größte Markt von Qobuz. Das Unternehmen ist in 26 Ländern vertreten und setzt seine globale Expansion fort.

80 % des Umsatzes werden auf internationalen Märkten erzielt. Die Vereinigten Staaten sind der größte Markt von Qobuz. Das Unternehmen ist in 26 Ländern vertreten und setzt seine globale Expansion fort. Ein klarer Weg zur Rentabilität. Positiver Cashflow, keine Finanzschulden, nach IFRS erreichtes EBITDA-Break-even und ein bis März 2027 erwartetes positives Nettoergebnis.

Positiver Cashflow, keine Finanzschulden, nach IFRS erreichtes EBITDA-Break-even und ein bis März 2027 erwartetes positives Nettoergebnis. Umsatz pro Nutzer (ARPU) mehr als 6,5-mal so hoch wie der Marktdurchschnitt. Ein Qobuz-Abonnent generiert einen durchschnittlichen Jahresumsatz von 135,90 US-Dollar, verglichen mit 20,74 US-Dollar für den Marktdurchschnitt (IFPI).

Diese Ergebnisse bestätigen die Stärke eines unabhängigen Modells, das auf der Qualität seines Angebots und dem Engagement seiner Abonnenten basiert und nicht auf Volumen.

„Seit der Übernahme 2015 haben wir einen strukturierten, kohärenten Weg eingeschlagen: eine Differenzierungsstrategie, disziplinierte Umsetzung und voll engagierte Teams. Keine Streuung, keine öffentlichen Mittel. Diese Konsequenz ist es, die heute für starkes, nachhaltiges Wachstum sorgt", sagte Georges Fornay, stellvertretender CEO von Qobuz.

Ein herausragender Akteur in einem von Giganten dominierten Markt

In einer Branche, die von großen Technologieunternehmen dominiert wird, hat sich Qobuz eine einzigartige Position aufgebaut, die auf dem Respekt vor der Musik, den Künstlern und den Hörern basiert.

Dies spiegelt sich in folgenden Kernentscheidungen wider:

Reines kostenpflichtiges Abonnementmodell ohne Werbung

Hochauflösende Audioqualität

Einzigartige Kombination aus Hi-Res-Streaming, Downloads und fachkundiger Redaktion

Zu 100 % von Menschen kuratierte Auswahl

100 % der Mitarbeiter sind Anteilseigner

Diese Entscheidungen haben konkrete Auswirkungen auf die Lizenzgebühren in der Musikindustrie. 2025 war Qobuz die erste und einzige Streaming-Plattform, die ihren durchschnittlichen Lizenzsatz pro Stream offengelegt hat, der von einem führenden Unternehmen validiert wurde und 18,73 US-Dollar pro 1.000 Streams entspricht, die an die Rechteinhaber gezahlt werden.

Qobuz ist der Beweis dafür, dass Unternehmen mit einer echten Leidenschaft und einer klaren Vision für Musik einen echten Platz in einer Branche haben, in der finanzielle und industrielle Ziele oft Vorrang haben.

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