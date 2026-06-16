Qobuz genera un crecimiento de los ingresos del 45,7 % en 2025 en un mercado de streaming de música de pago que crece un 8,8 %

PARÍS, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En 2025, el mercado mundial de la música grabada alcanzó los 31.700 millones de dólares (datos de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica), y el streaming representó el 69,6 % e impulsó el crecimiento del sector. Dentro del streaming, el modelo de suscripción de pago lidera con un crecimiento de más de un 8,8 %. Posicionada en el segmento de suscripciones de pago, Qobuz ofrece un crecimiento de ingresos de más del 45,7 %, más de cinco veces la tasa del mercado, y cuenta con 1,2 millones de usuarios activos al mes.

La historia de éxito de una empresa independiente que se ha vuelto global

Fundada en 2007 y propiedad de un grupo privado desde 2015, principalmente de propiedad familiar francesa, Qobuz es hoy un reproductor global de transmisión de música.

Un negocio internacional. El 80 % de los ingresos se genera en los mercados internacionales. Estados Unidos es el mercado más grande de Qobuz. La compañía está presente en 26 países y continúa su expansión global.

El 80 % de los ingresos se genera en los mercados internacionales. Estados Unidos es el mercado más grande de Qobuz. La compañía está presente en 26 países y continúa su expansión global. Un camino claro hacia la rentabilidad. Tiene un flujo de caja positivo, cero deuda financiera, punto de equilibrio en EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) bajo las Normas Internacionales de Información Financiera y se espera un resultado neto positivo para marzo de 2027.

Tiene un flujo de caja positivo, cero deuda financiera, punto de equilibrio en EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) bajo las Normas Internacionales de Información Financiera y se espera un resultado neto positivo para marzo de 2027. Ingresos por usuario (ARPU) más de 6,5 veces la media del mercado. Un suscriptor de Qobuz genera un ingreso anual promedio de 135,90 dólares en comparación con 20,74 dólares para el promedio del mercado (datos de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica).

Estos resultados confirman la fortaleza de un modelo independiente basado en la calidad de su oferta y el compromiso de sus suscriptores, en lugar de en el volumen.

"Desde la adquisición en 2015, hemos elegido un camino estructurado y coherente: una estrategia de diferenciación, una ejecución disciplinada y equipos totalmente comprometidos. Sin dispersión, sin financiación pública. Esta consistencia es lo que está generando un crecimiento sólido y sostenible en la actualidad", señaló Georges Fornay, director general adjunto de Qobuz.

Una figura destacada en un mercado dominado por gigantes

En un sector dominado por las principales empresas de tecnología, Qobuz ha construido una posición única basada en el respeto por la música, los artistas y los oyentes.

Esto se traduce en opciones clave:

Modelo de suscripción de pago y sin publicidad

Calidad de audio de alta resolución

Combinación única de streaming de alta resolución, descargas y editorial experta

Selección 100 % realizada por humanos

El 100 % de los empleados son accionistas

Estas decisiones tienen un impacto concreto en los pagos de regalías dentro de la industria musical. En 2025, Qobuz fue la primera y única plataforma de transmisión en revelar su tasa promedio de regalías por transmisión, validada por una empresa líder, y equivale a 18,73 dólares por cada 1.000 transmisiones pagadas a los titulares de derechos.

Qobuz es la prueba de que las empresas con una pasión genuina y una visión clara de la música tienen un lugar real en una industria en la que los objetivos financieros e industriales a menudo tienen prioridad.

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FUENTE Qobuz